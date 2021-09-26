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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
5:0
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
4' Гол
Карлссон Йеспер
2:0
29' Гол
Де Вит Дани
51' Желтая карточка
Де Вит Дани
58' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
82' Желтая карточка
Хан Уорнер
3:0
83' Пенальти
Карлссон Йеспер
4:0
86' Гол
Абухлал Закария
90' Желтая карточка
Дейл Матс
5:0
90' Гол
Рейндерс Тиджани
90' Желтая карточка
Наубер Геррит
90'+6
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
6
Мидтше
Фредрик
28
Гудмундссон
Альберт
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
20
Дейл
Матс
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
30
Ботос
Яннис-Фивос
11
Оратмангун
Рагнар
29
Кардона
Марк
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс

5 матчей

80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
0%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:3
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:0
ТМС
3:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 3 (1) 0.5
Рейндерс Тиджани 2 0.33
Де Вит Дани 2 0.33
Павлидис Вангелис 1 0.17
Витри Аслак Фонн 1 0.17
Гудмундссон Альберт 1 0.17
Абухлал Закария 1 0.17
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 2 0.29
Ботос Яннис-Фивос 2 0.29
Баккер Юстин 1 (1) 0.14
Брауэрс Люк 1 0.14
Кюйперс Бас 0 0
Дейл Матс 0 0
Ромменс Филипп 0 0
Люкассен Бойд 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Де Вит Дани 2 0
Класи Йорди 0 1
Инди Мартинс 1 0
Летсерт Тимо 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Хан Уорнер 1 0
Дейл Матс 1 0
Лидберг Исак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЗ Алкмаар 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 0 45.45% (5)
 Гоу Эхед Иглс 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Твенте 3:1 АЗ Алкмаар Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ
Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Бохум 0:2 Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Гоу Эхед Иглс 1:2 Эммен Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Эксельсиор 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген Гоу Эхед Иглс 5:1 Хелмонд Спорт Утрехт-2 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити Де Графсхап 1:0 Гоу Эхед Иглс НАК Бреда 0:1 Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 0:0 Рода Ден Босх 3:3 Гоу Эхед Иглс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Твенте 7 4 1 2 13 - 9 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 6 - 15 6
12. Ваалвейк 0:0 7 1 3 3 9 - 11 6
13. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Хераклес 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
16. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
17. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Хераклес 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Ваалвейк 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Твенте 4 2 0 2 8 - 7 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Ваалвейк 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
14. Хераклес 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 12 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 5:0 Гоу Эхед Иглс онлайн




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