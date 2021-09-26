Второй тайм

96' АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Хорошую попытку сделал Карлссон Йеспер III . Удар в створ, но вратарь начеку

95' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Ogechika Heil выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Карлссон Йеспер III нанес удар, мяч был парирован, но Warner Hahn не удержал его в руках.

92' Наубер Геррит совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Дейл Матс получил желтую карточку от судьи

90' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Г О О О О Л - Абухлал Закария забивает с правой ноги!

85' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Хан Уорнер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' После проверки VAR судья изменил решение - АЗ Алкмаар пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Хан Уорнер совершил серьезный фол, на грани карточки

79' Мидтше Фредрик наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

79' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

71' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Кюйперс Бас не смог попасть в створ ударом издали

67' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

65' Инди Мартинс нанес удар головой, но Warner Hahn спокойно отбил мяч.

65' Warner Hahn отбил мяч на угловой после удара Гудмундссон Альберт из штрафной площади.

61' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Павлидис Вангелис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

57' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

53' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля