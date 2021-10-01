Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
8' ГолНгонж Сириль
26' Undefined phrase: football_event_Де Леув Михаэль
49' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
53' Undefined phrase: football_event_Де Леув Михаэль
59' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
68' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
72' Желтая карточкаНгонж Сириль
1:1
74' ГолManfred Ugalde
79' Желтая карточкаLuca Everink
89' Желтая карточкаManfred Ugalde
90' Желтая карточкаОстерволде Джейден
27
Нгонж
Сириль
36
Luca
Everink
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Luca EverinkЗащитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
26'
49'
53'
68'
72'
74'
1:1
79'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Гронинген
Твенте
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
16.7%
26.7%
56.6%
5 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.3%
30%
56.7%
4 победы 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|4
|0.5
|Суслов Томаш
|1
|0.13
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.13
|Ларсен Йорген
|1
|0.13
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4 (2)
|0.5
|Проппер Робин
|4
|0.5
|Daan Rots
|2
|0.25
|Влап Михел
|1
|0.13
|Лимниос Димитрис
|1
|0.13
|Manfred Ugalde
|1
|0.13
|Мениг Квинси
|0
|0
|Мисиджан Вирджил
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Mees Hilgers
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илич Лука
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Садилек Михал
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
50%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
25%
3
21%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1
ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1 Ферль - Гронинген 3:2 Генк - Гронинген 1:1 Пеликан-С - Гронинген 1:4 Утрехт - Гронинген 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Эммен - Гронинген 0:4 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 ПСВ - Гронинген 1:0
Твенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0
Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2 ХСК-21 - Твенте 0:2 Спарта Энсхеде - Твенте 1:8 Твенте - АДО Ден Хааг 3:2 Ваалвейк - Твенте 2:1 Твенте - Хераклес 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 3:0 Твенте - Утрехт 1:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Твенте
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|11.
|Хераклес
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|15.
|Гронинген
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|16.
|Ваалвейк
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Хераклес
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|14.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0