Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Какой промах! Джером Опоку имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Джером Опоку ошибается в защите.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

49' Удар от ворот произведет Вайле

48' Стен Грютебуст не дал случится голу! Себастьян Йоргенсен должен был забивать, но Стен Грютебуст сделал отличный сейв

45' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Тордарсон Стефан-Тейтюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

41' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О О Л - Хелениус Никлас из команды Силькеборг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Стен Грютебуст прыгнул не в ту сторону.

37' После проверки VAR судья не изменил решения - Силькеборг пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Г О О О О Л - Лукас Энгель левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

32' Давидсен Вильормур имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

32' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.

30' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

29' Силькеборг выполняет удар от ворот.

29' Вайле выполняет удар от ворот.

28' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

26' Г О О О О Л - Себастьян Йоргенсен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

26' ПЕРЕКЛАДИНА! Себастьян Йоргенсен упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

26' Плохо сыграл Джером Опоку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Хенриксен Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

25' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Густав Дал из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

24' Вайле выполняет удар от ворот.

24' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

24' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

23' [player1] из команды Силькеборг делает пас партнеру.

23' Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе

22' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

22' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Эммануилидис Димитриос забивает ударом с правой ноги!

17' Отличные скиллы показывает Эммануилидис Димитриос , обводя своих соперников

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

14' Тордарсон Стефан-Тейтюр имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

13' Тордарсон Стефан-Тейтюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Себастьян Йоргенсен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

9' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Силькеборг выполняет удар от ворот.

2' Эммануилидис Димитриос нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

1' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вайле начинает с центра поля