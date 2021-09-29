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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ньюкасл

7 матчей

42.9%
57.1%
0%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
-42.8%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Ч
0:1
КЛ
2:0
Ч
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 1 0.17
Хи-Чан Хван 1 0.17
Са Жозе 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сен-Максимен Аллан 2 0.33
Уилсон Каллум 2 0.33
Мёрфи Джейкоб 1 0.17
Манкильо Хави 1 0.17
Лонгстафф Шон 1 0.17
Ритчи Мэтт 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 2 0
Саисс Ромен 2 0
Хименес Рауль 2 0
Невеш Рубен 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Килман Макс 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Манкильо Хави 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Ньюкасл 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 8 минут.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Вулверхэмптон 75% (30)
    X 17.5% (7)
    Ньюкасл 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.70
    4.30
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Ньюкасл онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ньюкасл

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    74.4% (29)
    Ничья
    17.9% (7)
    Ньюкасл
    7.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    30.8% (12)
    1:0 Вулверхэмптон
    25.6% (10)
    2:0 Вулверхэмптон
    17.9% (7)
    1:1 Ничья
    15.4% (6)
    1:2 Ньюкасл
    7.7% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
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