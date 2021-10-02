Первый тайм

39' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Килман Макс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Уиллок Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Уиллок Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Моутинью Жоау пробует нанести удар издали, но Карл Дарлоу держит все под контролем

28' Ньюкасл выполняет удар от ворот.

28' Тринкан Франсишку из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Ньюкасл выполняет удар от ворот.

25' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Хи-Чан Хван забивает с правой ноги!

19' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Невеш Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Идет дождь, трудные условия для игроков.

15' Невеш Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Отличные скиллы показывает Хименес Рауль , обводя своих соперников

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Отличные скиллы показывает Хи-Чан Хван , обводя своих соперников

9' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

7' Жоэлинтон нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Сен-Максимен Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Сен-Максимен Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ньюкасл начинает с центра поля