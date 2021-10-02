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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Саутгемптон
0'
1:0
9' Гол
Чалоба Трево
34' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
37'
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
8
Ковачич
Матео
12
Лофтус-Чик
Рубен
21
Чилуэлл
Бен
11
Вернер
Тимо
20
Хадсон-Одои
Каллум
9
Лукаку
Ромелу
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
32
Уолкотт
Тео
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
23
Телла
Нейтан
11
Редмонд
Натан
9
Армстронг
Адам
Челси
3-4-2-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

9'
Чалоба Трево
(Лофтус-Чик Рубен)
1:0
34'
 
Ромеу Ориоль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Челси
Саутгемптон

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
К
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.43
Чалоба Трево 2 0.29
Ковачич Матео 1 0.14
Джеймс Рис II 1 0.14
Алонсо Маркос 1 0.14
Силва Тьяго 1 0.14
Рюдигер Антонио 1 0.14
Канте Н'Голо 1 0.14
Пулишич Кристиан 1 0.14
Хаверц Кай 1 0.14
Аспиликуэта Сесар 0 0
Вернер Тимо 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 1 0.14
Армстронг Адам 1 0.14
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.14
Адамс Че 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Менди Эдуар 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Ромеу Ориоль 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
3
6 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3
Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:2 Челси - Реал Мадрид 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0
Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Лестер 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1 Лестер - Саутгемптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 2 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 7 3 0 4 4 - 5 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Лидс 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Норвич 0:0 Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Уотфорд 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Лидс 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бёрнли 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
5. Эвертон Дукуре Абдулай 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    39'
    Лофтус-Чик с правого фланга пытался прострелить в штрафную площадку, ног мяч попал в соперника, после чего срикошетил на Вернера, который мощно палил из пределов штрафной площади, но под выстрел успел броситься другой защитник.
  • Видеоповтор
    37'
    Видеоассистенты Мартина Аткинсона подтвердили правильность принятия решения судьями на поле - положение "вне игры" действительно имело место.
  • Офсайд
    36'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивает Лукаку, но взятие ворот не засчитано. Рюдигер совершил впечатляющий дриблинг, после чего выдал голевой пас в штрафную площадку на Ромелу, который точно пробил с левой ноги в дальний угол, но празднование взятия ворот было недолгим.
  • 35'
    В центральной зоне Ромеу жёстко поймал на бедро Ковачича, который набирал скорость, за что стал лауреатом первой жёлтой карточки в этой встрече.
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! На левом фланге Уокер-Питерс красиво накрутил на левом фланге Чалобу, после чего подал в район линии вратарской площади на Уолкотта, который в падении головой пробивал, но в створ ворот не попал.
  • 33'
    Лофтус-Чик разгонял контратаку "Челси" через центральную ось, но сильно затянул с обостряющим пасом, позволив соперникам себя накрыть.
  • Фол, нарушение
    32'
    Вернер с правого фланга выполнил не лучший навес в штрафную площадку - мяч был отбит "святыми", после чего в борьбе за подбор правила нарушил Ковачич.
  • Опасный момент
    30'
    Угловой всё же был разыгран хозяевами поля накоротке, после чего Чилуэлл вошёл в штрафную площадку и пробивал по воротам в ближний угол, но там внимательный Маккарти был.
  • Угловой
    29'
    В ответной атаке лондонцы заработали очередной свой угловой на правом фланге. Неторопливо высокие футболисты "синих" выдвинулись к чужим владениям.
  • 28'
    Уокер-Питерс теперь пытался с левого фланг выполнить прострельную передачу, но не позволил ему этого сделать Аспиликуэта.
  • 27'
    Ответили гости своей контратакой, которую Редмонд завершал прострельной передачей вдоль линии вратарской площади с левого фланга, но там всё было под контролем защитников "Челси".
