Норвегия: Типпелиген 2021
Стабек
0:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Наддеруд
Стрёмсгодсет
35' Желтая карточкаИпалибо Джек
18
Мое
Еппе
17
Аземи
Фитим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мое ЕппеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
Стабек
Стрёмсгодсет
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.2%
11.8%
-3.5527136788005E-15%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
0%
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
32 матча
50%
12.5%
37.5%
16 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.3
|Вангберг Симен
|3
|0.15
|Нуса Антонио
|3
|0.15
|Хансен Корнелиус
|2
|0.1
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.1
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.1
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Мое Еппе
|1
|0.05
|Болли Матис
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|1
|0.05
|Аземи Фитим
|1
|0.05
|Аманква Яу
|1
|0.05
|Киносита Косуке
|1
|0.05
|Martin Hoeyland
|1
|0.05
|Шала Херолинд
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
|Подставски Томаш
|0
|0
|Луманза Тортоль
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Сабастин Уче
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрайдей Фред
|6
|0.3
|Стенгель Херман
|5 (2)
|0.25
|Хове Йохан
|3
|0.15
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.15
|Валсвик Густав
|3
|0.15
|Ипалибо Джек
|3
|0.15
|Стеневик Халлдор
|2
|0.1
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Майгор Миккел
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Мава Мозес
|1
|0.05
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.05
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.05
|Парр Джонатан
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скютте Саммю
|4
|0
|Оттесен Стурла
|4
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Мое Еппе
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Матс Солхеим
|2
|0
|Шала Херолинд
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Вангберг Симен
|1
|0
|Аманква Яу
|1
|0
|Киносита Косуке
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Никлас
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Лейфссон Ари
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Мава Мозес
|2
|0
|Ипалибо Джек
|2
|0
|Энерсен Оле
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|Стрёмсгодсет
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +6 =2 -12Саннефьёрд 0:3 Стабек Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стабек 1:3 Викинг Волеренга 3:1 Стабек
Стабек 1:1 Мьёндален Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =4 -6Стрёмсгодсет 5:0 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Одд 0:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|41 - 19
|41
|2.
|Мольде
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|48 - 25
|38
|3.
|Русенборг
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|43 - 26
|37
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|28 - 25
|35
|5.
|Лиллестрём
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|32 - 26
|34
|6.
|Викинг
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 39
|32
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 27
|29
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|32 - 32
|28
|9.
|Волеренга
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|31 - 28
|27
|10.
|Одд
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|30 - 37
|26
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 35
|25
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 32
|20
|13.
|Тромсё
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|24 - 36
|19
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|20
|4
|5
|11
|26 - 41
|17
|15.
|Бранн
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 39
|17
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|22 - 31
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|2.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 10
|24
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Русенборг
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 11
|22
|6.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|8.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 12
|15
|11.
|Одд
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 14
|14
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Бранн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 17
|12
|14.
|Стабек
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 14
|7
|16.
|Тромсё
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|3.
|Русенборг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|4.
|Тромсё
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Мольде
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Одд
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|7.
|Викинг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 23
|12
|8.
|Волеренга
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Стабек
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|15 - 24
|8
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 19
|6
|16.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 22
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|21
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|18
|3
|1
|3.
|Викинг
|Бериша Ветон
|13
|2
|4
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|11
|0
|1
|5.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|6
|0
|3.
|Бранн
|Кнудсен Фредрик
|4
|1
|4.
|Сарпсборг-08
|Коне Ибраима
|4
|1
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|5
|0