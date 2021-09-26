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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
3:1
Конец матча

Стадион:
Мьёндален
0'
1:0
26' Гол
Веккья Стефано
49' Желтая карточка
Яневски Даниэль
1:1
54' Гол
Эриксен Кент Хавард
60' Желтая карточка
Свеен Оле
69' Желтая карточка
Спорронг Альбин
2:1
74' Гол
Веккья Стефано
3:1
90' Гол
Хольм Ноа
90'+7
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
3
Аугустинссон
Йонатан
25
Андерссон
Адам
23
Вагич
Павле
8
Конрадсен
Андрес
11
Хольсе
Карло
22
Веккья
Стефано
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
18
Хольм
Ноа
1
Макани
Соша
21
Herman
Kleppa
12
Накким
Маркус
4
Яневски
Даниэль
3
Вальстад
Николас
7
Ларсен
Ларс
Олден
28
Хансен
Адриан
Александер
24
Свеен
Оле
31
Спорронг
Альбин
8
Брустад
Фредрик
14
Эриксен
Кент
Хавард
Русенборг
3-5-2
Мьёндален
4-5-1

История личных встреч

Русенборг
Мьёндален

7 матчей

100%
0%
0%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
200%
-100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

87.5%
0%
12.5%
7 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Т
1:2
Т
1:0
Т
0:2
Т
1:2
Т
3:2
Т
1:0
К
4:0
Т
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захариассен Кристоффер 8 0.4
Веккья Стефано 8 0.4
Хольсе Карло 3 0.15
Сейде Эмиль Конрадсен 3 0.15
Исламович Дино 3 0.15
Хольм Ноа 3 0.15
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.15
Молинс Гильермо 2 0.1
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.1
Рейтан Эрленд Даль 1 0.05
Ховланд Эвен 1 0.05
Шелбред Пер-Сильян 1 0.05
Скарсем Олаус 1 0.05
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 0.05
Конрадсен Андрес 1 0.05
Шербечич Бесим 1 0.05
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 3 0.15
Стокке Беньямин 3 (1) 0.15
Накким Маркус 3 0.15
Ларсен Ларс Олден 2 0.1
Эриксен Кент Хавард 2 0.1
Вальстад Николас 2 0.1
Брохман Тонни 1 0.05
Брустад Фредрик 1 0.05
Эриксен Сивер Скаар 1 0.05
Свеен Оле 1 0.05
Юхансен Сондре 1 0.05
Ибрагим Шуайбу 1 0.05
Спорронг Альбин 1 0.05
Сольберг Йоаким 0 0
Гёусетх Кристиан 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Шелбред Пер-Сильян 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Андерссон Адам 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тетти Александер 2 0
Исламович Дино 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольм Ноа 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осмундсен Стиан 4 0
Накким Маркус 3 0
Селл Вильям 3 0
Спорронг Альбин 3 0
Свеен Оле 2 0
Сольберг Йоаким 2 0
Вальстад Николас 2 0
Тум Исаак 2 0
Эриксен Сивер Скаар 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 13.95% (6) 16.28% (7) 20.93% (9) 11.63% (5) 13.95% (6) 23.26% (10)
 Мьёндален 13.64% (3) 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 18.18% (4) 31.82% (7)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Викинг 3:1 Русенборг Сарпсборг-08 1:3 Русенборг Русенборг 3:2 Тромсё Викинг 2:1 Русенборг
Русенборг 1:3 Ренн Русенборг 5:0 Одд Ренн 2:0 Русенборг Мьёндален 1:2 Русенборг Домжале 1:2 Русенборг Русенборг 6:1 Домжале Оркла 1:11 Русенборг Русенборг 4:1 Хабнарфьордюр Мелхус 0:7 Русенборг Хабнарфьордюр 0:2 Русенборг Тромсё 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Одд 2:2 Русенборг Русенборг 0:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:0 Русенборг Русенборг 0:1 Сарпсборг-08
Мьёндален Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Старт 4:2 Мьёндален Мьёндален 1:1 Саннефьёрд Мольде 4:0 Мьёндален Мьёндален 1:2 Лиллестрём
Стабек 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Русенборг Мьёндален 2:3 Тромсё Нутодден 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Стабек Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 20 11 6 3 40 - 19 39
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг Заявка 20 9 5 6 39 - 39 32
7. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
8. Волеренга 0:0 Заявка 20 6 10 4 31 - 27 28
9. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 20 7 4 9 26 - 35 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
15. Стабек Заявка 19 4 4 11 26 - 41 16
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
4. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
5. Будё-Глимт 0:0 Заявка 11 6 4 1 26 - 10 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
6. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
7. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
8. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
16. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
5. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 10 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Веккья Стефано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Русенборг 3:1 Мьёндален онлайн




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