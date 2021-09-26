Голландия: Эредивизие 2021-2022
Херенвен
0:2
Перерыв
Стадион: Абе Ленстра
Твенте
9' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
0:1
10' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
31' Undefined phrase: football_event_Зерруки Рамиз
0:2
42' ГолDaan Rots
45' Желтая карточкаВерман Йоэй
20
Верман
Йоэй
36
Luca
Everink
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Luca EverinkЗащитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
31'
42'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
История личных встреч
Херенвен
Твенте
14 матчей
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
57.1%
-21.4%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
0%
60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
31%
58.6%
10.4%
9 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|4 (1)
|0.57
|Халилович Тибор
|3
|0.43
|Верман Йоэй
|1
|0.14
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (2)
|0.57
|Проппер Робин
|4
|0.57
|Daan Rots
|2
|0.29
|Влап Михел
|1
|0.14
|Лимниос Димитрис
|1
|0.14
|Мениг Квинси
|0
|0
|Мисиджан Вирджил
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Mees Hilgers
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Ван Эвейк Милан
|2
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Мадсен Николас
|1
|0
|Мусаба Антони
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илич Лука
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Садилек Михал
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Manfred Ugalde
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Херенвен
|50% (4)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|Твенте
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Фейеноорд 3:1 Херенвен Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Херенвен Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар
Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс
Твенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9Твенте 3:1 АЗ Алкмаар Витесс 1:4 Твенте Твенте 1:0 Утрехт Камбюр 2:0 Твенте
Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Твенте
|2:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|0:2
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|9.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|11.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|13.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|15.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Твенте
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|Херенвен
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|2:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|5.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0