Второй тайм

96' Камбюр заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

94' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Г О О О О Л - Tom Boere забивает с правой ноги!

94' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Киш Тамаш из команды Камбюр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Камбюр выполняет удар от ворот.

91' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' Мейерс Арон получает красную карточку за не спортивное поведение

88' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

88' Окойе Мадука получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Брей Майкл получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

85' Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Сонни Стивенс отбил мяч на угловой после удара Эмега Эмануэль из штрафной площади.

84' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Яспер тер Хейде видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

83' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Камбюр

81' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Камбюр

78' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Игрок команды Камбюр делает подачу своему товарищу по команде.

74' Г О О О О Л - Каллон Исса забивает с правой ноги!

74' ШАНС! Каллон Исса вышел один на один с голкипером...

74' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Mohammed Osman навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Макинтош Келвин получил желтую карточку от судьи

73' Окойе Мадука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Хорошую попытку сделал Каллон Исса . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

70' Эмега Эмануэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

70' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Камбюр

69' Как он промахнулся? Эмега Эмануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Удар от ворот произведет Камбюр

67' Удар от ворот произведет Камбюр

67' Mohammed Osman не смог попасть в створ ударом издали

66' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Камбюр

65' Кензо Гудмийн из команды Спарта Роттердам навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

63' Г О О О О Л - Каллон Исса забивает с правой ноги!

63' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

61' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Камбюр

60' Тай Леннарт получил травму и заменен. Кензо Гудмийн выходит на поле.

59' Бангура Алекс получил желтую карточку от судьи

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Тай Леннарт получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Тай Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Ох, нехорошо это выглядит. Паулиссен Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Паулиссен Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хейлен Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шмидт Доке из команды Камбюр

51' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

50' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Маулун Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота