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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:0
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
1:0
8' Гол
Нгонж Сириль
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Де Леув Михаэль
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
4
Даммерс
Вессель
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
2
Данкерлёй
Дамил
7
Суслов
Томаш
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
1
Уннерсталл
Ларс
36
Luca
Everink
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
6
Брама
Вут
19
Зерруки
Рамиз
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Гронинген
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

Ход матча

8'
Нгонж Сириль
1:0
26'
Де Леув Михаэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
Твенте

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.3%
30%
56.7%
4 победы 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:3
К
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
5:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:3
Э
4:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:0
Э
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 4 0.5
Суслов Томаш 1 0.13
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.13
Ларсен Йорген 1 0.13
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.5
Проппер Робин 4 0.5
Daan Rots 2 0.25
Влап Михел 1 0.13
Лимниос Димитрис 1 0.13
Мениг Квинси 0 0
Мисиджан Вирджил 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Mees Hilgers 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Суслов Томаш 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Ван Хинтум Барт 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Матусива Азор 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Мениг Квинси 2 0
Садилек Михал 2 0
Брама Вут 1 0
Проппер Робин 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Смал Гийс 1 0
Manfred Ugalde 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Mees Hilgers 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
14%
3
23%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
4
44%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1
ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 ПСВ - Гронинген 1:0
Твенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0
Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 Твенте - Утрехт 1:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Твенте 0:1 8 4 1 3 13 - 10 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. Гронинген 1:0 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Хераклес 6 2 1 3 6 - 8 7
13. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 6 - 15 6
15. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
16. Ваалвейк 7 1 2 4 9 - 12 5
17. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 0:1 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Хераклес 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
11. Гронинген 1:0 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
13. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
15. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
16. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Твенте 0:1 5 2 0 3 8 - 8 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 1:0 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 12 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
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Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Твенте
2.72
3.70
7.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 1:0 Твенте онлайн




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