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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
1:3
Конец матча

Стадион:
Одд
0'
1' Желтая карточка
Кастрати Фламур
0:1
7' Гол
Китолано Джошуа
32' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
1:1
33' Гол
Самуэльсен Мартин
49' Желтая карточка
Кителано Йон
1:2
56' Гол
Рууд Эспен
1:3
71' Гол
Свеннсен Сандер
76' Желтая карточка
Евтович Милан
90' Желтая карточка
Вальштед Леопольд
90'+6
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
11
Вельде
Кристоффер
13
Самуэльсен
Мартин
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Леквен
Магнус
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
14
Валлем
Конрад
11
Ролантссон
Гилли
9
Кастрати
Фламур
29
Свеннсен
Сандер
Хёугесунн
4-2-3-1
Одд
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Одд

7 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
-28.6%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
4:2
Т
4:4
Т
0:0
Т
4:1
К
0:3
Т
3:1
ТМК
4:0
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
0:0
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.4
Вельде Кристоффер 5 0.25
Лисет Сёндре 4 0.2
Ндур Алиун 4 0.2
Сандберг Никлас 3 (1) 0.15
Стёлос Александер 2 0.1
Теркильдсен Петер 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Деслер Миккел 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Крюгор Кевин Мартин 1 0.05
Фредриксен Ульрик 1 0.05
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 11 (5) 0.55
Свеннсен Сандер 6 0.3
Леуритсен Тобиас 4 0.2
Китолано Джошуа 2 0.1
Ролантссон Гилли 1 0.05
Ларсен Кристоффер 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 0.05
Рууд Эспен 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Кителано Йон 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Валлем Конрад 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Ндур Алиун 0 1
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лейте Бруно 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кителано Йон 5 0
Бакенга Мушага 4 0
Ролантссон Гилли 3 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Валлем Конрад 2 0
Рууд Эспен 1 0
Кастрати Фламур 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Россбах Сондре 1 0
Евтович Милан 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 3.13% (1) 31.25% (10) 3.13% (1) 28.13% (9) 18.75% (6) 15.63% (5)
 Одд 10.71% (3) 7.14% (2) 28.57% (8) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Сарпсборг-08 Бранн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Лиллестрём
Одд 4:2 Хёугесунн Мольде 5:4 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн
Одд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Волеренга 0:3 Одд Одд 2:3 Лиллестрём Будё-Глимт 1:1 Одд Одд 0:1 Стрёмсгодсет
Русенборг 5:0 Одд Одд 4:2 Хёугесунн Фрам Ларвик 0:1 Одд Одд 2:3 Саннефьёрд Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 20 11 6 3 40 - 19 39
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг Заявка 20 9 5 6 39 - 39 32
7. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
8. Волеренга 0:0 Заявка 20 6 10 4 31 - 27 28
9. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 20 7 4 9 26 - 35 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
15. Стабек Заявка 19 4 4 11 26 - 41 16
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 11 6 4 1 26 - 10 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
6. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
7. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
8. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
16. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
Где смотреть матч Хёугесунн 1:3 Одд онлайн




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