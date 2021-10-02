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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ньюкасл
0'
1:0
20' Гол
Хи-Чан Хван
37'
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
9
Хименес
Рауль
26
Хи-Чан
Хван
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
2
Кларк
Киран
18
Фернандес
Федерико
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
24
Альмирон
Мигель
36
Лонгстафф
Шон
28
Уиллок
Джо
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
Вулверхэмптон
3-4-3
Ньюкасл
4-1-4-1

Ход матча

20'
Хи-Чан Хван
(Хименес Рауль)
1:0
35'
 
Хендрик Джефф
Уиллок Джо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ньюкасл

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
КЛ
2:0
Ч
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 1 0.14
Хи-Чан Хван 1 0.14
Са Жозе 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сен-Максимен Аллан 2 0.29
Уилсон Каллум 2 0.29
Мёрфи Джейкоб 1 0.14
Манкильо Хави 1 0.14
Лонгстафф Шон 1 0.14
Ритчи Мэтт 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 2 0
Саисс Ромен 2 0
Хименес Рауль 2 0
Невеш Рубен 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Килман Макс 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Манкильо Хави 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
6
43%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Крю Александра 0:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:4
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2
Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 3:2 Бёрнли - Ньюкасл 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 2 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 7 3 0 4 4 - 5 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Лидс 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Норвич 0:0 Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Уотфорд 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Лидс 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бёрнли 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
5. Эвертон Дукуре Абдулай 3 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Вулверхэмптон 73.2% (101)
X 18.8% (26)
Ньюкасл 8% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Ньюкасл
1.85
5.55
5.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл

Исход игры
Вулверхэмптон
73.2% (101)
Ничья
18.8% (26)
Ньюкасл
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.97% (53)
Меньше
61.03% (83)
Обе команды забьют
Да
52.21% (71)
Нет
47.79% (65)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
34.1% (47)
2:1 Вулверхэмптон
30.4% (42)
1:1 Ничья
13% (18)
2:0 Вулверхэмптон
8% (11)
1:2 Ньюкасл
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:2 Ньюкасл
1.4% (2)
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