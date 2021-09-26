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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
0:1
Перерыв

Стадион:
Стабек
0'
0:1
5' Гол
Хауген Фредрик
1
Стуревик
Якоб
12
Хокенстад
Матс
3
Валес
Марк
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
12
Сандберг
Маркус
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
18
Мое
Еппе
16
Martin
Hoeyland
8
Хауген
Фредрик
11
Хансен
Корнелиус
17
Аземи
Фитим
7
Болли
Матис
Саннефьёрд
4-3-3
Стабек
3-5-2

Ход матча

5'
0:1
Хауген Фредрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

История личных встреч

Саннефьёрд
Стабек

6 матчей

33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
-33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

0%
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Т
0:2
Т
0:0
Т
2:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:3
Т
1:2
ТМК
1:0
Т
2:4
К
0:1
Т
4:0
ТМК
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:3
Т
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 8 0.4
Хансен Кристоффер 6 0.3
Тветер Александер Рууд 3 0.15
Рисан Сандер 2 0.1
Фосс Сандер Моэн 2 0.1
Валес Марк 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Гуссиос Сиверт 1 0.05
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.32
Вангберг Симен 3 0.16
Нуса Антонио 3 0.16
Хансен Корнелиус 2 0.11
Геэльмуйден Херман 2 0.11
Скютте Саммю 2 (1) 0.11
Болли Матис 1 0.05
Хауген Фредрик 1 0.05
Аземи Фитим 1 0.05
Аманква Яу 1 0.05
Киносита Косуке 1 0.05
Martin Hoeyland 1 0.05
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Киркеволд Пол 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 4 0
Валес Марк 3 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Сингх Хармет 2 0
Йонссон Видар 2 0
Зе Эдуардо де Араужо 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Куртович Виллиам 1 0
Бренден Эрик 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Сандберг Маркус 1 1
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Геэльмуйден Херман 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Мое Еппе 2 0
Вангберг Симен 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 16.67% (4) 8.33% (2) 29.17% (7) 25% (6) 12.5% (3) 8.33% (2)
 Стабек 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мьёндален 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Волеренга Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Тромсё
Бранн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Арендал 5:4 Саннефьёрд Одд 2:3 Саннефьёрд Порс Гренланд 1:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Викинг Саннефьёрд 1:3 Мольде Волеренга 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Русенборг Тромсё 1:3 Саннефьёрд
Стабек Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стабек 1:3 Викинг Волеренга 3:1 Стабек Стабек 1:1 Мьёндален
Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 20 12 4 4 47 - 23 40
2. Будё-Глимт Заявка 19 11 5 3 40 - 19 38
3. Русенборг 1:0 Заявка 20 11 4 5 41 - 25 37
4. Кристиансунд 1:1 Заявка 20 11 3 6 28 - 23 36
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг 0:1 Заявка 20 9 4 7 37 - 38 31
7. Хёугесунн 1:1 Заявка 20 8 5 7 32 - 30 29
8. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
9. Волеренга Заявка 19 6 9 4 31 - 27 27
10. Саннефьёрд 0:1 Заявка 20 7 4 9 26 - 33 25
11. Одд 1:1 Заявка 20 6 6 8 28 - 37 24
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Стабек 1:0 Заявка 19 4 4 11 24 - 41 16
15. Бранн 1:1 Заявка 20 3 6 11 23 - 39 15
16. Мьёндален 0:1 Заявка 20 2 8 10 21 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 Заявка 10 9 0 1 32 - 9 27
2. Кристиансунд 1:1 Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Хёугесунн 1:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 9 23
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Русенборг 1:0 Заявка 10 7 1 2 24 - 10 22
6. Будё-Глимт Заявка 10 6 3 1 26 - 10 21
7. Викинг 0:1 Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд 0:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 12 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд 1:1 Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн 1:1 Заявка 10 2 4 4 13 - 17 10
14. Стабек 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален 0:1 Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг 1:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде 1:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Волеренга Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
7. Викинг 0:1 Заявка 10 3 2 5 15 - 22 11
8. Кристиансунд 1:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
9. Саннефьёрд 0:1 Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
10. Одд 1:1 Заявка 11 2 4 5 10 - 23 10
11. Стабек 1:0 Заявка 10 2 2 6 13 - 24 8
12. Мьёндален 0:1 Заявка 10 1 4 5 9 - 15 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн 1:1 Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Бранн 1:1 Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
16. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 20 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Стабек
3.76
4.20
4.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:1 Стабек онлайн




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