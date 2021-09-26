Норвегия: Типпелиген 2021
Саннефьёрд
0:3
Конец матча
Стадион: Sandefjord Arena
Стабек
0:1
5' ГолХауген Фредрик
45' Желтая карточкаКуртович Виллиам
48' Желтая карточкаМое Еппе
55' Красная карточкаIan Smeulers
78' Желтая карточкаГеэльмуйден Херман
0:2
80' ГолКиркеволд Пол
0:3
88' ГолМое Еппе
24
Сингх
Хармет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мое ЕппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Viktor Engh
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
5'
0:1
45'
48'
55'
80'
0:2
88'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
История личных встреч
Саннефьёрд
Стабек
6 матчей
33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
-33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
0%
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|8
|0.4
|Хансен Кристоффер
|6
|0.3
|Тветер Александер Рууд
|3
|0.15
|Рисан Сандер
|2
|0.1
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.1
|Валес Марк
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.05
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.32
|Вангберг Симен
|3
|0.16
|Нуса Антонио
|3
|0.16
|Хансен Корнелиус
|2
|0.11
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.11
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.11
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Мое Еппе
|1
|0.05
|Болли Матис
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|1
|0.05
|Аземи Фитим
|1
|0.05
|Аманква Яу
|1
|0.05
|Киносита Косуке
|1
|0.05
|Martin Hoeyland
|1
|0.05
|Шала Херолинд
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|4
|0
|Валес Марк
|3
|0
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Куртович Виллиам
|2
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|2
|0
|Ian Smeulers
|0
|1
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Бренден Эрик
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Вангберг Симен
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|25% (6)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|Стабек
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =4 -8Мьёндален 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Волеренга Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Тромсё
Бранн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Арендал 5:4 Саннефьёрд Одд 2:3 Саннефьёрд Порс Гренланд 1:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Викинг Саннефьёрд 1:3 Мольде Волеренга 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Русенборг Тромсё 1:3 Саннефьёрд
Стабек Последние 20 матчей: +6 =2 -12Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стабек 1:3 Викинг Волеренга 3:1 Стабек Стабек 1:1 Мьёндален
Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 19
|39
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 26
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 39
|32
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|20
|6
|10
|4
|31 - 27
|28
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 35
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 32
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|15.
|Стабек
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|26 - 41
|16
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 10
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|6.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|8.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|18
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0