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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Кристиансунд
0'
1:0
19' Гол в свои ворота
Ульвестад Дан Петер
1:1
42' Гол
Каллудра Лиридон
45'+3
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
4
Кольскоген
Оле
26
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
19
Нильсен
Сиверт
23
Педерсен
Даниэль
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
5
Ульвестад
Дан
Петер
19
Коли
Алиу
3
Осбак
Кристоффер
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
23
Ульвестад
Пол
Эрик
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
9
Муколли
Агон
Бранн
4-3-3
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

19'
Ульвестад Дан Петер
1:0
28'
Мёллер Вольфе Давид
Кристиансен Рубен
 
42'
1:1
Каллудра Лиридон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Бранн
Кристиансунд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Т
3:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:1
ТМК
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
0:4
Т
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Дауда 6 0.3
Селанн-Хеггебе Эуне 5 0.25
Тейлор Роберт 3 (1) 0.15
Расмуссен Матиас 1 0.05
Кристиансен Рубен 1 0.05
Педерсен Даниэль 1 0.05
Твейта Йон-Хельге 1 0.05
Финне Бор 1 0.05
Симба Мунга 1 0.05
Сери Яфет 1 0.05
Сконес Каспер 0 0
Странд Петтер 0 0
Нильсен Сиверт 0 0
Кнудсен Фредрик 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 (2) 0.25
Картум Сандер Эрик 4 0.2
Муколли Агон 4 0.2
Нилсен Снорре 4 0.2
Ертсен Торгиль 3 0.15
Осбак Кристоффер 1 0.05
Хопмарк Андреас 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 1 0.05
Коли Алиу 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Сивертсен Оскар 1 0.05
Каллудра Лиридон 0 0
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 4 1
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Нильсен Сиверт 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Кастрати Фламур 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Ульвестад Пол Эрик 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Коли Алиу 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Диоп Амиду 1 0
Сормо Бент 1 0
Исаксен Йеспер 1 0
Муколли Агон 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 9.52% (2) 14.29% (3) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5)
 Кристиансунд 3.85% (1) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7) 7.69% (2) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Харстад 0:5 Бранн Тромсё 1:1 Бранн Лиллестрём 2:3 Бранн Бранн 1:3 Хёугесунн
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 3:2 Саннефьёрд Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн Бранн 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +13 =2 -5
КФУМ 3:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Мольде
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 20 12 4 4 47 - 23 40
2. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
3. Русенборг 1:0 Заявка 20 11 4 5 41 - 25 37
4. Кристиансунд 1:1 Заявка 20 11 3 6 28 - 23 36
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг 0:1 Заявка 20 9 4 7 37 - 38 31
7. Хёугесунн 1:1 Заявка 20 8 5 7 32 - 30 29
8. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
9. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
10. Саннефьёрд 0:1 Заявка 20 7 4 9 26 - 33 25
11. Одд 1:1 Заявка 20 6 6 8 28 - 37 24
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Стабек 1:0 Заявка 19 4 4 11 24 - 41 16
15. Бранн 1:1 Заявка 20 3 6 11 23 - 39 15
16. Мьёндален 0:1 Заявка 20 2 8 10 21 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 10 9 0 1 32 - 9 27
2. Кристиансунд 1:1 Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Хёугесунн 1:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 9 23
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Русенборг 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 10 22
6. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
7. Викинг 0:1 Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд 0:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд 1:1 Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн 1:1 Заявка 10 2 4 4 13 - 17 10
14. Стабек 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален 0:1 Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг 1:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде 1:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
7. Викинг 0:1 Заявка 10 3 2 5 15 - 22 11
8. Кристиансунд 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
9. Саннефьёрд 0:1 Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд 1:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 23 10
11. Стабек 1:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
12. Мьёндален 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 15 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн 1:1 Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Бранн 1:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
16. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Кристиансунд
2.15
5.27
9.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 1:1 Кристиансунд онлайн




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