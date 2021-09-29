Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Брайтон
Арсенал
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
-50%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
-25%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|4 (1)
|0.67
|Троссар Леандро
|1
|0.17
|Макаллистер Алексис
|1
|0.17
|Уэлбек Данни
|1
|0.17
|Даффи Шейн
|1
|0.17
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.33
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.17
|Сака Букайо
|1
|0.17
|Эдегор Мартин
|1
|0.17
|Пепе Николя
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Кукурелья Марк
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Джака Гранит
|0
|1
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Арсенал
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Суонси Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон
Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8Арсенал 3:1 Тоттенхэм Арсенал 3:0 Уимблдон Бёрнли 0:1 Арсенал Арсенал 1:0 Норвич
Манчестер Сити 5:0 Арсенал Вест Бромвич 0:6 Арсенал Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал
Исход игры
Брайтон
17.1% (7)
Ничья
17.1% (7)
Арсенал
65.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
85.37% (35)
Нет
14.63% (6)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
48.8% (20)
2:1 Брайтон
14.6% (6)
1:1 Ничья
12.2% (5)
0:2 Арсенал
9.8% (4)
1:3 Арсенал
4.9% (2)
2:2 Ничья
4.9% (2)
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