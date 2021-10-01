Второй тайм

97' Сегодняшная посещаемость составляет 16,250 болельщиков

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Остерволде Джейден получил желтую карточку от судьи

95' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Данкерлёй Дамил из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

90' Проппер Робин из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Леувенбург Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Манфред Угалде получил желтую карточку от судьи

89' Манфред Угалде наказан за толчок Томаш Суслов

88' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Клеонизе Денильо и попал в каркас ворот!

88' Вратарь парирует удар, который нанес Мисиджан Вирджил , и мяч снова в игре

87' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Гронинген

86' Мисиджан Вирджил не смог попасть в створ ударом издали

86' Плохо сыграл Каллей Яхья - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

85' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

84' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Удар от ворот произведет Твенте

83' Томаш Суслов решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Удар от ворот произведет Гронинген

81' Твенте выполняет удар от ворот.

81' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Клеонизе Денильо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Лука Эверинк получил желтую карточку от судьи

79' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Гронинген

78' Матч возобновлен

78' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Манфред Угалде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' Г О О О О Л - Манфред Угалде первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

74' Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Рефери не любит споров - именно за это Нгонж Сириль сейчас получил желтую

72' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

71' Брама Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

68' Зерруки Рамиз получил желтую карточку от судьи

67' Зерруки Рамиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Назначен штрафной. Пострадал Томаш Суслов, его свалил Зерруки Рамиз

67' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' После удара головой, который сделал Проппер Робин мяч выносится вратарем на угловой

62' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Гронинген

61' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Каллей Яхья

59' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Гронинген

58' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

56' Твенте выполняет удар от ворот.

56' Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Гронинген , будет отменен из-за фола.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Гронинген

49' Лука Эверинк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля