Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Виктор Линд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тибблинг Симон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Раннерс

41' Жуниньо из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

41' Удар от ворот произведет Митьюлланд

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Кехинде Тосин не смог попасть в створ ударом издали

39' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шарлес из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

37' Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лауэнборг Фредерик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

30' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

30' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Игрок Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Камара Аль-Хаджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Кехинде Тосин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хорошую попытку сделал Систо Пионе . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Раннерс

22' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Митьюлланд

19' Марксен Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

13' Удар от ворот произведет Митьюлланд

13' Лауэнборг Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

12' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Кехинде Тосин пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

9' Удар от ворот произведет Митьюлланд

7' Олафссон Элиас-Рафн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

5' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Жуниньо из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...

5' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Марксен Эрик пробил со штрафного прямо в стенку

2' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

2' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

1' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Митьюлланд начинает с центра поля