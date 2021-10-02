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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
2' Гол
Довбик Артём
31' Желтая карточка
Грисьо Максим
37'
31
Ильющенков
Александр
9
Зозуля
Алексей
24
Якимец
Владимир
8
Брикнер
Иван
47
Грисьо
Максим
21
Романчук
Александр
II
25
Чирьяк
Фране
27
Бусько
Андрей
89
Политыло
Сергей
13
Нич
Назарий
7
Шина
Алвес
12
Кожокару
Валентин
11
Кравченко
Никита
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
4
Дубинчак
Владислав
9
Гуцуляк
Алексей
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
7
Довбик
Артём
Львов
Днепр-1

История личных встреч

Львов
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.1
Довгий Алексей 1 0.1
Грисьо Максим 1 0.1
Якимец Владимир 1 0.1
Шина Алвес 1 0.1
Ременяк Артур 1 0.1
Чирьяк Фране 0 0
Ньярко Эрнест 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 5 0.5
Назаренко Александр 2 0.2
Чуже Марио 2 (1) 0.2
Пихалёнок Александр 1 0.1
Адамюк Владимир 1 0.1
Гуцуляк Алексей 1 0.1
Игнатенко Даниил 1 0.1
Лучкевич Валерий 0 0
Кравченко Никита 0 0
Джурасек Невен 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Довгий Алексей 4 0
Ньярко Эрнест 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Романчук Александр II 3 0
Грисьо Максим 2 0
Якимец Владимир 2 0
Бусько Андрей 2 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Зозуля Алексей 1 0
Нич Назарий 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Логинов Сергей 2 1
Когут Игорь 2 1
Пихалёнок Александр 1 1
Сваток Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Довбик Артём 2 0
Дубинчак Владислав 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Джурасек Невен 2 0
Кожокару Валентин 1 0
Игнатенко Даниил 1 0
Батагов Арсений 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
3 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0
Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1 Львов - Шахтёр Донецк 3:2 Заря - Львов 4:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2 Ворскла - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 0:0 Днепр-1 - Александрия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Днепр-1 1:0 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
4. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
5. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
6. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
7. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
9. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
11. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
12. Ингулец Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13. Львов 0:1 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
11. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
7. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
12. Ингулец Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Днепр-1 Довбик Артём 5 0 1
5. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
3. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
4. Минай Кулиев Эльдар 3 1
5. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
Весь список
Прогнозы 139
Львов 15.1% (21)
X 15.8% (22)
Днепр-1 69.1% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Днепр-1
5.50
7.06
1.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Львов 0:1 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Львов 0:1 Днепр-1

Исход игры
Львов
15.1% (21)
Ничья
15.8% (22)
Днепр-1
69.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
36% (50)
0:1 Днепр-1
25.9% (36)
1:1 Ничья
14.4% (20)
1:0 Львов
7.9% (11)
2:1 Львов
5.8% (8)
0:2 Днепр-1
4.3% (6)
2:0 Львов
1.4% (2)
1:3 Днепр-1
1.4% (2)
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