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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион: Зрители: 3963
Оденсе
0'
1:0
7' Гол
Лонвейк Джастин
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Sebastian Groenning
20' Желтая карточка
Клеве Троэльс
28' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
1:1
62' Гол
Сабби Эммануэль
74' Желтая карточка
Грот Джей-Рой
79'
1
Lucas
Lund
Pedersen
5
Путрос
Франс
Диа
3
Mads
Lauritsen
4
Lorenzo
Gordinho
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
11
Грот
Джей-Рой
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
23
Клеве
Троэльс
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
15
Фенгер
Макс
8
Кадри
Башким
Виборг
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

Ход матча

7'
Лонвейк Джастин
(Christian Soerensen II)
1:0
18'
Sebastian Groenning
 
20'
 
Клеве Троэльс
26'
 
Андерсен Александр
Ларсен Каспер
28'
 
Сабби Эммануэль
58'
 
Лидер Март
Фенгер Макс
58'
 
Томасен Йенс
Клеве Троэльс
62'
1:1
Сабби Эммануэль
63'
 
Эстрём Робин
Микельсон Николас
63'
 
Jakob Martinsen
Мадс Фрокьяер-Йенсен
63'
Younes Bakiz
Tobias Bech
 
74'
Грот Джей-Рой
 
75'
Alassana Jatta
Грот Джей-Рой
 
75'
Ibrahim Said
Sebastian Groenning
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Виборг
Оденсе

4 матча

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
-25%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 3 0.3
Крамер Ларс II 2 0.2
Jacob Bonde 2 (1) 0.2
Christian Soerensen II 1 0.1
Jeppe Groenning 1 0.1
Лонвейк Джастин 1 0.1
Ibrahim Said 1 0.1
Mads Lauritsen 1 0.1
Younes Bakiz 1 0.1
Tobias Bech 0 0
Sofus Berger 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шельвик Йорген 2 0.2
Сабби Эммануэль 2 0.2
Лидер Март 2 0.2
Кадри Башким 1 0.1
Джейбали Иссам 1 0.1
Опондо Мозес 1 0.1
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.1
Андерсен Александр 1 0.1
Томасен Йенс 1 0.1

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Jeppe Groenning 3 0
Jacob Bonde 3 0
Ibrahim Said 2 0
Путрос Франс Диа 2 0
Mads Lauritsen 2 0
Sebastian Groenning 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Younes Bakiz 2 0
Tobias Bech 2 0
Jeff Mensah 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Джейбали Иссам 2 0
Трандарсон Арон-Элис 2 0
Томасен Йенс 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виборг 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Оденсе 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Виборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вайле 1:1 Виборг Виборг 2:3 Ольборг Фредерисия 1:1 Виборг Сённерйюск 2:2 Виборг
Виборг 2:0 Орхус Виборг 1:2 Раннерс Силькеборг 4:1 Виборг Виборг 0:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Виборг Нордшелланн 1:2 Виборг Виборг 4:4 Раннерс Сённерйюск 1:4 Виборг Ольборг 2:2 Виборг Виборг 4:0 Кёге Фредерисия 0:3 Виборг Эсбьерг 0:4 Виборг Виборг 3:3 Силькеборг Хельсингёр 0:3 Виборг Виборг 0:3 Хельсингёр Силькеборг 2:0 Виборг
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Хельсингёр 0:3 Оденсе Ольборг 2:0 Оденсе Оденсе 2:1 Сённерйюск Роскильде КФУМ 1:2 Оденсе
Орхус 2:2 Оденсе Оденсе 2:2 Брондбю Оденсе 1:1 Силькеборг Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Ольборг 9 5 3 1 13 - 7 18
4. Раннерс 0:1 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Нордшелланн 9 4 1 4 13 - 11 13
6. Силькеборг 9 2 5 2 8 - 9 11
7. Оденсе 1:1 10 2 5 3 12 - 16 11
8. Виборг 1:1 10 2 4 4 13 - 17 10
9. Орхус 9 2 3 4 8 - 12 9
10. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
11. Брондбю 9 1 5 3 11 - 13 8
12. Вайле 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Раннерс 0:1 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Оденсе 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Виборг 1:1 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
4. Раннерс 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 1:1 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Оденсе 1:1 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Раннерс Тибблинг Симон 4 0
3. Орхус Поульсен Николай 4 0
4. Вайле Колингер Денис 4 0
5. Копенгаген Хочолава Давид 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Оденсе
3.25
3.84
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виборг 1:1 Оденсе онлайн




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