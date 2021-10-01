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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16
Твенте
0'
1:0
8' Гол
Нгонж Сириль
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Де Леув Михаэль
49' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
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Де Леув Михаэль
59' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
68' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
72' Желтая карточка
Нгонж Сириль
1:1
74' Гол
Manfred Ugalde
79' Желтая карточка
Luca Everink
89' Желтая карточка
Manfred Ugalde
90' Желтая карточка
Остерволде Джейден
90'+7
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
4
Даммерс
Вессель
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
2
Данкерлёй
Дамил
7
Суслов
Томаш
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
1
Уннерсталл
Ларс
36
Luca
Everink
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
6
Брама
Вут
19
Зерруки
Рамиз
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Гронинген
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

Ход матча

8'
Нгонж Сириль
1:0
26'
Де Леув Михаэль
 
49'
Ван Хинтум Барт
 
53'
Де Леув Михаэль
 
55'
 
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
59'
Эль-Ханкури Мохамед
 
60'
Каллей Яхья
Paulos Abraham
 
68'
 
Зерруки Рамиз
69'
 
Manfred Ugalde
Лимниос Димитрис
69'
 
Клеонизе Денильо
Влап Михел
72'
Нгонж Сириль
 
74'
1:1
Manfred Ugalde
79'
Постема Романо
Ларсен Йорген
 
79'
Ван Кам Даниэль
Нгонж Сириль
 
79'
 
Luca Everink
86'
 
Думич Дарио
Luca Everink
86'
 
Остерволде Джейден
Зерруки Рамиз
89'
 
Manfred Ugalde
90'
Мортенсен Алекс
Де Леув Михаэль
 
90'
 
Остерволде Джейден

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Гронинген
Твенте

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.3%
30%
56.7%
4 победы 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:3
К
0:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:5
Э
3:4
Э
2:0
К
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
5:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:3
Э
4:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
0:0
Э
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 4 0.5
Суслов Томаш 1 0.13
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.13
Ларсен Йорген 1 0.13
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 4 (2) 0.5
Проппер Робин 4 0.5
Daan Rots 2 0.25
Влап Михел 1 0.13
Лимниос Димитрис 1 0.13
Manfred Ugalde 1 0.13
Мениг Квинси 0 0
Мисиджан Вирджил 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Mees Hilgers 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 2
Ван Хинтум Барт 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Суслов Томаш 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илич Лука 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Мениг Квинси 2 0
Садилек Михал 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Брама Вут 1 0
Проппер Робин 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Luca Everink 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
50%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1
ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 ПСВ - Гронинген 1:0
Твенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0
Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 Твенте - Утрехт 1:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Твенте 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. Хераклес 6 2 1 3 6 - 8 7
12. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 6 - 15 6
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Гронинген 8 1 3 4 7 - 14 6
16. Ваалвейк 7 1 2 4 9 - 12 5
17. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Хераклес 4 2 0 2 4 - 5 6
10. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
14. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 4 0 3 1 2 - 3 3
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Твенте 5 2 1 2 9 - 8 7
6. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
13. Ваалвейк 4 0 2 2 6 - 8 2
14. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 12 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 1:1 Твенте онлайн




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