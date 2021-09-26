Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Виборг выполняет удар от ворот.

43' Удар от ворот произведет Виборг

43' Игрок Кадри Башким из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Лоренцо Гординью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Выглядело как неплохой момент. Сабби Эммануэль из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

40' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

40' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Мадс Лаурицен из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Виборг выполняет удар от ворот.

33' Опасность! Сабби Эммануэль из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Йеппе Гроннинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Сабби Эммануэль получил желтую карточку от судьи

28' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Тобиас Бех из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Матч возобновлен

23' Удар от ворот произведет Оденсе

23' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Ларсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Игра в одни ворота сейчас. Виборг доминирует и владеет мячом

22' Удар от ворот произведет Оденсе

21' Лонвейк Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Мадс Лаурицен нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат спокойно отбил мяч.

20' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Клеве Троэльс получил желтую карточку от судьи

19' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Виборг , будет отменен из-за фола.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Удар от ворот произведет Виборг

16' Как он промахнулся? Кадри Башким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' Опасность! Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

15' Клеве Троэльс не смог попасть в створ ударом издали

13' Удар от ворот произведет Оденсе

12' Тобиас Бех из команды Виборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Виборг выполняет удар от ворот.

11' Тверсков Йеппе из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

11' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удар от ворот произведет Оденсе

9' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

8' Игрок Лонвейк Джастин из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Г О О О О О О Л - Лонвейк Джастин из команды Виборг с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

6' Удар от ворот произведет Виборг

6' Игрок Шельвик Йорген из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

4' Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

3' Какой шанс! Сабби Эммануэль почти забил, но мяч вынесли с линии!

3' Виборг выполняет удар от ворот.

2' Лонвейк Джастин пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

1' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Грот Джей-Рой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Оденсе начинает с центра поля