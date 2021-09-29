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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон

История личных встреч

Челси
Саутгемптон

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
К
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 3 0.5
Ковачич Матео 1 0.17
Джеймс Рис II 1 0.17
Алонсо Маркос 1 0.17
Силва Тьяго 1 0.17
Рюдигер Антонио 1 0.17
Канте Н'Голо 1 0.17
Чалоба Трево 1 0.17
Пулишич Кристиан 1 0.17
Хаверц Кай 1 0.17
Аспиликуэта Сесар 0 0
Вернер Тимо 0 0
Маунт Мэйсон 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 1 0.17
Армстронг Адам 1 0.17
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.17
Адамс Че 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Джеймс Рис II 0 1
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Менди Эдуар 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Ромеу Ориоль 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 0 16.67% (2)
 Саутгемптон 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ювентус 1:0 Челси Челси 0:1 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Тоттенхэм 0:3 Челси
Челси 1:0 Зенит Челси 3:0 Астон Вилла Ливерпуль 1:1 Челси Арсенал 0:2 Челси Челси 3:0 Кристал Пэлас Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 8 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Челси 100% (41)
    X 0% (0)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Саутгемптон
    1.43
    5.00
    9.23
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Саутгемптон

    Исход игры
    Челси
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (12)
    Нет
    70% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    52.5% (21)
    2:1 Челси
    17.5% (7)
    1:0 Челси
    12.5% (5)
    3:1 Челси
    12.5% (5)
    3:0 Челси
    5% (2)
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