ОПАСНО! На левом фланге Уокер-Питерс красиво накрутил на левом фланге Чалобу, после чего подал в район линии вратарской площади на Уолкотта, который в падении головой пробивал, но в створ ворот не попал.

В центральной зоне Ромеу жёстко поймал на бедро Ковачича, который набирал скорость, за что стал лауреатом первой жёлтой карточки в этой встрече.

ГО-О-О-О-ОЛ забивает Лукаку, но взятие ворот не засчитано. Рюдигер совершил впечатляющий дриблинг, после чего выдал голевой пас в штрафную площадку на Ромелу, который точно пробил с левой ноги в дальний угол, но празднование взятия ворот было недолгим.

Лофтус-Чик с правого фланга пытался прострелить в штрафную площадку, ног мяч попал в соперника, после чего срикошетил на Вернера, который мощно палил из пределов штрафной площади, но под выстрел успел броситься другой защитник.

33' Лофтус-Чик разгонял контратаку "Челси" через центральную ось, но сильно затянул с обостряющим пасом, позволив соперникам себя накрыть.

32' Вернер с правого фланга выполнил не лучший навес в штрафную площадку - мяч был отбит "святыми", после чего в борьбе за подбор правила нарушил Ковачич.

30' Угловой всё же был разыгран хозяевами поля накоротке, после чего Чилуэлл вошёл в штрафную площадку и пробивал по воротам в ближний угол, но там внимательный Маккарти был.

29' В ответной атаке лондонцы заработали очередной свой угловой на правом фланге. Неторопливо высокие футболисты "синих" выдвинулись к чужим владениям.

28' Уокер-Питерс теперь пытался с левого фланг выполнить прострельную передачу, но не позволил ему этого сделать Аспиликуэта.

27' Ответили гости своей контратакой, которую Редмонд завершал прострельной передачей вдоль линии вратарской площади с левого фланга, но там всё было под контролем защитников "Челси".

26' ОПАСНО! Чилуэлл на левом краю обыгрался с Ковачичем, ворвался в штрафную площадку и пробивал на силу в ближний нижний угол, но Маккарти всё же удалось парировать мяч ногой.

25' Практически незаметен на поле Лукаку. Солидно он смотрелся в первых матчах за "Челси", но после этого у него наступил некоторый спад.

24' Дождь достаточно сильный пошёл в Лондоне, но он не пугает Томаса Тухеля, который не уходит от кромки поля, подбадривая своих подопечных.

23' Вернер с правого фланга сместился в штрафную площадку и пробивал с левой ноги, но попал в соперника. Тут же Лофтус-Чик мощно добивал в ближний угол, но не дрогнул Маккарти, намертво мяч поймав.

22' ОПАСНО! А вот Уорд-Праус едва не забил мощным ударом метров с 24-х - мяч пролетел в паре десятков сантиметров от левого нижнего угла ворот "синих".

21' Армстронг с дальней дистанции проверил бдительность Менди ударом с дальней дистанции, но вратарь "Челси" весь во внимании, уверенно справляясь с угрозой, забрав мяч намертво.

20' Двигаются футболисты "Саутгемптона" получше в первую четверть матча, но этого пока совсем недостаточно, учитывая большую разницу в классе между командами.

19' После подачи углового с правого фланга от Чилуэлла, и Рюдигер головой пробивал, но мяч полетел намного выше ворот.

18' Правым флангом быструю контратаку провели хозяева поля, и Вернер пытался прострелить в штрафную площадку на Лукаку, но мяч был отбит ближайшим защитником на угловой.

17' Лондонцы держат оборону сейчас большими силами на своей половине поля, не подпуская соперников к своим воротам на ударную дистанцию.

15' Отбили лондонцы мяч в поле, после чего с подбора Уолкотт пробивал на силу, но мяч улетел у него в небеса.

14' Уолкотт с правого фланга попытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но попал в Чилуэлла, от которого мяч срикошетил на угловой.

13' "Святые" старательно прессингуют соперников на чужой половине поля, но пока что это не приносит им никакой пользы - "Челси" очень уверенно справляется с этим давлением.

12' Ещё один угловой с правого фланга подали хозяева поля, но на этот раз борьбу в воздухе удалось выиграть Беднареку, который головой отбил мяч в поле на безопасное расстояние.

11' Приятное начало для команды Томаса Тухеля. Нельзя сказать, что она наиграла на гол, но удача и мастерство на стороне "пенсионеров".

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Трево Чалоба!!!

Угловой с правого фланга подали хозяева поля, Лофтус-Чик головой сделал скидку на дальнюю штангу, где Чалоба в падении головой отправил мяч в ворота.

8' Чалоба теперь на линии своей штрафной площади сумел обыграть двух соперников. Доиграются "синие", если продолжат так действовать.

7' Обрезались в центре поля лондонцы, из-за чего едва не нарвались на опасную контратаку, но Телла всё испортил, передержав мяч у себя в ногах.

6' ОПАСНО! Тут же "синие" провели опасную атаку, в ходе которой прошёл пас на правый край штрафной площади на Вернера, который пробивал низом в дальний угол, но Маккарти сумел ногой совершить сэйв.

5' Ох, рисково как сыграл Менди. Не стал выбивать мяч в аут вратарь хозяев под прессингом Редмонда, решив обыграть нападающего. Это сделать удалось, но на грани - Натан слегка коснулся мяча.

4' Передача на Лукаку в центр следовала, но сплоховал бельгийский нападающий, пропустив мяч под ногой.

3' В глубине поля на правом фланге сумел заработать Уолкотт, укрыв мяч корпусом от Лофтуса-Чика, но разыграно стандартное положение "святыми" было далеко не лучшим образом.

2' Явно определённое волнение испытывают футболисты "Саутгемптона" на первых секундах матча, но "Челси" сразу не стремится идти вперёд большими силами, так что у гостей есть возможность взять себя в руки.