Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Ньюкасл
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ньюкасл
7 матчей
42.9%
57.1%
0%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
-42.8%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|1
|0.17
|Хи-Чан Хван
|1
|0.17
|Са Жозе
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.33
|Уилсон Каллум
|2
|0.33
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.17
|Манкильо Хави
|1
|0.17
|Лонгстафф Шон
|1
|0.17
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Саисс Ромен
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Невеш Рубен
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Манкильо Хави
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Хэйден Айзак
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Ньюкасл
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ньюкасл
Исход игры
Вулверхэмптон
74.4% (29)
Ничья
17.9% (7)
Ньюкасл
7.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
56.41% (22)
Нет
43.59% (17)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
30.8% (12)
1:0 Вулверхэмптон
25.6% (10)
2:0 Вулверхэмптон
17.9% (7)
1:1 Ничья
15.4% (6)
1:2 Ньюкасл
7.7% (3)
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