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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 18154
Ольборг
0'
0:1
27' Гол
Андреасен Лука
1:1
49' Гол
Уре Микаэль
55' Желтая карточка
Феррейра Педру
76' Желтая карточка
Менса Кевин
2:1
76' Гол
Уре Микаэль
90' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
90'+5
30
Хермансен
Мадс
4
Рустед
Сигурд
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
17
Бруус
Андреас
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
14
Менса
Кевин
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
5
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
Брондбю
3-5-2
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

10'
 
Прица Тим
Макарич Милан
27'
0:1
Андреасен Лука
(Frederik Boersting)
46'
Греве Матиас
Френнруп Мортен
 
49'
Уре Микаэль
(Слимане Анис)
1:1
55'
 
Феррейра Педру
59'
 
Хагельскьер Андерс
Гранли Даниэль
59'
 
Трайковски Александар
Андреасен Лука
73'
Каппис Кристиан
Слимане Анис
 
76'
Менса Кевин
 
76'
Уре Микаэль
(Рустед Сигурд)
2:1
82'
Сидну Джагвир Сингх
Уре Микаэль
 
82'
Павлович Андрия
Хедлунд Симон
 
82'
 
Marcus Hannesbo
Росс Матиас
82'
 
Куск Каспер
Frederik Boersting
90'
 
Паллесен Кристоффер

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 4 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Ольборг

22 матча

59.1%
40.9%
0%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

0%
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

0%
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед

43 матча

30.2%
30.2%
39.6%
13 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.2%
32.6%
30.2%
16 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
СДЧГ
0:1
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
К
1:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
0:2
К
1:1
К
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 6 0.6
Хедлунд Симон 1 0.1
Слимане Анис 1 0.1
Радошевич Йосип 1 0.1
Рустед Сигурд 1 0.1
Менса Кевин 1 0.1
Бёркеейет Тобиас 1 0.1
Каппис Кристиан 1 0.1
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Греве Матиас 0 0
Бруус Андреас 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 3 0.3
Андреасен Лука 2 0.2
Куск Каспер 2 0.2
Теландер Расмус 2 0.2
Феррейра Педру 2 0.2
Макарич Милан 1 0.1
Росс Матиас 1 0.1
Хагельскьер Андерс 1 0.1
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Кевин 3 0
Рустед Сигурд 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Бруус Андреас 2 0
Шиембе Кевин 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Уре Микаэль 1 0
Махсо Андреас 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Слимане Анис 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альманн Якоб 4 0
Феррейра Педру 4 0
Теландер Расмус 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Кристенсен Магнус 2 0
Росс Матиас 2 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Ольборг 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Аллерёд 1:8 Брондбю Сённерйюск 1:0 Брондбю Брондбю 0:0 Спарта Прага Брондбю 1:1 Силькеборг
Брондбю 2:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Оденсе 2:2 Брондбю Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Брондбю 0:1 Нордшелланн Копенгаген 4:2 Брондбю Вайле 2:2 Брондбю Брондбю 1:1 Виборг Орхус 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Оденсе 1:1 Брондбю Брондбю 4:1 Сённерйюск Гётеборг 1:2 Брондбю Брондбю 2:0 Нордшелланн Орхус 1:2 Брондбю Копенгаген 2:1 Брондбю
Ольборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Люнгбю 0:4 Ольборг Ольборг 2:0 Оденсе Виборг 2:3 Ольборг FIUK 0:13 Ольборг
Ольборг 2:1 Нордшелланн Раннерс 1:1 Ольборг Вайле 0:1 Ольборг Ольборг 2:0 Орхус Силькеборг 0:0 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Копенгаген 2:2 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Вайле 1:1 Ольборг Ольборг 0:0 Эсбьерг Ольборг 2:2 Виборг Хобро 1:0 Ольборг Орхус 2:2 Ольборг Сённерйюск 0:4 Ольборг Ольборг 2:1 Вайле Ольборг 1:1 Хорсенс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 10 8 0 2 17 - 5 24
2. Копенгаген 10 7 2 1 24 - 7 23
3. Ольборг 10 5 3 2 14 - 9 18
4. Раннерс 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Нордшелланн 10 4 1 5 14 - 16 13
6. Силькеборг 0:1 10 2 5 3 8 - 10 11
7. Брондбю 10 2 5 3 13 - 14 11
8. Оденсе 10 2 5 3 12 - 16 11
9. Виборг 10 2 4 4 13 - 17 10
10. Орхус 9 2 3 4 8 - 12 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 5 - 11 8
12. Вайле 1:0 10 1 2 7 6 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 5 4 0 1 11 - 3 12
2. Ольборг 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Копенгаген 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Силькеборг 0:1 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Раннерс 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
8. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
9. Оденсе 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Орхус 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Вайле 1:0 6 1 2 3 4 - 10 5
12. Виборг 5 1 1 3 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Виборг 5 1 3 1 7 - 9 6
6. Нордшелланн 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Орхус 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Силькеборг 0:1 5 0 3 2 2 - 6 3
10. Брондбю 5 0 3 2 7 - 10 3
11. Сённерйюск 4 0 1 3 1 - 5 1
12. Вайле 1:0 4 0 0 4 2 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
3. Копенгаген Винд Жонас 4 0 2
4. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 1 0
5. Митьюлланд Дрейер Андерс 3 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ольборг Альманн Якоб 4 0
2. Копенгаген Зека Карлос 4 0
3. Раннерс Тибблинг Симон 4 0
4. Орхус Поульсен Николай 4 0
5. Вайле Колингер Денис 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брондбю 2:1 Ольборг онлайн




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