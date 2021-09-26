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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
2:3
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
9' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
0:1
10' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
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Зерруки Рамиз
0:2
42' Гол
Daan Rots
45' Желтая карточка
Верман Йоэй
50' Желтая карточка
Мусаба Антони
0:3
66' Гол в свои ворота
Ван Бик Свен
1:3
74' Гол в свои ворота
Проппер Робин
2:3
81' Гол
Верман Хенк
90'+6
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
1
Уннерсталл
Ларс
36
Luca
Everink
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Херенвен
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

9'
Дрешевич Ибрахим
 
10'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
28'
Ван дер Хейде Арьен
Де Йонг Сим
 
31'
 
Зерруки Рамиз
42'
0:2
Daan Rots
45'
Верман Йоэй
 
46'
Маус Ксавье
Малдер Эрвин
 
50'
Мусаба Антони
 
61'
Беньямин Нюгрен
Мусаба Антони
 
62'
Стеванович Филип
Мадсен Николас
 
63'
 
Брама Вут
Зерруки Рамиз
63'
 
Плегесуэло Хулио
Luca Everink
66'
0:3
Ван Бик Свен
74'
Проппер Робин
1:3
74'
 
Бош Йессе
Влап Михел
79'
 
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
79'
 
Мисиджан Вирджил
Лимниос Димитрис
80'
Кайб Рами
Вауденберг Лукас
 
81'
Верман Хенк
(Халилович Тибор)
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Херенвен
Твенте

14 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
57.1%
-21.4%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
10 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

31%
58.6%
10.4%
9 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.71
Халилович Тибор 3 0.43
Верман Йоэй 1 0.14
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Стеванович Филип 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.57
Проппер Робин 4 0.57
Daan Rots 2 0.29
Влап Михел 1 0.14
Лимниос Димитрис 1 0.14
Мениг Квинси 0 0
Мисиджан Вирджил 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Mees Hilgers 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 2 0
Мусаба Антони 2 0
Ван Эвейк Милан 2 0
Вауденберг Лукас 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Мадсен Николас 1 0
Стеванович Филип 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Мениг Квинси 2 0
Садилек Михал 2 0
Брама Вут 1 0
Проппер Робин 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Смал Гийс 1 0
Manfred Ugalde 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Mees Hilgers 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Херенвен 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 0 22.22% (2)
 Твенте 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 0 25% (3)

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фейеноорд 3:1 Херенвен Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 1:1 Херенвен Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар
Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс
Твенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Твенте 3:1 АЗ Алкмаар Витесс 1:4 Твенте Твенте 1:0 Утрехт Камбюр 2:0 Твенте
Твенте 1:1 Аякс Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Твенте 7 4 1 2 13 - 9 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 6 - 15 6
12. Ваалвейк 0:0 7 1 3 3 9 - 11 6
13. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Хераклес 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
16. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
17. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Хераклес 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Ваалвейк 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Твенте 4 2 0 2 8 - 7 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Ваалвейк 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
14. Хераклес 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 12 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 2:3 Твенте онлайн




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