Англия: Премьер-лига 2021-2022
Челси
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Саутгемптон
1:0
9' ГолЧалоба Трево
34' Желтая карточкаРомеу Ориоль
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
21
Чилуэлл
Бен
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
9'
1:0
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Челси
Саутгемптон
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|0.43
|Чалоба Трево
|2
|0.29
|Ковачич Матео
|1
|0.14
|Джеймс Рис II
|1
|0.14
|Алонсо Маркос
|1
|0.14
|Силва Тьяго
|1
|0.14
|Рюдигер Антонио
|1
|0.14
|Канте Н'Голо
|1
|0.14
|Пулишич Кристиан
|1
|0.14
|Хаверц Кай
|1
|0.14
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.14
|Армстронг Адам
|1
|0.14
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.14
|Адамс Че
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Джеймс Рис II
|0
|1
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
3
6 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3
Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Челси - Вильярреал 1:1 Челси - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - Челси 1:2 Борнмут - Челси 1:2 Манчестер Сити - Челси 0:1 Астон Вилла - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Челси - Арсенал 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:2 Челси - Реал Мадрид 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0
Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Лидс 0:2 Саутгемптон - Фулхэм 3:1 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Лестер 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:1 Лестер - Саутгемптон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 2
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|4 - 5
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Лидс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Лидс
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|3
|0
Прогнозы на матч Челси 1:0 Саутгемптон
Исход игры
Челси
94.7% (142)
Ничья
5.3% (8)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.66% (42)
Меньше
69.34% (95)
Обе команды забьют
Да
24.82% (34)
Нет
75.18% (103)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.3% (71)
1:0 Челси
14% (21)
2:1 Челси
11.3% (17)
3:1 Челси
8% (12)
3:0 Челси
6% (9)
4:1 Челси
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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