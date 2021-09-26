Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Это был отличный перфоманс от команды АЗ Алкмаар , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Карлссон Йеспер III наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

43' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Вратарь парирует удар, который нанес Вайндал Оуэн , и мяч снова в игре

32' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Кордоба Иньиго нанес удар головой, но Питер Виндал Йенсен спокойно отбил мяч.

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вайндал Оуэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Гудмундссон Альберт пробил чуть мимо штанги!

15' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Люкассен Бойд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III забивает с правой ноги!

4' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола