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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Эвертон
0' 27'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
9
Марсьяль
Антони
21
Кавани
Эдинсон
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
14
Таунсенд
Андрос
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
24
Гордон
Энтони
11
Грэй
Демарай
33
Рондон
Саломон
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Эвертон
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Эвертон

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.57
Роналду Криштиану 3 0.43
Гринвуд Мэйсон 3 0.43
Лингард Джесси 2 0.29
Фред Сантос 1 0.14
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.43
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.43
Дукуре Абдулай 2 0.29
Таунсенд Андрос 2 (1) 0.29
Ришарлисон 1 0.14
Кин Майкл 1 0.14
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Магуайр Гарри 1 0
Далот Диогу 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 2 0
Динь Люка 2 0
Ришарлисон 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
3
33%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 10
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
4
31%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 КПР - Манчестер Юнайтед 4:2 Дерби - Манчестер Юнайтед 1:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Рома - Манчестер Юнайтед 3:2
Эвертон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1
Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Брайтон - Эвертон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
3. Эвертон 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
4. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
5. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    30'
    Майкл Оливер провёл разъяснительную беседу с наиболее разгорячившимися Мактоминаем и Миной, решив, что время для демонстраций жёлтых карточек ещё не пришло.
  • Судья
    29'
    Мактоминай сейчас дал волю эмоциям в центре поля, решив поднять с газона Диня, который, по его мнению, симулировал. После этого обе команды немного потолкались, но обошлось без громкого конфликта.
  • 28'
    Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Уан-Биссаку, который пытался с лёту прострелить вдоль ворот, но банально промахнулся по мячу, который выскочил за лицевую линию.
  • Опасный момент
    27'
    Гринвуд с правого края метров с 26-ти решил проверить бдительность Пикфорда, плотно пробив по воротам низом, но Джордан уверенно поймал мяч намертво.
  • Опасный момент
    26'
    С правого фланга в ответной атаке прошла прострельная передача на Рондона, который пробивал в касание, но попал в Линделофа, который грамотно занял позицию на линии вратарской площади.
  • Угловой
    25'
    Фернандеш с правого фланга выполнял подачу углового у манкунианцев, но борьбу на "втором этаже" "ириски" выиграли достаточно убедительно у своих владений.
  • 24'
    Болельщики на трибунах "Олд Траффорд" усилили шумовую поддержку. Хотелось бы им, конечно, поскорее увидеть первый мяч в сетке ворот, которые защищает вратарь сборной Англии Пикфорд.
  • Фол, нарушение
    23'
    Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали ливерпульцы. Грэй со стандарта выполнял подачу в район 11-метровой отметки, но там выше всех выпрыгнул Варан.
  • Угловой
    22'
    Угловой с левого фланга хозяева подали без опасности для ворот "синих". Попытались контртаку провести гости, но быстрой она не получилась.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! А теперь Кавани едва не забил! С левого фланга Фернандеш вырезал диагональную подачу в центр штрафной площади на голову уругвайцу, но удар Эдинсона в нижний левый угол ворот потащил Пикфорд.
  • 20'
    Контратаку левым флангом разогнали гости, после чего следовала прострельная передача в штрафную площадку, но там в обороне отработал Кавани. Вот это да.
  • Угловой
    19'
    Накоротке угловой разыграли манкунианцы, после чего Гринвуд выполнял подачу в район дальней штанги, но там выше всех выпрыгнул Мина.
  • Опасный момент
    18'
    Гринвуд отдал красивый скрытый пас на правый край штрафной площади на Мактоминая, который простреливал вдоль ворот от лицевой линии, но одному из защитников удалось выбить мяч на угловой.
  • Опасный момент
    17'
    Штрафной удар на месте левого вингера теперь заработали мерсисайдцы. Подача от Таунсенда последовала в центр штрафной площади, откуда Кин головой подрезал мяч в дальний угол ворот, но немного промахнулся.
  • 16'
    Грэй с правого фланга выполнял прострельную передачу в штрафную площадку хозяев поля, но там надёжно в обороне отыграл Гринвуд.
  • 15'
    Динь выполнял подачу в район дальнего угла вратарской площади, но там самым проворным оказался Марсьяль, который просто выбил мяч за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    14'
    Рондон на чужом половине поля на левом фланге здорово поставил корпус сопернику, спровоцировав его на фол. Отсюда может пойти со стандарта подача непосредственно в штрафную площадку.
  • 13'
    70 на 30 - большое преимущество по владению мячом в процентном соотношении у "Манчестер Юнайтед" на эту минуту.
  • 12'
    По левому флангу у "МЮ" теперь шла передача на забегание Кавани, но слишком сильной она получилась - мяч укатился за лицевую линию.
  • Офсайд
    11'
    "Ириски" первую контратаку по левому флангу разогнали, но Рондон забрался в небольшой офсайд, что зафиксировали судьи на поле.
  • Опасный момент
    10'
    Гринвуд принял мяч на правом краю штрафной площади, после заброса из глубины поля, сместился к лицевой линии, после чего простреливал вдоль ворот, но на замыкание никто из партнёров по команде не успевал.
  • Угловой
    9'
    Шоу заработал первый угловой для "Ман Юнайтед" на левом фланге. Сам же Люк выполнял подачу на ближнюю штангу, но там удалось разобраться защитникам гостей.
  • Фол, нарушение
    8'
    Фернандеш на левом фланге атаку в подкате срезал соперника. Арбитр на первый раз решил простить португальца, которому лучше отказаться от подобных приёмов в будущем.
  • Опасный момент
    7'
    Уан-Биссака на правом фланге легко обыграл Диня, после чего выполнил прицельный навес на дальний край вратарской площади на свободного Марсьяля, но тот головой пробил чуть мимо ближнего угла ворот.
  • 6'
    "Эвертон" пока что строго отсиживается на своей половине поля, не пытаясь навязывать на "Олд Траффорд" контригру. Но с какого-то момента это, безусловно, поменяется.
  • 5'
    По правому флангу в атаку подключился Уан-Биссака, но, получив мяч, он долго не мог придумать дальнейших действий, и всё закончилось потерей.
  • 4'
    Шоу с левого фланга сместился в центр, и обыгрывался с Фернандешем на линии штрафной площади, но португалец ответный пас отдал жестковато, и мяч достался Пикфорду.
  • 3'
    Решил сегодня Уле Гуннар Сульшер сыграть без Поля Погба и Криштиану Роналду в стартовом составе - лидеры "красных дьяволов" осталось на скамейке запасных, на фоне усталости после матча Лиги чемпионов с "Вильярреалом".
  • 2'
    В спокойном режиме проходят стартовые секунды матча. Манкунианцы пасуются поперёк поля в центральной зоне, не встречая прессинга со стороны ливерпульцев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми мяч с центра поля разыграли "ириски".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Эвертон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
87.3% (158)
Ничья
6.1% (11)
Эвертон
6.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (93)
Меньше
34.04% (48)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.7% (70)
2:0 Манчестер Юнайтед
13.3% (24)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.3% (15)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.2% (13)
1:1 Ничья
2.8% (5)
2:2 Ничья
1.7% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.7% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.1% (2)
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