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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Львов
0:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
2' Гол
Довбик Артём
31' Желтая карточка
Грисьо Максим
37' Желтая карточка
Романчук Александр
41' Желтая карточка
Зозуля Алексей
50' Желтая карточка
Брикнер Иван
53' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
65' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
67' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
71' Желтая карточка
Политыло Сергей
90' Желтая карточка
Кожокару Валентин
90' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
90'+4
31
Ильющенков
Александр
9
Зозуля
Алексей
24
Якимец
Владимир
8
Брикнер
Иван
47
Грисьо
Максим
21
Романчук
Александр
II
25
Чирьяк
Фране
27
Бусько
Андрей
89
Политыло
Сергей
13
Нич
Назарий
7
Шина
Алвес
12
Кожокару
Валентин
11
Кравченко
Никита
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
4
Дубинчак
Владислав
9
Гуцуляк
Алексей
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
29
Назаренко
Александр
30
Джурасек
Невен
7
Довбик
Артём
Львов
Днепр-1

История личных встреч

Львов
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.1
Довгий Алексей 1 0.1
Грисьо Максим 1 0.1
Якимец Владимир 1 0.1
Шина Алвес 1 0.1
Ременяк Артур 1 0.1
Чирьяк Фране 0 0
Ньярко Эрнест 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 5 0.5
Назаренко Александр 2 0.2
Чуже Марио 2 (1) 0.2
Пихалёнок Александр 1 0.1
Адамюк Владимир 1 0.1
Гуцуляк Алексей 1 0.1
Игнатенко Даниил 1 0.1
Лучкевич Валерий 0 0
Кравченко Никита 0 0
Джурасек Невен 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 5 0
Довгий Алексей 4 0
Романчук Александр II 4 0
Чирьяк Фране 3 0
Махмутович Энес 3 0
Грисьо Максим 3 0
Зозуля Алексей 2 0
Якимец Владимир 2 0
Бусько Андрей 2 0
Политыло Сергей 1 0
Алваро 1 0
Ренан Соарес 1 0
Брикнер Иван 1 0
Нич Назарий 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франко Франсиско 4 1
Логинов Сергей 2 1
Пихалёнок Александр 2 1
Когут Игорь 2 1
Дубинчак Владислав 3 0
Сваток Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Довбик Артём 2 0
Кравченко Никита 2 0
Назаренко Александр 2 0
Джурасек Невен 2 0
Батагов Арсений 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
3 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
29%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0
Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1 Львов - Шахтёр Донецк 3:2 Заря - Львов 4:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2 Ворскла - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 0:0 Днепр-1 - Александрия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
4. Ворскла 0:0 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
5. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
6. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
7. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
9. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
11. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
12. Ингулец 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
11. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ингулец 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
7. Ворскла 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
9. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
10. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Днепр-1 Довбик Артём 5 0 1
5. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
4. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
5. Минай Кулиев Эльдар 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Зозуля Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Романчук Александр II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Грисьо Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 139
Львов 15.1% (21)
X 15.8% (22)
Днепр-1 69.1% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Львов 0:1 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Львов 0:1 Днепр-1

Исход игры
Львов
15.1% (21)
Ничья
15.8% (22)
Днепр-1
69.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
36% (50)
0:1 Днепр-1
25.9% (36)
1:1 Ничья
14.4% (20)
1:0 Львов
7.9% (11)
2:1 Львов
5.8% (8)
0:2 Днепр-1
4.3% (6)
2:0 Львов
1.4% (2)
1:3 Днепр-1
1.4% (2)
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