Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вулверхэмптон
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Молинью
Ньюкасл
1:0
20' ГолХи-Чан Хван
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
26
Хи-Чан
Хван
26
Дарлоу
Карл
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ньюкасл
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|1
|0.14
|Хи-Чан Хван
|1
|0.14
|Са Жозе
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.29
|Уилсон Каллум
|2
|0.29
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.14
|Манкильо Хави
|1
|0.14
|Лонгстафф Шон
|1
|0.14
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Саисс Ромен
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Невеш Рубен
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Манкильо Хави
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Хэйден Айзак
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
6
43%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:4
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2
Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 3:2 Бёрнли - Ньюкасл 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 2
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|4 - 5
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Лидс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Лидс
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|3
|0
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл
Исход игры
Вулверхэмптон
73.2% (101)
Ничья
18.8% (26)
Ньюкасл
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.97% (53)
Меньше
61.03% (83)
Обе команды забьют
Да
52.21% (71)
Нет
47.79% (65)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
34.1% (47)
2:1 Вулверхэмптон
30.4% (42)
1:1 Ничья
13% (18)
2:0 Вулверхэмптон
8% (11)
1:2 Ньюкасл
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:2 Ньюкасл
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!