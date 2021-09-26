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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Силькеборг
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
4
Опоку
Джером
3
Давидсен
Вильормур
10
Соуза
Аллан
II
7
Драмме
Муамаду
33
Hans
Hollsberg
8
Lukas
Engel
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Понсе
Андрес
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
Вайле
4-4-2
Силькеборг
4-3-3

Ход матча

17'
Эммануилидис Димитриос
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

История личных встреч

Вайле
Силькеборг

8 матчей

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
-25%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
0:5
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:3
ПД
5:0
ПД
1:3
ПД
0:2
ТМК
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ТМС
0:1
К
2:2
ТМС
1:1
ПД
1:0
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эммануилидис Димитриос 2 0.2
Фагир Вахид 2 0.2
Джорджевич Лука 1 0.1
Колингер Денис 1 0.1
Скооп Якоб 0 0
Ямга Кевин 0 0
Кустович Кевин 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 2 0.2
Sebastian Joergensen 2 0.2
Хелениус Никлас 1 0.1
Alexander Lind 1 0.1
Бринк Марк 1 0.1
Рёйкьер Никлас 1 0.1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Эзатолахи Саид 2 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Соуза Аллан II 1 0
Манджрекар Джеймс 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Tobias Sahlquist 1 0
Gustav Klitgaard Dahl 1 0
Валлис Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 40% (2) 60% (3) 0 0
 Силькеборг 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ванлоесе 3:4 Вайле Вайле 1:1 Виборг Орхус 1:0 Вайле Vordingborg 0:2 Вайле
Хольштайн Киль 1:2 Вайле Вайле 0:4 Копенгаген Нордшелланн 3:1 Вайле Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хорсенс 3:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Орхус Брондбю 1:1 Силькеборг Скиве 1:3 Силькеборг
Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 3:0 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 10 5 3 2 14 - 9 18
4. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Нордшелланн 10 4 1 5 14 - 16 13
6. Силькеборг 0:1 10 2 5 3 8 - 10 11
7. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
8. Оденсе 10 2 5 3 12 - 16 11
9. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
10. Орхус 9 2 3 4 8 - 12 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
12. Вайле 1:0 10 1 2 7 6 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 0:1 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
8. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
9. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Вайле 1:0 6 1 2 3 4 - 10 5
12. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Силькеборг 0:1 5 0 3 2 2 - 6 3
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 1:0 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Копенгаген Зека Карлос 4 0
3. Раннерс Тибблинг Симон 4 0
4. Орхус Поульсен Николай 4 0
5. Вайле Колингер Денис 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Силькеборг
3.25
3.77
4.59
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Где смотреть матч Вайле 1:0 Силькеборг онлайн




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