Голландия: Эредивизие 2021-2022
АЗ Алкмаар
2:0
Перерыв
Стадион: АФАС
Гоу Эхед Иглс
1:0
4' ГолКарлссон Йеспер
2:0
29' ГолДе Вит Дани
10
Де
Вит
Дани
20
Дейл
Матс
29
Кардона
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
29'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
5 матчей
80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|2
|0.33
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.33
|Павлидис Вангелис
|1
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.17
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.17
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.17
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|2
|0.29
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.29
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.14
|Брауэрс Люк
|1
|0.14
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Дейл Матс
|0
|0
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Люкассен Бойд
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Инди Мартинс
|1
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Наубер Геррит
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЗ Алкмаар
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Гоу Эхед Иглс
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =3 -6Твенте 3:1 АЗ Алкмаар Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ
Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Твенте
|2:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|0:2
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|9.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|11.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Твенте
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|Херенвен
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|5.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0