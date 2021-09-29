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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Стабек
0:0
Конец матча

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
35' Желтая карточка
Ипалибо Джек
74' Желтая карточка
Ингимюндарсон Вальдимар
90'+4
12
Сандберг
Маркус
27
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
5
Месик
Иван
15
Оттесен
Стурла
18
Мое
Еппе
24
Костадинов
Калоян
8
Хауген
Фредрик
80
Геэльмуйден
Херман
17
Аземи
Фитим
11
Хансен
Корнелиус
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
71
Валсвик
Густав
2
Лейфссон
Ари
4
Грогард
Томас
7
Стенгель
Херман
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
19
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
Стабек
3-4-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

25'
Подставски Томаш
Хауген Фредрик
 
35'
 
Ипалибо Джек
46'
Киркеволд Пол
Аземи Фитим
 
66'
Болли Матис
Геэльмуйден Херман
 
70'
 
Ингимюндарсон Вальдимар
Хове Йохан
70'
 
Красники Крешник
Ипалибо Джек
74'
 
Ингимюндарсон Вальдимар
84'
 
Jordan Attah Kadiri
Фрайдей Фред
85'
Вернерссон Виктор
Мое Еппе
 
87'
 
Энерсен Оле
Гулликсен Тобиас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Стабек
Стрёмсгодсет

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.2%
11.8%
-3.5527136788005E-15%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

0%
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

50%
12.5%
37.5%
16 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.9%
25%
28.1%
15 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
43.8%
28.1%
9 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

К
5:1
Т
2:1
Т
0:4
Т
2:0
ТМС
1:0
Т
2:1
Т
0:2
ТМК
1:0
Т
2:2
ТМК
4:5
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:2
Т
2:2
К
1:0
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
ТМС
1:0
Т
1:2
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
0:0
Т
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 6 0.3
Вангберг Симен 3 0.15
Нуса Антонио 3 0.15
Хансен Корнелиус 2 0.1
Геэльмуйден Херман 2 0.1
Скютте Саммю 2 (1) 0.1
Киркеволд Пол 1 0.05
Мое Еппе 1 0.05
Болли Матис 1 0.05
Хауген Фредрик 1 0.05
Аземи Фитим 1 0.05
Аманква Яу 1 0.05
Киносита Косуке 1 0.05
Martin Hoeyland 1 0.05
Шала Херолинд 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Подставски Томаш 0 0
Луманза Тортоль 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Сабастин Уче 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрайдей Фред 6 0.3
Стенгель Херман 5 (2) 0.25
Хове Йохан 3 0.15
Гулликсен Тобиас 3 0.15
Валсвик Густав 3 0.15
Ипалибо Джек 3 0.15
Стеневик Халлдор 2 0.1
Токстад Кристоффер 1 0.05
Майгор Миккел 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Мава Мозес 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Jordan Attah Kadiri 1 0.05
Парр Джонатан 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Энерсен Оле 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скютте Саммю 4 0
Оттесен Стурла 4 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Мое Еппе 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Матс Солхеим 2 0
Шала Херолинд 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Вангберг Симен 1 0
Аманква Яу 1 0
Киносита Косуке 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Сабастин Уче 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Никлас 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Стенгель Херман 3 0
Лейфссон Ари 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Мава Мозес 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Ипалибо Джек 2 0
Энерсен Оле 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Майгор Миккел 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Красники Крешник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 23.08% (6) 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 15.38% (4) 26.92% (7)
 Стрёмсгодсет 9.68% (3) 16.13% (5) 12.9% (4) 12.9% (4) 29.03% (9) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Саннефьёрд 0:3 Стабек Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стабек 1:3 Викинг Волеренга 3:1 Стабек
Стабек 1:1 Мьёндален Кристиансунд 5:1 Стабек Стабек 3:1 Сарпсборг-08 Улленсакер-Киса 0:1 Стабек Мьёндален 1:2 Стабек Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Стрёмсгодсет 5:0 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 5:1 Стабек Стрёмсгодсет 1:2 Кристиансунд Одд 0:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Ряди 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 20 12 5 3 41 - 19 41
2. Мольде Заявка 20 11 5 4 48 - 25 38
3. Русенборг Заявка 20 11 4 5 43 - 26 37
4. Кристиансунд Заявка 20 11 2 7 28 - 25 35
5. Лиллестрём Заявка 20 10 4 6 32 - 26 34
6. Викинг Заявка 20 9 5 6 39 - 39 32
7. Стрёмсгодсет Заявка 20 8 5 7 31 - 27 29
8. Хёугесунн Заявка 20 8 4 8 32 - 32 28
9. Волеренга Заявка 20 6 9 5 31 - 28 27
10. Одд Заявка 20 7 5 8 30 - 37 26
11. Саннефьёрд Заявка 20 7 4 9 26 - 35 25
12. Сарпсборг-08 Заявка 20 5 5 10 20 - 32 20
13. Тромсё Заявка 20 4 7 9 24 - 36 19
14. Стабек Заявка 20 4 5 11 26 - 41 17
15. Бранн Заявка 20 4 5 11 25 - 39 17
16. Мьёндален Заявка 20 2 8 10 22 - 31 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
2. Кристиансунд Заявка 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Будё-Глимт Заявка 11 7 3 1 27 - 10 24
4. Стрёмсгодсет Заявка 10 7 2 1 25 - 8 23
5. Русенборг Заявка 10 7 1 2 26 - 11 22
6. Хёугесунн Заявка 10 7 1 2 19 - 11 22
7. Викинг Заявка 10 6 2 2 22 - 16 20
8. Лиллестрём Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
9. Саннефьёрд Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Волеренга Заявка 10 3 6 1 18 - 12 15
11. Одд Заявка 9 4 2 3 18 - 14 14
12. Сарпсборг-08 Заявка 10 3 4 3 12 - 9 13
13. Бранн Заявка 10 3 3 4 15 - 17 12
14. Стабек Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
15. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 12 - 14 7
16. Тромсё Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
2. Будё-Глимт Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
3. Русенборг Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
4. Тромсё Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Мольде Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
6. Одд Заявка 11 3 3 5 12 - 23 12
7. Викинг Заявка 10 3 3 4 17 - 23 12
8. Волеренга Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
9. Кристиансунд Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
10. Саннефьёрд Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
11. Стабек Заявка 10 2 2 6 15 - 24 8
12. Мьёндален Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
13. Сарпсборг-08 Заявка 10 2 1 7 8 - 23 7
14. Хёугесунн Заявка 10 1 3 6 13 - 21 6
15. Стрёмсгодсет Заявка 10 1 3 6 6 - 19 6
16. Бранн Заявка 10 1 2 7 10 - 22 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 21 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 18 3 1
3. Викинг Бериша Ветон 13 2 4
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 11 0 1
5. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тромсё Гундерсен Йостейн 6 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 6 0
3. Бранн Кнудсен Фредрик 4 1
4. Сарпсборг-08 Коне Ибраима 4 1
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Ипалибо Джек получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Хауген Фредрик уходит с поля. Подставски Томаш выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стабек 0:0 Стрёмсгодсет онлайн




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