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Чилуэлл на левом краю обыгрался с Ковачичем, ворвался в штрафную площадку и пробивал на силу в ближний нижний угол, но Маккарти всё же удалось парировать мяч ногой.
  • 25'
    Практически незаметен на поле Лукаку. Солидно он смотрелся в первых матчах за "Челси", но после этого у него наступил некоторый спад.
  • Дождь
    24'
    Дождь достаточно сильный пошёл в Лондоне, но он не пугает Томаса Тухеля, который не уходит от кромки поля, подбадривая своих подопечных.
  • Опасный момент
    23'
    Вернер с правого фланга сместился в штрафную площадку и пробивал с левой ноги, но попал в соперника. Тут же Лофтус-Чик мощно добивал в ближний угол, но не дрогнул Маккарти, намертво мяч поймав.
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! А вот Уорд-Праус едва не забил мощным ударом метров с 24-х - мяч пролетел в паре десятков сантиметров от левого нижнего угла ворот "синих".
  • Опасный момент
    21'
    Армстронг с дальней дистанции проверил бдительность Менди ударом с дальней дистанции, но вратарь "Челси" весь во внимании, уверенно справляясь с угрозой, забрав мяч намертво.
  • 20'
    Двигаются футболисты "Саутгемптона" получше в первую четверть матча, но этого пока совсем недостаточно, учитывая большую разницу в классе между командами.
  • Угловой
    19'
    После подачи углового с правого фланга от Чилуэлла, и Рюдигер головой пробивал, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 18'
    Правым флангом быструю контратаку провели хозяева поля, и Вернер пытался прострелить в штрафную площадку на Лукаку, но мяч был отбит ближайшим защитником на угловой.
  • 17'
    Лондонцы держат оборону сейчас большими силами на своей половине поля, не подпуская соперников к своим воротам на ударную дистанцию.
  • 15'
    Отбили лондонцы мяч в поле, после чего с подбора Уолкотт пробивал на силу, но мяч улетел у него в небеса.
  • Угловой
    14'
    Уолкотт с правого фланга попытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но попал в Чилуэлла, от которого мяч срикошетил на угловой.
  • 13'
    "Святые" старательно прессингуют соперников на чужой половине поля, но пока что это не приносит им никакой пользы - "Челси" очень уверенно справляется с этим давлением.
  • Угловой
    12'
    Ещё один угловой с правого фланга подали хозяева поля, но на этот раз борьбу в воздухе удалось выиграть Беднареку, который головой отбил мяч в поле на безопасное расстояние.
  • 11'
    Приятное начало для команды Томаса Тухеля. Нельзя сказать, что она наиграла на гол, но удача и мастерство на стороне "пенсионеров".
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Трево Чалоба!!!
    Угловой с правого фланга подали хозяева поля, Лофтус-Чик головой сделал скидку на дальнюю штангу, где Чалоба в падении головой отправил мяч в ворота.
  • 8'
    Чалоба теперь на линии своей штрафной площади сумел обыграть двух соперников. Доиграются "синие", если продолжат так действовать.
  • 7'
    Обрезались в центре поля лондонцы, из-за чего едва не нарвались на опасную контратаку, но Телла всё испортил, передержав мяч у себя в ногах.
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Тут же "синие" провели опасную атаку, в ходе которой прошёл пас на правый край штрафной площади на Вернера, который пробивал низом в дальний угол, но Маккарти сумел ногой совершить сэйв.
  • Опасный момент
    5'
    Ох, рисково как сыграл Менди. Не стал выбивать мяч в аут вратарь хозяев под прессингом Редмонда, решив обыграть нападающего. Это сделать удалось, но на грани - Натан слегка коснулся мяча.
  • 4'
    Передача на Лукаку в центр следовала, но сплоховал бельгийский нападающий, пропустив мяч под ногой.
  • Фол, нарушение
    3'
    В глубине поля на правом фланге сумел заработать Уолкотт, укрыв мяч корпусом от Лофтуса-Чика, но разыграно стандартное положение "святыми" было далеко не лучшим образом.
  • 2'
    Явно определённое волнение испытывают футболисты "Саутгемптона" на первых секундах матча, но "Челси" сразу не стремится идти вперёд большими силами, так что у гостей есть возможность взять себя в руки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 1:0 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Челси 1:0 Саутгемптон

Исход игры
Челси
94.7% (142)
Ничья
5.3% (8)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.66% (42)
Меньше
69.34% (95)
Обе команды забьют
Да
24.82% (34)
Нет
75.18% (103)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.3% (71)
1:0 Челси
14% (21)
2:1 Челси
11.3% (17)
3:1 Челси
8% (12)
3:0 Челси
6% (9)
4:1 Челси
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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