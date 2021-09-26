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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 8645
Камбюр
0'
0:1
36' Гол
Бангура Алекс
59' Желтая карточка
Бангура Алекс
0:2
63' Гол
Каллон Исса
73' Желтая карточка
Макинтош Келвин
0:3
74' Гол
Каллон Исса
87' Желтая карточка
Брей Майкл
88' Желтая карточка
Окойе Мадука
88' Красная карточка
Мейерс Арон
0:4
90' Гол
Tom Boere
90'+6
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Мейерс
Арон
8
Mo
Osman3
6
Оассар
Адиль
7
Ван
Крой
Вито
9
Тай
Леннарт
10
Сметс
Бриан
11
Эмега
Эмануэль
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
15
Тол
Марко
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
10
Паулиссен
Митчелл
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Камбюр
4-1-4-1

Ход матча

36'
0:1
Бангура Алекс
(Каллон Исса)
46'
Мейнанс Свен
Ван Крой Вито
 
59'
 
Бангура Алекс
60'
Гаудмейн Кензо
Тай Леннарт
 
63'
0:2
Каллон Исса
(Тол Марко)
72'
 
Яспер тер Хейде
Шмидт Доке
72'
 
Киш Тамаш
Паулиссен Митчелл
73'
 
Макинтош Келвин
74'
0:3
Каллон Исса
(Брей Майкл)
75'
Энгельс Марио
Абелс Дирк
 
75'
Жанс Лоран
Хейлен Майкл
 
77'
 
Тол Марко
Бангура Алекс
77'
 
Ван дер Мер Йондли
Самбисса Давид
87'
 
Брей Майкл
88'
Окойе Мадука
 
88'
Мейерс Арон
 
90'
0:4
Tom Boere
(Маулун Робин)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Спарта Роттердам
Камбюр

5 матчей

100%
0%
0%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
-20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
150%
-50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
3:3
ПД
3:0
ТМК
0:1
ТМК
2:4
ПД
1:0
ПД
3:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 1 0.14
Сметс Бриан 1 0.14
Тай Леннарт 1 0.14
Вриндс Барт 1 0.14
Ван Крой Вито 1 0.14
Эмега Эмануэль 1 0.14
Мейерс Арон 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 3 0.43
Tom Boere 3 0.43
Каллон Исса 2 0.29
Бангура Алекс 2 0.29
Маулун Робин 1 0.14
Брей Майкл 1 0.14
Тол Марко 1 0.14
Киш Тамаш 1 0.14
Худемакерс Меес 1 0.14
Шмидт Доке 0 0
Самбисса Давид 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Пинту Мика 1 1
Абелс Дирк 2 0
Мейерс Арон 0 1
Оассар Адиль 1 0
Сметс Бриан 1 0
Бёгелсдейк Том 1 0
Вриндс Барт 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Окойе Мадука 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макинтош Келвин 3 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Каллон Исса 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Бангура Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спарта Роттердам 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0
 Камбюр 0 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4) 40% (6) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Гелдерс Венендалсе 0:3 Спарта Роттердам ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Козаккен Бойз Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген
Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Схевенинген 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Рейнбургс Бойс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Волендам-2 2:6 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Де Трефферс Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт
Камбюр Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Камбюр 2:1 Хераклес Аякс 9:0 Камбюр Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте
ПСВ 4:1 Камбюр Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Твенте 2:0 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 0:2 7 3 1 3 8 - 11 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. АЗ Алкмаар 2:0 6 2 0 4 8 - 11 6
12. Гоу Эхед Иглс 0:2 7 2 0 5 6 - 12 6
13. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
14. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
16. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 0:2 4 2 0 2 5 - 7 6
9. Гоу Эхед Иглс 0:2 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. АЗ Алкмаар 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Твенте 2:0 4 2 0 2 7 - 5 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
11. АЗ Алкмаар 2:0 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 0:2 3 0 0 3 2 - 9 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Аякс Тадич Душан 4 0 5
5. Аякс Мазрауи Нуссер 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:4 Камбюр онлайн




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