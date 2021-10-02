Исполняет Гросс корнер с правого фланга - Леандро Троссар цепляется за мяч и пробивает с правой ноги, попадая в соперника.

Троссар отбирает мяч на левом фланге и катит на Мопе, который стреляет из-за пределов штрафной площадки, отправляя игровой снаряд на трибуны.

ОПАСНО! Лаллана врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает во вратарскую - мяч от защитника "Арсенала" летит чуть выше цели.

И снова прямой навес от углового флага опасным не получился, зато хозяева оставили за собой подбор и выполнили ещё один навес, после которого мяч выше владений Ремсдейла отправил Бёрн.

"Брайтон" продолжает включать прессинг, который позволяет отобрать мяч у чужой штрафной площадки, а потом стреляет Адам Лаллана и попадает в Габриэля дос Сантоса.

27' Томас Парти прерывает прострел Адама Лалланы с правого края штрафной площадки, выбивая мяч за лицевую линию.

26' Сака уходит от Бёрна на правом фланге, доходит до лицевой линии и подаёт на дальнюю штангу - Обамеянг пробивает головой из борьбы с защитником и попадает в штангу, а потом мяч выбивается.

25' Тирни выполняет передачу вперёд по левому флангу на Обамеянга, которой до мяча не добирается, так как его опережает Данк.

24' "Брайтон" продолжает владеть инициативой, а "Арсенал" сосредоточен на обороне и об атаке пока не помышляет.

23' Мопе подаёт с левого фланга - Ремсдейл идёт на мяч и выпускает его, тут же пробивает Данк, отправляя игровой снаряд выше перекладины.

22' Паскаль Гросс выполнил подачу с угла поля - слишком сильно отправил мяч, переведя его на левый фланг.

21' Вельтман простреливает с правого фланга, попадает в Тирни и добивается права на угловой, уже второй для "Брайтона".

19' Хозяева переходят центр поля, а потом снова берутся за старое - устраивают серию коротких и средних передач, без обострения.

18' Кукурелья успевает вернуться в оборону и сразу же отмечается полезным действием, выигрывая борьбу на втором этаже в своей штрафной площадке.

17' И сразу же ещё одна быстрая атака хозяев. Троссар вошёл в штрафную площадь, подработал сначала под правую, потом под левую, затем снова под правую и пробил мимо створа.

16' Паскаль Гросс выполнил подачу с угла поля - партнёры поборолись за мяч, но безуспешно, сняли верх гости.

15' Кукурелья врывается в штрафную площадку левым краем и выполняет прострел на дальнюю штангу, а там лишь Тирни, который выбивает мяч за лицевую линию.

14' Бен Уайт остановил наступление "Брайтона" левым флангом, выбив мяч за боковую линию.

13' Томас Парти выполнил передачу назад, находясь в центре поля, Мопе перехватил, а вот развивать контратаку не стал, тоже назад решил отыграть.

12' Через центральную зону "Арсенал" попытался организовать атаку, соперники мяч отобрали, но с нарушением правил.

11' Кукурелья перехватывает мяч на чужой половине поля и сразу же выполняет подачу в штрафную площадь, не находя партнёров.

10' Обамеянг получает мяч на левом фланге, входит в штрафную площадку и делает неточную передачу в центр.

9' "Арсенал" продолжает наблюдать за перепасовкой соперников, не используя при этом высокий прессинг. Хозяева по-прежнему не могут решить, как добраться до чужой штрафной площадки.

8' "Брайтон" забирает мяч под контроль и владеет им на своей половине поля, без продвижения к чужим воротам.

7' Снова видим противостояние Тирни и Вельтмана. На сей раз Киран уходит от Йоела и выполняет подачу с левого фланга, но первым на мяче оказывается Даффи.

6' Йоел Вельтман нарушает правила в центре поля, роняя на газон Кирана Тирни.

5' Всё в порядке с Троссаром, он готов продолжать встречу. Тем временем "Арсенал" начинает позиционную атаку, разыгрывая мяч на своей половине поля.

4' Скользкое поле начинает вмешиваться в игру - Леандро Троссар получает повреждение и нуждается в медицинской помощи.

3' Резво начинают команды, проводя по одной атаке. "Арсенал" в этом плане лучше - сумел нанести точный удар, но Санчес с ним справился.

2' Под аккомпанемент дождя начинается наш матч, а это значит, что дальние удары обретают особую ценность.