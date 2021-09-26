Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Вайле
2:4
Конец матча
Стадион: Вейле Зрители: 3356
Силькеборг
1:0
17' ГолЭммануилидис Димитриос
1:1
26' ГолSebastian Joergensen
1:2
30' ГолSebastian Joergensen
2:2
33' ГолLukas Engel
2:3
37' ПенальтиХелениус Никлас
75' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
2:4
78' ГолВаллис Николай
81' Желтая карточкаХенриксен Тобиас
90' Желтая карточкаСоуза Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
26'
30'
33'
2:2
37'
2:3
75'
78'
2:4
81'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Вайле
Силькеборг
8 матчей
75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
-25%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.2
|Фагир Вахид
|2
|0.2
|Джорджевич Лука
|1
|0.1
|Колингер Денис
|1
|0.1
|Lukas Engel
|1
|0.1
|Скооп Якоб
|0
|0
|Понсе Андрес
|0
|0
|Ямга Кевин
|0
|0
|Кустович Кевин
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Joergensen
|4
|0.4
|Валлис Николай
|3
|0.3
|Хелениус Никлас
|2 (1)
|0.2
|Alexander Lind
|1
|0.1
|Бринк Марк
|1
|0.1
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колингер Денис
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Эзатолахи Саид
|3
|0
|Соуза Аллан II
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Скооп Якоб
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
|Hans Hollsberg
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|42.86% (3)
|0
|0
|Силькеборг
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ванлоесе 3:4 Вайле Вайле 1:1 Виборг Орхус 1:0 Вайле Vordingborg 0:2 Вайле
Хольштайн Киль 1:2 Вайле Вайле 0:4 Копенгаген Нордшелланн 3:1 Вайле Вайле 0:1 Ольборг Митьюлланд 4:1 Вайле Вайле 2:2 Брондбю Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 0:2 Раннерс Вайле 1:0 Любек Вайле 5:1 Эсбьерг Вайле 1:1 Ольборг Вайле 0:5 Силькеборг Колдинг 3:3 Вайле Вайле 2:2 Люнгбю Ольборг 2:1 Вайле Вайле 2:2 Оденсе
Силькеборг Последние 20 матчей: +8 =8 -4Хорсенс 3:2 Силькеборг Силькеборг 0:2 Орхус Брондбю 1:1 Силькеборг Скиве 1:3 Силькеборг
Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 3:0 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|4.
|Раннерс
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Силькеборг
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|6.
|Нордшелланн
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|7.
|Брондбю
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Оденсе
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|10.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|12.
|Вайле
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Силькеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|2
|4.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|4
|0
|2
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|4
|0
|3.
|Раннерс
|Тибблинг Симон
|4
|0
|4.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|5.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0