Англия: Премьер-лига 2021-2022
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Эвертон
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Эвертон
21 матч
76.2%
23.8%
-3.5527136788005E-15%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|4
|0.67
|Роналду Криштиану
|3
|0.5
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0.5
|Лингард Джесси
|2
|0.33
|Фред Сантос
|1
|0.17
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|3
|0.5
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.5
|Дукуре Абдулай
|2
|0.33
|Таунсенд Андрос
|2 (1)
|0.33
|Ришарлисон
|1
|0.17
|Кин Майкл
|1
|0.17
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Погба Поль
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Шоу Люк
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Эвертон
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эвертон 2:0 Норвич КПР 2:2 Эвертон Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли
Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
86.7% (39)
Ничья
4.4% (2)
Эвертон
8.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
62.79% (27)
Нет
37.21% (16)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
46.7% (21)
2:0 Манчестер Юнайтед
22.2% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.7% (3)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.7% (3)
0:1 Эвертон
4.4% (2)
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