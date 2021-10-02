Украина: Премьер-лига 2021-2022
Львов
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Ternopil City Stadium
Днепр-1
0:1
2' ГолДовбик Артём
31' Желтая карточкаГрисьо Максим
25
Чирьяк
Фране
13
Нич
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
2'
31'
История личных встреч
Львов
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|0.1
|Довгий Алексей
|1
|0.1
|Грисьо Максим
|1
|0.1
|Якимец Владимир
|1
|0.1
|Шина Алвес
|1
|0.1
|Ременяк Артур
|1
|0.1
|Чирьяк Фране
|0
|0
|Ньярко Эрнест
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|5
|0.5
|Назаренко Александр
|2
|0.2
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.2
|Пихалёнок Александр
|1
|0.1
|Адамюк Владимир
|1
|0.1
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.1
|Игнатенко Даниил
|1
|0.1
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Довгий Алексей
|4
|0
|Ньярко Эрнест
|4
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Романчук Александр II
|3
|0
|Грисьо Максим
|2
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Бусько Андрей
|2
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Логинов Сергей
|2
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|Сваток Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Джурасек Невен
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
3 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0
Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1 Львов - Шахтёр Донецк 3:2 Заря - Львов 4:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2 Ворскла - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 0:0 Днепр-1 - Александрия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|4.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|9.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|13.
|Львов
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|5
|0
|1
|5.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|3.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|4.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|5.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
Прогнозы на матч Львов 0:1 Днепр-1
Исход игры
Львов
15.1% (21)
Ничья
15.8% (22)
Днепр-1
69.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
36% (50)
0:1 Днепр-1
25.9% (36)
1:1 Ничья
14.4% (20)
1:0 Львов
7.9% (11)
2:1 Львов
5.8% (8)
0:2 Днепр-1
4.3% (6)
2:0 Львов
1.4% (2)
1:3 Днепр-1
1.4% (2)
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