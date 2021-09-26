Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Виборг
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 3963
Оденсе
1:0
7' ГолЛонвейк Джастин
18' Undefined phrase: football_event_Sebastian Groenning
20' Желтая карточкаКлеве Троэльс
28' Желтая карточкаСабби Эммануэль
1:1
62' ГолСабби Эммануэль
74' Желтая карточкаГрот Джей-Рой
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
-
31 Tobias BechНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
21 Sofus Berger
-
23 Younes Bakiz
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
20'
28'
62'
1:1
74'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Виборг
Оденсе
4 матча
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
-25%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|3
|0.3
|Крамер Ларс II
|2
|0.2
|Jacob Bonde
|2 (1)
|0.2
|Christian Soerensen II
|1
|0.1
|Jeppe Groenning
|1
|0.1
|Лонвейк Джастин
|1
|0.1
|Ibrahim Said
|1
|0.1
|Mads Lauritsen
|1
|0.1
|Younes Bakiz
|1
|0.1
|Tobias Bech
|0
|0
|Sofus Berger
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шельвик Йорген
|2
|0.2
|Сабби Эммануэль
|2
|0.2
|Лидер Март
|2
|0.2
|Кадри Башким
|1
|0.1
|Джейбали Иссам
|1
|0.1
|Опондо Мозес
|1
|0.1
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.1
|Андерсен Александр
|1
|0.1
|Томасен Йенс
|1
|0.1
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Jeppe Groenning
|3
|0
|Jacob Bonde
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Путрос Франс Диа
|2
|0
|Mads Lauritsen
|2
|0
|Sebastian Groenning
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Younes Bakiz
|2
|0
|Tobias Bech
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Sofus Berger
|1
|0
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Джейбали Иссам
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|Томасен Йенс
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виборг
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Оденсе
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Виборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вайле 1:1 Виборг Виборг 2:3 Ольборг Фредерисия 1:1 Виборг Сённерйюск 2:2 Виборг
Виборг 2:0 Орхус Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Хельсингёр 0:3 Оденсе Ольборг 2:0 Оденсе Оденсе 2:1 Сённерйюск Роскильде КФУМ 1:2 Оденсе
Орхус 2:2 Оденсе Оденсе 2:2 Брондбю Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Нордшелланн
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Оденсе
|1:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|8.
|Виборг
|1:1
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|10.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|11.
|Брондбю
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Вайле
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Раннерс
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Нордшелланн
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Оденсе
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Виборг
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1:0
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|2.
|Копенгаген
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|Раннерс
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|1:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Раннерс
|Тибблинг Симон
|4
|0
|3.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|4.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|5.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|4
|0