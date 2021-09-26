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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мольде
2:2
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
23' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
1:0
34' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
39' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
64' Желтая карточка
Синюан Шерифф
1:1
70' Гол
Фридйонссон Самуэль
2:1
71' Гол
Омойджуфано Охи
2:2
73' Гол
Паттинама Шейн
88' Желтая карточка
Бьорнбак Мартин
90'+4
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
11
Эллингсен
Мартин
16
Хуссейн
Эцаз
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
30
Гуннарссон
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
21
Танген
Харальд
8
Белл
Джо
27
Фридйонссон
Самуэль
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
77
Трипич
Златко
Мольде
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Викинг

12 матчей

75%
25%
0%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
-25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
-8.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

0%
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

0%
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

28 матчей

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

Т
3:2
Т
3:2
Т
5:0
Т
0:2
Т
5:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
4:1
К
3:0
Т
2:1
Т
1:2
КН
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
1:1
Т
3:3
Т
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 21 1.05
Хёуген Кристоффер 5 0.25
Андерсен Эйрик Улланд 4 0.2
Брюнхильдсен Ола 2 0.1
Хуссейн Эцаз 2 0.1
Хестад Эйрик 2 0.1
Бьорнбак Мартин 2 0.1
Риса Бирк 2 0.1
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.1
Эйкрем Магнус 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Грёдем Магнус 1 0.05
Синюан Шерифф 1 0.05
Грегерсен Стиан 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Фофана Датро 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 13 (2) 0.65
Трипич Златко 7 (1) 0.35
Фридйонссон Самуэль 4 0.2
Танген Харальд 4 0.2
Кабран Кевин 2 0.1
Паттинама Шейн 2 0.1
Белл Джо 1 0.05
Викстёль Рольф 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Торстейнбё Фредерик 0 0
Лёкберг Кристоффер 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Хуссейн Эцаз 3 0
Бьорнбак Мартин 2 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Риса Бирк 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линде Андреас 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Синюан Шерифф 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Sivert Heggheim Mannsverk 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 0
Викстёль Рольф 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Кабран Кевин 2 0
Паттинама Шейн 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Танген Харальд 1 0
Траоре Маи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 18.75% (9) 20.83% (10) 20.83% (10) 18.75% (9) 6.25% (3) 14.58% (7)
 Викинг 7.89% (3) 10.53% (4) 10.53% (4) 18.42% (7) 26.32% (10) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брюне 1:4 Мольде Волеренга 1:1 Мольде Мольде 4:0 Мьёндален Кристиансунд 2:0 Мольде
Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Викинг 3:1 Русенборг Викинг 1:3 Будё-Глимт Стабек 1:3 Викинг Викинг 2:1 Русенборг
Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 20 11 6 3 40 - 19 39
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг Заявка 20 9 5 6 39 - 39 32
7. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
8. Волеренга 0:0 Заявка 20 6 10 4 31 - 27 28
9. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 20 7 4 9 26 - 35 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
15. Стабек Заявка 19 4 4 11 26 - 41 16
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 11 6 4 1 26 - 10 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
6. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
7. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
8. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
16. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Стенснесс Джанни получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Андерсен Эйрик Улланд бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Эйкрем Магнус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мольде 2:2 Викинг онлайн




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