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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
1:0
Второй тайм: 80'

Стадион: Зрители: 8503
Раннерс
0'
1:0
17' Гол
Святченко Эрик
26' Желтая карточка
Кехинде Тосин
31' Желтая карточка
Лауэнборг Фредерик
45' Желтая карточка
Тибблинг Симон
66' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
80'
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
45
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
2
Гравес
Симон
11
Марксен
Эрик
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
12
Тибблинг
Симон
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
99
Камара
Аль-Хаджи
Митьюлланд
3-4-3
Раннерс
4-4-1-1

Ход матча

17'
Святченко Эрик
(Систо Пионе)
1:0
26'
 
Кехинде Тосин
31'
 
Лауэнборг Фредерик
45'
 
Тибблинг Симон
46'
 
Копплин Бьорн
Каллесеэ Миккель
46'
Хег Даниэль
Святченко Эрик
 
61'
Линн Виктор
Систо Пионе
 
61'
Мабиль Авер
Исаксен Густав
 
63'
 
Одей Стивен
Лауэнборг Фредерик
63'
 
Анкерсен Якоб
Тибблинг Симон
66'
Брумадо Жуниор
 
72'
Серенсен Оливер
Шарлес
 
74'
 
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Митьюлланд
Раннерс

32 матча

81.3%
18.8%
-0.099999999999998%
26 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
112.5%
-12.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

0%
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

40 матчей

65%
25%
10%
26 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.5%
32.5%
10%
23 победы 13 ничьих 4 победы

История матчей

СДЧГ
1:1
СДЧГ
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СДЛЕ
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 3 0.3
Брумадо Жуниор 3 0.3
Систо Пионе 2 0.2
Исаксен Густав 2 0.2
Святченко Эрик 2 0.2
Линн Виктор 2 0.2
Феррейра Эвандер 2 (1) 0.2
Мабиль Авер 1 0.1
Андерссон Йоэль 0 0
Паулиньо VI 0 0
Олафссон Элиас-Рафн 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 (1) 0.4
Камара Аль-Хаджи 3 0.3
Одей Стивен 2 0.2
Греве Матиас 1 0.1
Каллесеэ Миккель 1 0.1
Кехинде Тосин 1 0.1
Эгхо Марвин 1 0.1
Тибблинг Симон 0 0
Марксен Эрик 0 0
Писингер Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брумадо Жуниор 1 1
Святченко Эрик 2 0
Феррейра Эвандер 0 1
Хег Даниэль 1 0
Систо Пионе 1 0
Мабиль Авер 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Шарлес 1 0
Паулиньо VI 1 0
Олафссон Элиас-Рафн 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Лауридсен Йеспер 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Писингер Симон 1 0
Греве Матиас 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Гравес Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Раннерс 15.38% (2) 38.46% (5) 30.77% (4) 15.38% (2) 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Кьеллеруп 0:5 Митьюлланд Копенгаген 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Лудогорец Митьюлланд 2:0 Нордшелланн
Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд
Раннерс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Фремад Амагер 2:3 Раннерс Раннерс 3:2 Нордшелланн Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар Раннерс 0:2 Копенгаген
Силькеборг 2:1 Раннерс Галатасарай 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Ольборг Раннерс 1:1 Галатасарай Виборг 1:2 Раннерс Раннерс 1:0 Сённерйюск Орхус 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Оденсе Вайле 0:2 Раннерс Виборг 4:4 Раннерс Альтона 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хорсенс 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Нордшелланн 2:1 Раннерс Митьюлланд 1:1 Раннерс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Ольборг 9 5 3 1 13 - 7 18
4. Раннерс 0:1 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Нордшелланн 9 4 1 4 13 - 11 13
6. Силькеборг 9 2 5 2 8 - 9 11
7. Оденсе 1:1 10 2 5 3 12 - 16 11
8. Виборг 1:1 10 2 4 4 13 - 17 10
9. Орхус 9 2 3 4 8 - 12 9
10. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
11. Брондбю 9 1 5 3 11 - 13 8
12. Вайле 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Раннерс 0:1 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Нордшелланн 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Брондбю 4 1 2 1 4 - 3 5
9. Оденсе 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Виборг 1:1 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1:0 5 4 0 1 6 - 2 12
2. Копенгаген 4 4 0 0 11 - 1 12
3. Ольборг 5 2 3 0 7 - 5 9
4. Раннерс 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 1:1 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Оденсе 1:1 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Силькеборг 4 0 3 1 2 - 5 3
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 5 0 2
2. Копенгаген Винд Жонас 4 0 1
3. Брондбю Уре Микаэль 4 0 0
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Раннерс Тибблинг Симон 4 0
3. Орхус Поульсен Николай 4 0
4. Вайле Колингер Денис 4 0
5. Копенгаген Хочолава Давид 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Раннерс
1.68
5.30
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Митьюлланд 1:0 Раннерс онлайн




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