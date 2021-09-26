Норвегия: Типпелиген 2021
Русенборг
3:1
Конец матча
Стадион: Леркендаль
Мьёндален
1:0
26' ГолВеккья Стефано
49' Желтая карточкаЯневски Даниэль
1:1
54' ГолЭриксен Кент Хавард
60' Желтая карточкаСвеен Оле
69' Желтая карточкаСпорронг Альбин
2:1
74' ГолВеккья Стефано
3:1
90' ГолХольм Ноа
23
Вагич
Павле
11
Хольсе
Карло
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
26'
1:0
49'
54'
60'
69'
74'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
История личных встреч
Русенборг
Мьёндален
7 матчей
100%
0%
0%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
87.5%
0%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.4
|Веккья Стефано
|8
|0.4
|Хольсе Карло
|3
|0.15
|Сейде Эмиль Конрадсен
|3
|0.15
|Исламович Дино
|3
|0.15
|Хольм Ноа
|3
|0.15
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.15
|Молинс Гильермо
|2
|0.1
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.1
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.05
|Ховланд Эвен
|1
|0.05
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.05
|Скарсем Олаус
|1
|0.05
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Конрадсен Андрес
|1
|0.05
|Шербечич Бесим
|1
|0.05
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|3
|0.15
|Стокке Беньямин
|3 (1)
|0.15
|Накким Маркус
|3
|0.15
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.1
|Эриксен Кент Хавард
|2
|0.1
|Вальстад Николас
|2
|0.1
|Брохман Тонни
|1
|0.05
|Брустад Фредрик
|1
|0.05
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.05
|Свеен Оле
|1
|0.05
|Юхансен Сондре
|1
|0.05
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.05
|Спорронг Альбин
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Андерссон Адам
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Тетти Александер
|2
|0
|Исламович Дино
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осмундсен Стиан
|4
|0
|Накким Маркус
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Спорронг Альбин
|3
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Тум Исаак
|2
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|23.26% (10)
|Мьёндален
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Викинг 3:1 Русенборг Сарпсборг-08 1:3 Русенборг Русенборг 3:2 Тромсё Викинг 2:1 Русенборг
Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08
Мьёндален Последние 20 матчей: +4 =7 -9Старт 4:2 Мьёндален Мьёндален 1:1 Саннефьёрд Мольде 4:0 Мьёндален Мьёндален 1:2 Лиллестрём
Стабек 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 19
|39
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 26
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 39
|32
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|20
|6
|10
|4
|31 - 27
|28
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 35
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 32
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|15.
|Стабек
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|26 - 41
|16
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 10
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|6.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|8.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|18
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0