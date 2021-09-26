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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Вайле
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 3356
Силькеборг
0'
1:0
17' Гол
Эммануилидис Димитриос
1:1
26' Гол
Sebastian Joergensen
1:2
30' Гол
Sebastian Joergensen
2:2
33' Гол
Lukas Engel
2:3
37' Пенальти
Хелениус Никлас
75' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
2:4
78' Гол
Валлис Николай
81' Желтая карточка
Хенриксен Тобиас
90' Желтая карточка
Соуза Аллан
90'+4
13
Грютебуст
Стен
44
Хенриксен
Тобиас
5
Манджрекар
Джеймс
4
Опоку
Джером
3
Давидсен
Вильормур
10
Соуза
Аллан
II
7
Драмме
Муамаду
33
Hans
Hollsberg
8
Lukas
Engel
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Понсе
Андрес
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
11
Хелениус
Никлас
7
Валлис
Николай
Вайле
4-4-2
Силькеборг
4-3-3

Ход матча

17'
Эммануилидис Димитриос
1:0
26'
1:1
Sebastian Joergensen
30'
1:2
Sebastian Joergensen
(Карстенсен Расмус)
32'
 
Феликс Йоэль
Чалышир Андре
33'
Lukas Engel
(Понсе Андрес)
2:2
37'
2:3
Хелениус Никлас
46'
Скооп Якоб
Понсе Андрес
 
59'
Эзатолахи Саид
Hans Hollsberg
 
59'
Ямга Кевин
Эммануилидис Димитриос
 
73'
 
Anders Klynge
Sebastian Joergensen
73'
Пьеррик Брэндон
Lukas Engel
 
75'
Эзатолахи Саид
 
78'
2:4
Валлис Николай
81'
Хенриксен Тобиас
 
83'
Кустович Кевин
Опоку Джером
 
88'
 
Тенгстедт Сёрен
Хелениус Никлас
88'
 
Маттссон Пелле
Гояни Роберт
90'
Соуза Аллан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Вайле
Силькеборг

8 матчей

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
-25%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
0:5
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:3
ПД
5:0
ПД
1:3
ПД
0:2
ТМК
2:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ТМС
0:1
К
2:2
ТМС
1:1
ПД
1:0
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эммануилидис Димитриос 2 0.2
Фагир Вахид 2 0.2
Джорджевич Лука 1 0.1
Колингер Денис 1 0.1
Lukas Engel 1 0.1
Скооп Якоб 0 0
Понсе Андрес 0 0
Ямга Кевин 0 0
Кустович Кевин 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Joergensen 4 0.4
Валлис Николай 3 0.3
Хелениус Никлас 2 (1) 0.2
Alexander Lind 1 0.1
Бринк Марк 1 0.1
Рёйкьер Никлас 1 0.1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Карстенсен Расмус 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колингер Денис 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Эзатолахи Саид 3 0
Соуза Аллан II 2 0
Фагир Вахид 2 0
Скооп Якоб 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Манджрекар Джеймс 1 0
Hans Hollsberg 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Tobias Sahlquist 1 0
Gustav Klitgaard Dahl 1 0
Валлис Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 14.29% (1) 42.86% (3) 42.86% (3) 0 0
 Силькеборг 0 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ванлоесе 3:4 Вайле Вайле 1:1 Виборг Орхус 1:0 Вайле Vordingborg 0:2 Вайле
Хольштайн Киль 1:2 Вайле Вайле 0:4 Копенгаген Нордшелланн 3:1 Вайле Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хорсенс 3:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Орхус Брондбю 1:1 Силькеборг Скиве 1:3 Силькеборг
Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 3:0 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 10 5 3 2 14 - 9 18
4. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Силькеборг 10 3 5 2 12 - 11 14
6. Нордшелланн 10 4 1 5 14 - 16 13
7. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
8. Оденсе 10 2 5 3 12 - 16 11
9. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
10. Орхус 9 2 3 4 8 - 12 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
12. Вайле 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
8. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
9. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Силькеборг 5 1 3 1 6 - 7 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
4. Силькеборг Sebastian Joergensen 4 0 2
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Копенгаген Зека Карлос 4 0
3. Раннерс Тибблинг Симон 4 0
4. Орхус Поульсен Николай 4 0
5. Вайле Колингер Денис 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вайле 2:4 Силькеборг онлайн




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