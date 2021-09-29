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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Арсенал

История личных встреч

Брайтон
Арсенал

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
-50%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
-25%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 4 (1) 0.67
Троссар Леандро 1 0.17
Макаллистер Алексис 1 0.17
Уэлбек Данни 1 0.17
Даффи Шейн 1 0.17
Гросс Паскаль 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.33
Смит-Роу Эмил 1 0.17
Сака Букайо 1 0.17
Эдегор Мартин 1 0.17
Пепе Николя 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Санчес Роберт 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Мопе Нил 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Кукурелья Марк 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Арсенал 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Суонси Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон
Брайтон 0:2 Эвертон Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Арсенал 3:1 Тоттенхэм Арсенал 3:0 Уимблдон Бёрнли 0:1 Арсенал Арсенал 1:0 Норвич
Манчестер Сити 5:0 Арсенал Вест Бромвич 0:6 Арсенал Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 30 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Брайтон 16.7% (7)
    X 16.7% (7)
    Арсенал 66.7% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Арсенал
    3.07
    3.45
    2.58
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал

    Исход игры
    Брайтон
    17.1% (7)
    Ничья
    17.1% (7)
    Арсенал
    65.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    48.8% (20)
    2:1 Брайтон
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    0:2 Арсенал
    9.8% (4)
    1:3 Арсенал
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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