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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Эвертон

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Эвертон

21 матч

76.2%
23.8%
-3.5527136788005E-15%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

50%
28.1%
21.9%
16 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
34.4%
28.1%
12 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПЛ
3:3
КЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 4 0.67
Роналду Криштиану 3 0.5
Гринвуд Мэйсон 3 0.5
Лингард Джесси 2 0.33
Фред Сантос 1 0.17
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 0.5
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.5
Дукуре Абдулай 2 0.33
Таунсенд Андрос 2 (1) 0.33
Ришарлисон 1 0.17
Кин Майкл 1 0.17
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Погба Поль 3 0
Фернандеш Бруну 2 0
Шоу Люк 2 0
Фред Сантос 2 0
Магуайр Гарри 1 0
Далот Диогу 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 2 0
Динь Люка 2 0
Ришарлисон 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Эвертон 0 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Манчестер Юнайтед 2:1 Вильярреал Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эвертон 2:0 Норвич КПР 2:2 Эвертон Астон Вилла 3:0 Эвертон Эвертон 3:1 Бёрнли
Брайтон 0:2 Эвертон Хаддерсфилд Таун 1:2 Эвертон Лидс 2:2 Эвертон Эвертон 3:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 87% (40)
    X 4.3% (2)
    Эвертон 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Эвертон
    1.54
    4.55
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Эвертон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    86.7% (39)
    Ничья
    4.4% (2)
    Эвертон
    8.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    46.7% (21)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    22.2% (10)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
    0:1 Эвертон
    4.4% (2)
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