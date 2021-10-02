Англия: Премьер-лига 2021-2022
11' Желтая карточкаТарковски Джеймс
24' Желтая карточкаВуд Крис
25' Желтая карточкаЛоутон Мэттью
27' Желтая карточкаНорманн Матиас
33' Желтая карточкаБраунхилл Джош
1
Поуп
Ник
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
1
Крул
Тим
15
Кабак
Озан
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
25 Норрис УиллВратарь
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранНападающий
-
17 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
24'
25'
27'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Бёрнли
Норвич
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|1
|0.14
|Ми Бен
|1
|0.14
|Тарковски Джеймс
|1
|0.14
|Корне Максвелл
|1
|0.14
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Выдра Матей
|0
|0
|Лоутон Мэттью
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|2 (1)
|0.29
|Норманн Матиас
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Браунхилл Джош
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Лоутон Мэттью
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Уильямс Брендон
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Кабак Озан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
6
40%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2
Норвич
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0
Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3 Дерби - Норвич 0:1 Норвич - Хаддерсфилд Таун 7:0 Престон Норт Энд - Норвич 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 2
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|4 - 5
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Лидс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Лидс
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|3
|0
Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Норвич
Исход игры
Бёрнли
78.3% (108)
Ничья
18.8% (26)
Норвич
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
50% (68)
Нет
50% (68)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
40.6% (56)
2:1 Бёрнли
29.7% (41)
1:1 Ничья
15.2% (21)
2:0 Бёрнли
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Норвич
2.2% (3)
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