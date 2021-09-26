Первый тайм

48' Андреасен Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Брондбю выполняет удар от ворот.

47' Прица Тим из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ольборг

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Матч возобновлен

43' Рустед Сигурд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Шиембе Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Фредерик Бурстеринг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Ольборг выполняет удар от ворот.

40' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Прица Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гранли Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Слимане Анис из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Удар от ворот произведет Ольборг

36' Какой промах! Бруус Андреас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

34' Ольборг выполняет удар от ворот.

34' Уре Микаэль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Теландер Расмус из команды Ольборг

32' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Ольборг выполняет удар от ворот.

31' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

26' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Фредерик Бурстеринг не смог попасть в створ ударом издали

24' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошую попытку сделал Хедлунд Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Ольборг выполняет удар от ворот.

9' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

8' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Макарич Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Макарич Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Макарич Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

3' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Ольборг

2' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

1' Удар от ворот произведет Ольборг

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ольборг начинает с центра поля