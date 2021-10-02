Англия: Премьер-лига 2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Олд Траффорд
Эвертон
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомНападающий
-
-
61 Lewis Dobbin
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Эвертон
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|4
|0.57
|Роналду Криштиану
|3
|0.43
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0.43
|Лингард Джесси
|2
|0.29
|Фред Сантос
|1
|0.14
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.43
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.43
|Дукуре Абдулай
|2
|0.29
|Таунсенд Андрос
|2 (1)
|0.29
|Ришарлисон
|1
|0.14
|Кин Майкл
|1
|0.14
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Погба Поль
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Рома - Манчестер Юнайтед 3:2
Эвертон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1
Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Брайтон - Эвертон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|5.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
87.3% (158)
Ничья
6.1% (11)
Эвертон
6.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.7% (70)
2:0 Манчестер Юнайтед
13.3% (24)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.3% (15)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.2% (13)
1:1 Ничья
2.8% (5)
2:2 Ничья
1.7% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.7% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.1% (2)
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