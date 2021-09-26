Норвегия: Типпелиген 2021
23' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
1:0
34' ГолАндерсен Эйрик Улланд
39' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
64' Желтая карточкаСинюан Шерифф
1:1
70' ГолФридйонссон Самуэль
2:1
71' ГолОмойджуфано Охи
2:2
73' ГолПаттинама Шейн
88' Желтая карточкаБьорнбак Мартин
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
Ход матча
23'
34'
39'
64'
70'
1:1
71'
2:1
73'
2:2
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Мольде
Викинг
12 матчей
75%
25%
0%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
41.7%
-25%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
-8.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
0%
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
0%
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
0%
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
28 матчей
32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
17.9%
46.4%
10 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|21
|1.05
|Хёуген Кристоффер
|5
|0.25
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.1
|Хестад Эйрик
|2
|0.1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.1
|Риса Бирк
|2
|0.1
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.1
|Эйкрем Магнус
|1
|0.05
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Грёдем Магнус
|1
|0.05
|Синюан Шерифф
|1
|0.05
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|13 (2)
|0.65
|Трипич Златко
|7 (1)
|0.35
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0.2
|Танген Харальд
|4
|0.2
|Кабран Кевин
|2
|0.1
|Паттинама Шейн
|2
|0.1
|Белл Джо
|1
|0.05
|Викстёль Рольф
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Лёкберг Кристоффер
|0
|0
|Эукленн Сондре
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Синюан Шерифф
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|0
|Викстёль Рольф
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0
|Бериша Ветон
|2
|0
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Кабран Кевин
|2
|0
|Паттинама Шейн
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Эустбё Ивен
|1
|0
|Хове Рунар
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|20.83% (10)
|18.75% (9)
|6.25% (3)
|14.58% (7)
|Викинг
|7.89% (3)
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
|26.32% (10)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брюне 1:4 Мольде Волеренга 1:1 Мольде Мольде 4:0 Мьёндален Кристиансунд 2:0 Мольде
Викинг 3:2 Мольде Мольде 1:1 Трабзонспор Мольде 5:4 Хёугесунн Трабзонспор 3:3 Мольде Хёдд 1:2 Мольде Серветт 2:0 Мольде Спьелкавик 1:4 Мольде Мольде 3:0 Серветт Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 5:0 Одд Сарпсборг-08 1:0 Мольде Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 0:2 Мольде Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде
Викинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5Викинг 3:1 Русенборг Викинг 1:3 Будё-Глимт Стабек 1:3 Викинг Викинг 2:1 Русенборг
Волеренга 1:1 Викинг Викинг 3:2 Мольде Викинг 3:2 Кристиансунд Ерв-1919 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:3 Викинг Одд 3:2 Викинг Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Сарпсборг-08 1:2 Викинг Саннефьёрд 3:0 Викинг Викинг 4:1 Волеренга Викинг 0:2 Эгерсунд Хёугесунн 4:2 Викинг Викинг 2:1 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Викинг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 19
|39
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 26
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 39
|32
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|20
|6
|10
|4
|31 - 27
|28
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 35
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 32
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|15.
|Стабек
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|26 - 41
|16
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 10
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|6.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|8.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|18
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0