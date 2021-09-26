Норвегия: Типпелиген 2021
Бранн
3:1
Конец матча
Стадион: Бранн
Кристиансунд
1:0
19' Гол в свои воротаУльвестад Дан Петер
1:1
42' ГолКаллудра Лиридон
77' Желтая карточкаМуколли Агон
2:1
78' ГолСтранд Петтер
79' Желтая карточкаУльвестад Пол Эрик
86' Желтая карточкаКоли Алиу
3:1
90' ГолРасмуссен Матиас
26
Сери
Яфет
11
Финне
Бор
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сери ЯфетЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Симба МунгаНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Lagos Kunga
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
19'
42'
1:1
63'
77'
78'
2:1
86'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Бранн
Кристиансунд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Дауда
|6
|0.3
|Селанн-Хеггебе Эуне
|5
|0.25
|Тейлор Роберт
|3 (1)
|0.15
|Расмуссен Матиас
|2
|0.1
|Странд Петтер
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|1
|0.05
|Симба Мунга
|1
|0.05
|Педерсен Даниэль
|1
|0.05
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|Финне Бор
|1
|0.05
|Сери Яфет
|1
|0.05
|Сконес Каспер
|0
|0
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|Кнудсен Фредрик
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5 (2)
|0.25
|Картум Сандер Эрик
|4
|0.2
|Муколли Агон
|4
|0.2
|Нилсен Снорре
|4
|0.2
|Ертсен Торгиль
|3
|0.15
|Каллудра Лиридон
|1
|0.05
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|Хопмарк Андреас
|1
|0.05
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.05
|Коли Алиу
|1
|0.05
|Мава Мозес
|1
|0.05
|Сивертсен Оскар
|1
|0.05
|Аскар Армин
|0
|0
|Кастрати Фламур
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульвестад Пол Эрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Кастрати Фламур
|2
|0
|Коли Алиу
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Муколли Агон
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Кристиансунд
|3.7% (1)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Харстад 0:5 Бранн Тромсё 1:1 Бранн Лиллестрём 2:3 Бранн Бранн 1:3 Хёугесунн
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 3:2 Саннефьёрд Фанна 0:3 Бранн Бьярг 0:5 Бранн Бранн 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Тромсё Кристиансунд 3:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Хёугесунн 1:0 Бранн Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +13 =2 -5КФУМ 3:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Мольде
Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Стабек Викинг 3:2 Кристиансунд Тиллербьен 1:5 Кристиансунд Волда 2:4 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Бранн Тромсё 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Одд Кристиансунд 1:0 Лиллестрём Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Волеренга 1:2 Кристиансунд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 19
|39
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 26
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 39
|32
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|20
|6
|10
|4
|31 - 27
|28
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 35
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 32
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|15.
|Стабек
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|26 - 41
|16
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 10
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|6.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|8.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|18
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0