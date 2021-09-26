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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
1:0
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
1:0
79' Гол
Ботхейм Эрик
90'+5
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
1
Хауг
Кьетил
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
17
Кристенсен
Тобиас
9
Кьяртанссон
Видар
19
Ятта
Сиди
Будё-Глимт
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

62'
Хейбротен Мариус
Мо Бреде
 
79'
Ботхейм Эрик
1:0
82'
 
Томсен Николай
Кристенсен Тобиас
82'
 
Удаль Хенрик
Кьяртанссон Видар
82'
 
Jacob Eng
Хольм Один Тьяго
87'
 
Мёрфельт Альбин
Ятта Сиди
89'
Кумсан Джилберт
Пеллегрино Амаль
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Будё-Глимт
Волеренга

7 матчей

57.1%
42.9%
0%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
-42.8%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
-14.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

0%
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
1:0
Т
4:0
Т
6:0
ТМК
3:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:3
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 11 0.55
Салтнес Ульрик 7 0.35
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.25
Сёрли Сондре 3 0.15
Сольбаккен Ола 3 0.15
Берг Патрик 3 (1) 0.15
Фет Сондре 2 0.1
Нордас Лассе 2 0.1
Ветлесен Уго 1 0.05
Мо Бреде 1 0.05
Хейбротен Мариус 1 0.05
Линдаль Аксель 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннум Арон 6 (2) 0.3
Удаль Хенрик 5 0.25
Борхгревинк Кристиан 3 0.15
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.15
Лаюни Амор 3 0.15
Толлос Йонатан 3 0.15
Кьяртанссон Видар 2 0.1
Кристенсен Тобиас 2 0.1
Сахрауи Осам 1 0.05
Хольм Один Тьяго 1 0.05
Ятта Сиди 1 0.05
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Клаессон Кристоффер 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 5 0
Пеллегрино Амаль 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Мо Бреде 1 0
Лоде Мариус 1 0
Фет Сондре 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Joel Mvuka 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 4 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Жута Леонард 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Несберг Иван 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Доннум Арон 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Клаессон Кристоффер 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Скарет Браге 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 17.5% (7) 7.5% (3) 17.5% (7) 10% (4) 20% (8) 27.5% (11)
 Волеренга 13.33% (4) 0 13.33% (4) 13.33% (4) 33.33% (10) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Альта 1:2 Будё-Глимт Викинг 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Заря Будё-Глимт 1:1 Одд
Тромсё 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:0 Жальгирис Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Жальгирис 2:2 Будё-Глимт Лиллестрём 0:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Приштина Приштина 2:1 Будё-Глимт Юнкерен 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Валюр Рана 1:4 Будё-Глимт Валюр 0:3 Будё-Глимт Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Будё-Глимт 2:2 Викинг Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт
Волеренга Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Волеренга 0:3 Одд Волеренга 1:1 Мольде Саннефьёрд 3:0 Волеренга Волеренга 2:3 Фредрикстад
Волеренга 3:1 Стабек Волеренга 1:1 Викинг Тромсё 1:1 Волеренга Уллерн 1:3 Волеренга Волеренга 2:0 Гент Люн 0:4 Волеренга Гент 4:0 Волеренга Хёугесунн 3:1 Волеренга Волеренга 2:2 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:2 Волеренга Волеренга 1:1 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Одд Викинг 4:1 Волеренга Волеренга 3:1 Саннефьёрд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 20 12 5 3 41 - 19 41
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг Заявка 20 9 5 6 39 - 39 32
7. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
8. Стрёмсгодсет Заявка 19 8 4 7 31 - 27 28
9. Волеренга Заявка 20 6 9 5 31 - 28 27
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 20 7 4 9 26 - 35 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
15. Стабек Заявка 19 4 4 11 26 - 41 16
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 9 2 2 5 11 - 17 8
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5
16. Стрёмсгодсет Заявка 9 1 2 6 6 - 19 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 11 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Будё-Глимт 1:0 Волеренга онлайн




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