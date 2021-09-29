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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
0:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
35' Желтая карточка
Ипалибо Джек
69'
12
Сандберг
Маркус
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
18
Мое
Еппе
24
Костадинов
Калоян
8
Хауген
Фредрик
80
Геэльмуйден
Херман
17
Аземи
Фитим
11
Хансен
Корнелиус
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
71
Валсвик
Густав
2
Лейфссон
Ари
4
Грогард
Томас
7
Стенгель
Херман
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Стабек
3-4-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

25'
Подставски Томаш
Хауген Фредрик
 
35'
 
Ипалибо Джек
46'
Киркеволд Пол
Аземи Фитим
 
66'
Болли Матис
Геэльмуйден Херман
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

История личных встреч

Стабек
Стрёмсгодсет

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.2%
11.8%
-3.5527136788005E-15%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

0%
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

50%
12.5%
37.5%
16 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

К
5:1
Т
2:1
Т
0:4
Т
2:0
ТМС
1:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:0
Т
2:2
ТМК
4:5
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:2
Т
2:2
К
1:0
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
ТМС
1:0
Т
1:2
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
0:0
Т
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.3
Вангберг Симен 3 0.15
Нуса Антонио 3 0.15
Хансен Корнелиус 2 0.1
Геэльмуйден Херман 2 0.1
Скютте Саммю 2 (1) 0.1
Киркеволд Пол 1 0.05
Мое Еппе 1 0.05
Болли Матис 1 0.05
Хауген Фредрик 1 0.05
Аземи Фитим 1 0.05
Аманква Яу 1 0.05
Киносита Косуке 1 0.05
Martin Hoeyland 1 0.05
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.3
Стенгель Херман 5 (2) 0.25
Хове Йохан 3 0.15
Гулликсен Тобиас 3 0.15
Валсвик Густав 3 0.15
Ипалибо Джек 3 0.15
Стеневик Халлдор 2 0.1
Токстад Кристоффер 1 0.05
Майгор Миккел 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Вангберг Симен 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Сабастин Уче 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 3 0
Лейфссон Ари 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Мава Мозес 2 0
Ипалибо Джек 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Красники Крешник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 23.08% (6) 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 15.38% (4) 26.92% (7)
 Стрёмсгодсет 9.68% (3) 16.13% (5) 12.9% (4) 12.9% (4) 29.03% (9) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Саннефьёрд 0:3 Стабек Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стабек 1:3 Викинг Волеренга 3:1 Стабек
Стабек 1:1 Мьёндален Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Стрёмсгодсет 5:0 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Одд 0:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 20 12 5 3 41 - 19 41
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг Заявка 20 9 5 6 39 - 39 32
7. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 20 8 5 7 31 - 27 29
8. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
9. Волеренга Заявка 20 6 9 5 31 - 28 27
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 20 7 4 9 26 - 35 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Стабек 0:0 Заявка 20 4 5 11 26 - 41 17
15. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
11. Стабек 0:0 Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Стрёмсгодсет 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 19 6
16. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 11 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Ипалибо Джек получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Хауген Фредрик уходит с поля. Подставски Томаш выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Стрёмсгодсет
3.75
3.75
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 0:0 Стрёмсгодсет онлайн




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