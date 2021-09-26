  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Саннефьёрд
0:3
Конец матча

Стадион:
Стабек
0'
0:1
5' Гол
Хауген Фредрик
45' Желтая карточка
Куртович Виллиам
48' Желтая карточка
Мое Еппе
55' Красная карточка
Ian Smeulers
78' Желтая карточка
Геэльмуйден Херман
0:2
80' Гол
Киркеволд Пол
0:3
88' Гол
Мое Еппе
90'+5
1
Стуревик
Якоб
12
Хокенстад
Матс
3
Валес
Марк
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
6
Рисан
Сандер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
20
Ньенету
Франклин
12
Сандберг
Маркус
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
18
Мое
Еппе
16
Martin
Hoeyland
8
Хауген
Фредрик
11
Хансен
Корнелиус
17
Аземи
Фитим
7
Болли
Матис
Саннефьёрд
4-3-3
Стабек
3-5-2

Ход матча

5'
0:1
Хауген Фредрик
45'
Куртович Виллиам
 
48'
 
Мое Еппе
55'
Ian Smeulers
 
59'
Эгели Ветле Валле
Ньенету Франклин
 
63'
 
Подставски Томаш
Болли Матис
63'
 
Геэльмуйден Херман
Хауген Фредрик
73'
Нджиэ Мусса
Рисан Сандер
 
73'
 
Киркеволд Пол
Martin Hoeyland
73'
 
Костадинов Калоян
Аземи Фитим
78'
 
Геэльмуйден Херман
80'
0:2
Киркеволд Пол
(Мое Еппе)
81'
Сёдлунн Андре
Сингх Хармет
 
81'
Зе Эдуардо де Араужо
Хокенстад Матс
 
88'
0:3
Мое Еппе
(Подставски Томаш)
88'
 
Педерсен Каспер
Мое Еппе

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

История личных встреч

Саннефьёрд
Стабек

6 матчей

33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
-33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

0%
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Т
0:2
Т
0:0
Т
2:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:3
Т
1:2
ТМК
1:0
Т
2:4
К
0:1
Т
4:0
ТМК
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:3
Т
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 8 0.4
Хансен Кристоффер 6 0.3
Тветер Александер Рууд 3 0.15
Рисан Сандер 2 0.1
Фосс Сандер Моэн 2 0.1
Валес Марк 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Гуссиос Сиверт 1 0.05
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.32
Вангберг Симен 3 0.16
Нуса Антонио 3 0.16
Хансен Корнелиус 2 0.11
Геэльмуйден Херман 2 0.11
Скютте Саммю 2 (1) 0.11
Киркеволд Пол 1 0.05
Мое Еппе 1 0.05
Болли Матис 1 0.05
Хауген Фредрик 1 0.05
Аземи Фитим 1 0.05
Аманква Яу 1 0.05
Киносита Косуке 1 0.05
Martin Hoeyland 1 0.05
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 4 0
Валес Марк 3 0
Кройцриглер Мартин 3 0
Вембангомо Брис 3 0
Сингх Хармет 2 0
Куртович Виллиам 2 0
Йонссон Видар 2 0
Зе Эдуардо де Араужо 2 0
Ian Smeulers 0 1
Хансен Кристоффер 1 0
Бренден Эрик 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Вангберг Симен 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 16.67% (4) 8.33% (2) 29.17% (7) 25% (6) 12.5% (3) 8.33% (2)
 Стабек 23.08% (6) 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 15.38% (4) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Мьёндален 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Волеренга Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Тромсё
Бранн 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Лиллестрём Арендал 5:4 Саннефьёрд Одд 2:3 Саннефьёрд Порс Гренланд 1:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Викинг Саннефьёрд 1:3 Мольде Волеренга 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Русенборг Тромсё 1:3 Саннефьёрд
Стабек Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стабек 1:3 Викинг Волеренга 3:1 Стабек Стабек 1:1 Мьёндален
Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 20 11 6 3 40 - 19 39
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг Заявка 20 9 5 6 39 - 39 32
7. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
8. Волеренга 0:0 Заявка 20 6 10 4 31 - 27 28
9. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 20 7 4 9 26 - 35 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
15. Стабек Заявка 19 4 4 11 26 - 41 16
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 11 6 4 1 26 - 10 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
6. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
7. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
8. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
16. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Куртович Виллиам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:3 Стабек онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 