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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Арсенал
0' 31'
1
Санчес
Роберт
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
15
Модер
Якуб
3
Кукурелья
Марк
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
10
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Брайтон
3-5-2
Арсенал
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Брайтон
Арсенал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.57
Троссар Леандро 1 0.14
Макаллистер Алексис 1 0.14
Уэлбек Данни 1 0.14
Даффи Шейн 1 0.14
Гросс Паскаль 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.29
Смит-Роу Эмил 1 0.14
Сака Букайо 1 0.14
Эдегор Мартин 1 0.14
Пепе Николя 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Санчес Роберт 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Мопе Нил 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Кукурелья Марк 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1
Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:0 Челси - Брайтон 0:0 Брайтон - Эвертон 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:1
Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0
Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2 Глазго Рейнджерс - Арсенал 2:2 Хиберниан - Арсенал 2:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Вест Бромвич 3:1 Арсенал - Вильярреал 0:0 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Вильярреал - Арсенал 2:1 Арсенал - Эвертон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Брайтон 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Арсенал 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
10. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
11. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Арсенал 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Арсенал 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
11. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
3. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
4. Лидс Купер Лиам 3 0
5. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    "Брайтон" продолжает включать прессинг, который позволяет отобрать мяч у чужой штрафной площадки, а потом стреляет Адам Лаллана и попадает в Габриэля дос Сантоса. 
  • Угловой
    31'
    И снова прямой навес от углового флага опасным не получился, зато хозяева оставили за собой подбор и выполнили ещё один навес, после которого мяч выше владений Ремсдейла отправил Бёрн. 
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Лаллана врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает во вратарскую - мяч от защитника "Арсенала" летит чуть выше цели. 
  • 29'
    Троссар отбирает мяч на левом фланге и катит на Мопе, который стреляет из-за пределов штрафной площадки, отправляя игровой снаряд на трибуны. 
  • Опасный момент
    28'
    Исполняет Гросс корнер с правого фланга - Леандро Троссар цепляется за мяч и пробивает с правой ноги, попадая в соперника. 
  • Угловой
    27'
    Томас Парти прерывает прострел Адама Лалланы с правого края штрафной площадки, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • Штанга
    26'
    Сака уходит от Бёрна на правом фланге, доходит до лицевой линии и подаёт на дальнюю штангу - Обамеянг пробивает головой из борьбы с защитником и попадает в штангу, а потом мяч выбивается. 
  • 25'
    Тирни выполняет передачу вперёд по левому флангу на Обамеянга, которой до мяча не добирается, так как его опережает Данк. 
  • 24'
    "Брайтон" продолжает владеть инициативой, а "Арсенал" сосредоточен на обороне и об атаке пока не помышляет. 
  • Опасный момент
    23'
    Мопе подаёт с левого фланга - Ремсдейл идёт на мяч и выпускает его, тут же пробивает Данк, отправляя игровой снаряд выше перекладины. 
  • 22'
    Паскаль Гросс выполнил подачу с угла поля - слишком сильно отправил мяч, переведя его на левый фланг. 
  • Угловой
    21'
    Вельтман простреливает с правого фланга, попадает в Тирни и добивается права на угловой, уже второй для "Брайтона". 
  • 19'
    Хозяева переходят центр поля, а потом снова берутся за старое - устраивают серию коротких и средних передач, без обострения. 
  • 18'
    Кукурелья успевает вернуться в оборону и сразу же отмечается полезным действием, выигрывая борьбу на втором этаже в своей штрафной площадке. 
  • 17'
    И сразу же ещё одна быстрая атака хозяев. Троссар вошёл в штрафную площадь, подработал сначала под правую, потом под левую, затем снова под правую и пробил мимо створа. 
  • Угловой
    16'
    Паскаль Гросс выполнил подачу с угла поля - партнёры поборолись за мяч, но безуспешно, сняли верх гости. 
  • Опасный момент
    15'
    Кукурелья врывается в штрафную площадку левым краем и выполняет прострел на дальнюю штангу, а там лишь Тирни, который выбивает мяч за лицевую линию. 
  • 14'
    Бен Уайт остановил наступление "Брайтона" левым флангом, выбив мяч за боковую линию. 
  • 13'
    Томас Парти выполнил передачу назад, находясь в центре поля, Мопе перехватил, а вот развивать контратаку не стал, тоже назад решил отыграть. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Через центральную зону "Арсенал" попытался организовать атаку, соперники мяч отобрали, но с нарушением правил. 
  • 11'
    Кукурелья перехватывает мяч на чужой половине поля и сразу же выполняет подачу в штрафную площадь, не находя партнёров. 
  • 10'
    Обамеянг получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадку и делает неточную передачу в центр. 
  • 9'
    "Арсенал" продолжает наблюдать за перепасовкой соперников, не используя при этом высокий прессинг. Хозяева по-прежнему не могут решить, как добраться до чужой штрафной площадки. 
  • 8'
    "Брайтон" забирает мяч под контроль и владеет им на своей половине поля, без продвижения к чужим воротам. 
  • 7'
    Снова видим противостояние Тирни и Вельтмана. На сей раз Киран уходит от Йоела и выполняет подачу с левого фланга, но первым на мяче оказывается Даффи. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Йоел Вельтман нарушает правила в центре поля, роняя на газон Кирана Тирни. 
  • 5'
    Всё в порядке с Троссаром, он готов продолжать встречу. Тем временем "Арсенал" начинает позиционную атаку, разыгрывая мяч на своей половине поля. 
  • Травма, повреждение
    4'
    Скользкое поле начинает вмешиваться в игру - Леандро Троссар получает повреждение и нуждается в медицинской помощи. 
  • 3'
    Резво начинают команды, проводя по одной атаке. "Арсенал" в этом плане лучше - сумел нанести точный удар, но Санчес с ним справился. 
  • Дождь
    2'
    Под аккомпанемент дождя начинается наш матч, а это значит, что дальние удары обретают особую ценность. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Джонатан Мосс даёт свисток и мы начинаем! 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Арсенал

Исход игры
Брайтон
11.7% (18)
Ничья
26% (40)
Арсенал
62.3% (96)
Тотал 2.5
Больше
49.28% (68)
Меньше
50.72% (70)
Обе команды забьют
Да
72.46% (100)
Нет
27.54% (38)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
33.1% (51)
1:1 Ничья
21.4% (33)
0:1 Арсенал
13% (20)
2:1 Брайтон
6.5% (10)
0:2 Арсенал
6.5% (10)
1:0 Брайтон
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:3 Арсенал
1.9% (3)
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