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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:2
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
9' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
0:1
10' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
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Зерруки Рамиз
0:2
42' Гол
Daan Rots
45' Желтая карточка
Верман Йоэй
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
1
Уннерсталл
Ларс
36
Luca
Everink
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Херенвен
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

9'
Дрешевич Ибрахим
 
10'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
28'
Ван дер Хейде Арьен
Де Йонг Сим
 
31'
 
Зерруки Рамиз
42'
0:2
Daan Rots
45'
Верман Йоэй
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Херенвен
Твенте

14 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
-21.4%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

31%
58.6%
10.4%
9 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 4 (1) 0.57
Халилович Тибор 3 0.43
Верман Йоэй 1 0.14
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.57
Проппер Робин 4 0.57
Daan Rots 2 0.29
Влап Михел 1 0.14
Лимниос Димитрис 1 0.14
Мениг Квинси 0 0
Мисиджан Вирджил 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Mees Hilgers 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 0
Ван Эвейк Милан 2 0
Вауденберг Лукас 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Мадсен Николас 1 0
Мусаба Антони 1 0
Стеванович Филип 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Мениг Квинси 2 0
Садилек Михал 2 0
Брама Вут 1 0
Проппер Робин 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Смал Гийс 1 0
Manfred Ugalde 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Mees Hilgers 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 50% (4) 12.5% (1) 25% (2) 0 0 12.5% (1)
 Твенте 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фейеноорд 3:1 Херенвен Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Херенвен Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар
Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс
Твенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Твенте 3:1 АЗ Алкмаар Витесс 1:4 Твенте Твенте 1:0 Утрехт Камбюр 2:0 Твенте
Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Твенте 2:0 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 0:2 7 3 1 3 8 - 11 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. АЗ Алкмаар 2:0 6 2 0 4 8 - 11 6
12. Гоу Эхед Иглс 0:2 7 2 0 5 6 - 12 6
13. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
14. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
15. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
16. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
17. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 0:2 4 2 0 2 5 - 7 6
9. Гоу Эхед Иглс 0:2 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. АЗ Алкмаар 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
16. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Твенте 2:0 4 2 0 2 7 - 5 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
11. АЗ Алкмаар 2:0 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 0:2 3 0 0 3 2 - 9 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Аякс Тадич Душан 4 0 5
5. Аякс Мазрауи Нуссер 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
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Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Твенте
25.02
9.53
3.00
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