Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
27' ГолАндреасен Лука
1:1
49' ГолУре Микаэль
55' Желтая карточкаФеррейра Педру
76' Желтая карточкаМенса Кевин
2:1
76' ГолУре Микаэль
90' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
18
Шиембе
Кевин
25
Слимане
Анис
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
27'
49'
1:1
55'
76'
76'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Ольборг
22 матча
59.1%
40.9%
0%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
0%
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
0%
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед
43 матча
30.2%
30.2%
39.6%
13 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.2%
32.6%
30.2%
16 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|6
|0.6
|Хедлунд Симон
|1
|0.1
|Слимане Анис
|1
|0.1
|Радошевич Йосип
|1
|0.1
|Рустед Сигурд
|1
|0.1
|Менса Кевин
|1
|0.1
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.1
|Каппис Кристиан
|1
|0.1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|3
|0.3
|Андреасен Лука
|2
|0.2
|Куск Каспер
|2
|0.2
|Теландер Расмус
|2
|0.2
|Феррейра Педру
|2
|0.2
|Макарич Милан
|1
|0.1
|Росс Матиас
|1
|0.1
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.1
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Кевин
|3
|0
|Рустед Сигурд
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Шиембе Кевин
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альманн Якоб
|4
|0
|Феррейра Педру
|4
|0
|Теландер Расмус
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Ольборг
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +6 =8 -6Аллерёд 1:8 Брондбю Сённерйюск 1:0 Брондбю Брондбю 0:0 Спарта Прага Брондбю 1:1 Силькеборг
Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю
Ольборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3Люнгбю 0:4 Ольборг Ольборг 2:0 Оденсе Виборг 2:3 Ольборг FIUK 0:13 Ольборг
Ольборг 2:1 Нордшелланн Раннерс 1:1 Ольборг Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|2.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|3.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|4.
|Раннерс
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Нордшелланн
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|6.
|Силькеборг
|0:1
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|7.
|Брондбю
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Оденсе
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Виборг
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|10.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|5 - 11
|8
|12.
|Вайле
|1:0
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|Ольборг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Силькеборг
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Раннерс
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Оденсе
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Орхус
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Вайле
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Виборг
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|6.
|Нордшелланн
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|7.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Орхус
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Силькеборг
|0:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|11.
|Сённерйюск
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|12.
|Вайле
|1:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|3.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|4
|0
|2
|4.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|1
|0
|5.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|3
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|4
|0
|2.
|Копенгаген
|Зека Карлос
|4
|0
|3.
|Раннерс
|Тибблинг Симон
|4
|0
|4.
|Орхус
|Поульсен Николай
|4
|0
|5.
|Вайле
|Колингер Денис
|4
|0