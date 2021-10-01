Первый тайм

49' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Садилек Михал получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Паулос Абрахам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хорошую попытку сделал Де Леув Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Паулос Абрахам из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

37' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Твенте

35' Паулос Абрахам из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

34' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

34' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Гронинген

29' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Гронинген , будет отменен из-за фола.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

26' Г О О О О О Л! Гронинген забивает!

26' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Гронинген

24' Проппер Робин не смог попасть в створ ударом издали

23' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лимниос Димитрис из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Плохо сыграл Леувенбург Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Гронинген

18' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гронинген выполняет удар от ворот.

17' Проппер Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Г О О О О Л - Нгонж Сириль забивает ударом с левой ноги!

8' Плохо сыграл Брама Вут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

8' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

7' Садилек Михал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Влап Михел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Томаш Суслов из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.

7' Томаш Суслов из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

6' Лука Эверинк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Паулос Абрахам из команды Гронинген подал угловой слева.

6' Нгонж Сириль бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Твенте выполняет удар от ворот.

3' Де Леув Михаэль бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

2' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Твенте начинает с центра поля