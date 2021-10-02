Украина: Премьер-лига 2021-2022
Львов
0:1
Конец матча
Стадион: Ternopil City Stadium
Днепр-1
0:1
2' ГолДовбик Артём
31' Желтая карточкаГрисьо Максим
37' Желтая карточкаРоманчук Александр
41' Желтая карточкаЗозуля Алексей
50' Желтая карточкаБрикнер Иван
53' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
65' Желтая карточкаПихалёнок Александр
67' Желтая карточкаНьярко Эрнест
71' Желтая карточкаПолитыло Сергей
90' Желтая карточкаКожокару Валентин
90' Желтая карточкаДубинчак Владислав
25
Чирьяк
Фране
13
Нич
Назарий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чирьяк ФранеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
2'
31'
41'
50'
53'
66'
67'
71'
История личных встреч
Львов
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|0.1
|Довгий Алексей
|1
|0.1
|Грисьо Максим
|1
|0.1
|Якимец Владимир
|1
|0.1
|Шина Алвес
|1
|0.1
|Ременяк Артур
|1
|0.1
|Чирьяк Фране
|0
|0
|Ньярко Эрнест
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|5
|0.5
|Назаренко Александр
|2
|0.2
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.2
|Пихалёнок Александр
|1
|0.1
|Адамюк Владимир
|1
|0.1
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.1
|Игнатенко Даниил
|1
|0.1
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Довгий Алексей
|4
|0
|Романчук Александр II
|4
|0
|Чирьяк Фране
|3
|0
|Махмутович Энес
|3
|0
|Грисьо Максим
|3
|0
|Зозуля Алексей
|2
|0
|Якимец Владимир
|2
|0
|Бусько Андрей
|2
|0
|Политыло Сергей
|1
|0
|Алваро
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Брикнер Иван
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Логинов Сергей
|2
|1
|Пихалёнок Александр
|2
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Джурасек Невен
|2
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
3 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
29%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0 Рух Львов - Львов 1:0
Львов - Ингулец 1:2 Львов - Александрия 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Львов - Мариуполь 1:1 Львов - Олимпик Донецк 1:1 Ингулец - Львов 1:0 Мариуполь - Львов 1:2 Львов - Рух Львов 1:1 Львов - Десна 1:0 Львов - Минай 1:0 Львов - Александрия 3:1 Ворскла - Львов 2:1 Днепр-1 - Львов 5:1 Львов - Шахтёр Донецк 3:2 Заря - Львов 4:0
Днепр-1
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1 Десна - Днепр-1 0:2 Ворскла - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 0:0 Днепр-1 - Александрия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|4.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|5.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|9.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|12.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|7.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|10.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|5
|0
|1
|5.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|5.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
Прогнозы на матч Львов 0:1 Днепр-1
Исход игры
Львов
15.1% (21)
Ничья
15.8% (22)
Днепр-1
69.1% (96)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
58.39% (80)
Нет
41.61% (57)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
36% (50)
0:1 Днепр-1
25.9% (36)
1:1 Ничья
14.4% (20)
1:0 Львов
7.9% (11)
2:1 Львов
5.8% (8)
0:2 Днепр-1
4.3% (6)
2:0 Львов
1.4% (2)
1:3 Днепр-1
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!