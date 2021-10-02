С правого фланга в ответной атаке прошла прострельная передача на Рондона, который пробивал в касание, но попал в Линделофа, который грамотно занял позицию на линии вратарской площади.

Гринвуд с правого края метров с 26-ти решил проверить бдительность Пикфорда, плотно пробив по воротам низом, но Джордан уверенно поймал мяч намертво.

Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Уан-Биссаку, который пытался с лёту прострелить вдоль ворот, но банально промахнулся по мячу, который выскочил за лицевую линию.

Мактоминай сейчас дал волю эмоциям в центре поля, решив поднять с газона Диня, который, по его мнению, симулировал. После этого обе команды немного потолкались, но обошлось без громкого конфликта.

Майкл Оливер провёл разъяснительную беседу с наиболее разгорячившимися Мактоминаем и Миной, решив, что время для демонстраций жёлтых карточек ещё не пришло.

25' Фернандеш с правого фланга выполнял подачу углового у манкунианцев, но борьбу на "втором этаже" "ириски" выиграли достаточно убедительно у своих владений.

24' Болельщики на трибунах "Олд Траффорд" усилили шумовую поддержку. Хотелось бы им, конечно, поскорее увидеть первый мяч в сетке ворот, которые защищает вратарь сборной Англии Пикфорд.

23' Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали ливерпульцы. Грэй со стандарта выполнял подачу в район 11-метровой отметки, но там выше всех выпрыгнул Варан.

22' Угловой с левого фланга хозяева подали без опасности для ворот "синих". Попытались контртаку провести гости, но быстрой она не получилась.

21' ОПАСНО! А теперь Кавани едва не забил! С левого фланга Фернандеш вырезал диагональную подачу в центр штрафной площади на голову уругвайцу, но удар Эдинсона в нижний левый угол ворот потащил Пикфорд.

20' Контратаку левым флангом разогнали гости, после чего следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там в обороне отработал Кавани. Вот это да.

19' Накоротке угловой разыграли манкунианцы, после чего Гринвуд выполнял подачу в район дальней штанги, но там выше всех выпрыгнул Мина.

18' Гринвуд отдал красивый скрытый пас на правый край штрафной площади на Мактоминая, который простреливал вдоль ворот от лицевой линии, но одному из защитников удалось выбить мяч на угловой.

17' Штрафной удар на месте левого вингера теперь заработали мерсисайдцы. Подача от Таунсенда последовала в центр штрафной площади, откуда Кин головой подрезал мяч в дальний угол ворот, но немного промахнулся.

16' Грэй с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку хозяев поля, но там надёжно в обороне отыграл Гринвуд.

15' Динь выполнял подачу в район дальнего угла вратарской площади, но там самым проворным оказался Марсьяль, который просто выбил мяч за боковую линию.

14' Рондон на чужом половине поля на левом фланге здорово поставил корпус сопернику, спровоцировав его на фол. Отсюда может пойти со стандарта подача непосредственно в штрафную площадку.

13' 70 на 30 - большое преимущество по владению мячом в процентном соотношении у "Манчестер Юнайтед" на эту минуту.

12' По левому флангу у "МЮ" теперь шла передача на забегание Кавани, но слишком сильной она получилась - мяч укатился за лицевую линию.

11' "Ириски" первую контратаку по левому флангу разогнали, но Рондон забрался в небольшой офсайд, что зафиксировали судьи на поле.

10' Гринвуд принял мяч на правом краю штрафной площади, после заброса из глубины поля, сместился к лицевой линии, после чего простреливал вдоль ворот, но на замыкание никто из партнёров по команде не успевал.

9' Шоу заработал первый угловой для "Ман Юнайтед" на левом фланге. Сам же Люк выполнял подачу на ближнюю штангу, но там удалось разобраться защитникам гостей.

8' Фернандеш на левом фланге атаку в подкате срезал соперника. Арбитр на первый раз решил простить португальца, которому лучше отказаться от подобных приёмов в будущем.

7' Уан-Биссака на правом фланге легко обыграл Диня, после чего выполнил прицельный навес на дальний край вратарской площади на свободного Марсьяля, но тот головой пробил чуть мимо ближнего угла ворот.

6' "Эвертон" пока что строго отсиживается на своей половине поля, не пытаясь навязывать на "Олд Траффорд" контригру. Но с какого-то момента это, безусловно, поменяется.

5' По правому флангу в атаку подключился Уан-Биссака, но, получив мяч, он долго не мог придумать дальнейших действий, и всё закончилось потерей.

4' Шоу с левого фланга сместился в центр, и обыгрывался с Фернандешем на линии штрафной площади, но португалец ответный пас отдал жестковато, и мяч достался Пикфорду.

3' Решил сегодня Уле Гуннар Сульшер сыграть без Поля Погба и Криштиану Роналду в стартовом составе - лидеры "красных дьяволов" осталось на скамейке запасных, на фоне усталости после матча Лиги чемпионов с "Вильярреалом".

2' В спокойном режиме проходят стартовые секунды матча. Манкунианцы пасуются поперёк поля в центральной зоне, не встречая прессинга со стороны ливерпульцев.