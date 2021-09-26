Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Митьюлланд
1:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 8503
Раннерс
1:0
17' ГолСвятченко Эрик
26' Желтая карточкаКехинде Тосин
31' Желтая карточкаЛауэнборг Фредерик
45' Желтая карточкаТибблинг Симон
66' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
82' Желтая карточкаРафаэль Онедика
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
26'
45'
66'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Митьюлланд
Раннерс
32 матча
81.3%
18.8%
-0.099999999999998%
26 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
0%
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
112.5%
-12.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
0%
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
40 матчей
65%
25%
10%
26 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.5%
32.5%
10%
23 победы 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|3
|0.3
|Брумадо Жуниор
|3
|0.3
|Систо Пионе
|2
|0.2
|Исаксен Густав
|2
|0.2
|Святченко Эрик
|2
|0.2
|Линн Виктор
|2
|0.2
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.2
|Мабиль Авер
|1
|0.1
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4 (1)
|0.4
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0.3
|Одей Стивен
|2
|0.2
|Греве Матиас
|1
|0.1
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.1
|Кехинде Тосин
|1
|0.1
|Эгхо Марвин
|1
|0.1
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|0
|1
|Хег Даниэль
|1
|0
|Систо Пионе
|1
|0
|Мабиль Авер
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Паулиньо VI
|1
|0
|Олафссон Элиас-Рафн
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Лауридсен Йеспер
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|Раннерс
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Кьеллеруп 0:5 Митьюлланд Копенгаген 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Лудогорец Митьюлланд 2:0 Нордшелланн
Брондбю 2:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Силькеборг Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 ПСВ Митьюлланд 4:1 Вайле ПСВ 3:0 Митьюлланд Виборг 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Селтик Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд
Раннерс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Фремад Амагер 2:3 Раннерс Раннерс 3:2 Нордшелланн Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар Раннерс 0:2 Копенгаген
Силькеборг 2:1 Раннерс Галатасарай 2:1 Раннерс Раннерс 1:1 Ольборг Раннерс 1:1 Галатасарай Виборг 1:2 Раннерс Раннерс 1:0 Сённерйюск Орхус 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Оденсе Вайле 0:2 Раннерс Виборг 4:4 Раннерс Альтона 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хорсенс 1:1 Раннерс Раннерс 2:1 Копенгаген Нордшелланн 2:1 Раннерс Митьюлланд 1:1 Раннерс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|2:1
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|4.
|Раннерс
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Нордшелланн
|1:2
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Оденсе
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|8.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|10.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|11.
|Брондбю
|9
|1
|5
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Вайле
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|2:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Нордшелланн
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Брондбю
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2:1
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|1:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Силькеборг
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|5
|0
|2
|2.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|4
|0
|0
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Раннерс
|Тибблинг Симон
|4
|0
|3.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|4.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0
|5.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|4
|0