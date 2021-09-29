Англия: Премьер-лига 2021-2022
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Саутгемптон
История личных встреч
Челси
Саутгемптон
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|3
|0.5
|Ковачич Матео
|1
|0.17
|Джеймс Рис II
|1
|0.17
|Алонсо Маркос
|1
|0.17
|Силва Тьяго
|1
|0.17
|Рюдигер Антонио
|1
|0.17
|Канте Н'Голо
|1
|0.17
|Чалоба Трево
|1
|0.17
|Пулишич Кристиан
|1
|0.17
|Хаверц Кай
|1
|0.17
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Маунт Мэйсон
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.17
|Армстронг Адам
|1
|0.17
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.17
|Адамс Че
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Джеймс Рис II
|0
|1
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|0
|16.67% (2)
|Саутгемптон
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ювентус 1:0 Челси Челси 0:1 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси
Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон
Исход игры
Челси
100% (40)
Ничья
0% (0)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
30% (12)
Нет
70% (28)
Популярный счёт
2:0 Челси
52.5% (21)
2:1 Челси
17.5% (7)
1:0 Челси
12.5% (5)
3:1 Челси
12.5% (5)
3:0 Челси
5% (2)
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