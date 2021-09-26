Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

54' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

54' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Удар от ворот произведет Херенвен

51' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

48' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

44' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О Л - Daan Rots забивает ударом с левой ноги!

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Luca Everink получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Мадсен Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Мадсен Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Luca Everink на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Твенте выполняет удар от ворот.

39' Верман Йоэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Хорошую попытку сделал Халилович Тибор . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Твенте отменен из-за положения "вне игры".

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

32' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

31' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Сим получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Де Йонг Сим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Херенвен

24' Лимниос Димитрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

22' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Садилек Михал бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

17' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

15' Плохо сыграл Де Йонг Сим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновлен

12' Малдер Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Должен был быть гол! Daan Rots имел отличный шанс, но Эрвин Мулдер не дал голу состоятся!

12' ШАНС! Daan Rots вышел один на один с голкипером...

11' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' 'Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте забивает с пенальти! Он пробил правой. Эрвин Мулдер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

8' После проверки VAR судья изменил решение - Твенте пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля