Норвегия: Типпелиген 2021
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Аспмира Стадион
Волеренга
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кяйт МаттиасЗащитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Будё-Глимт
Волеренга
7 матчей
57.1%
42.9%
0%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
-42.8%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
0%
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|10
|0.5
|Салтнес Ульрик
|7
|0.35
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.25
|Сёрли Сондре
|3
|0.15
|Сольбаккен Ола
|3
|0.15
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.15
|Фет Сондре
|2
|0.1
|Нордас Лассе
|2
|0.1
|Ветлесен Уго
|1
|0.05
|Мо Бреде
|1
|0.05
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|Линдаль Аксель
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннум Арон
|6 (2)
|0.3
|Удаль Хенрик
|5
|0.25
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0.15
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.15
|Лаюни Амор
|3
|0.15
|Толлос Йонатан
|3
|0.15
|Кьяртанссон Видар
|2
|0.1
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.1
|Сахрауи Осам
|1
|0.05
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.05
|Ятта Сиди
|1
|0.05
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Клаессон Кристоффер
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|4
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Жута Леонард
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Несберг Иван
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|25.64% (10)
|Волеренга
|13.33% (4)
|0
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|33.33% (10)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Альта 1:2 Будё-Глимт Викинг 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Заря Будё-Глимт 1:1 Одд
Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт
Волеренга Последние 20 матчей: +7 =7 -6Волеренга 0:3 Одд Волеренга 1:1 Мольде Саннефьёрд 3:0 Волеренга Волеренга 2:3 Фредрикстад
Волеренга 3:1 Стабек Волеренга 1:1 Викинг Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент Люн 0:4 Волеренга Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|40 - 19
|39
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 26
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 39
|32
|7.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|8.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|20
|6
|10
|4
|31 - 27
|28
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|31 - 27
|28
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 35
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 32
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|15.
|Стабек
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|26 - 41
|16
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|5.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 10
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|6.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|8.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Стабек
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 19
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|18
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|10
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0