Первый тайм

38' Удар от ворот произведет Норвич

37' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Норвич

35' Матч возобновлен

34' Выдра Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Браунхилл Джош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

31' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Макнил Дуайт бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

27' Норманн Матиас получил желтую карточку от судьи

26' Матч возобновлен

25' Выдра Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Рефери не любит споров - именно за это Лоутон Мэттью сейчас получил желтую

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Норвич выполняет удар от ворот.

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хэнли Грант из команды Норвич

22' Отличный пас сделал Браунхилл Джош из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

21' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Норвич выполняет удар от ворот.

16' Плохо сыграл Хэнли Грант - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Выдра Матей нанес удар головой, но Тим Крул перевел мяч на угловой!

15' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Яннулис Димитрис делает скидку назад вдоль ворот

11' Тарковски Джеймс получил желтую карточку от судьи

11' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

10' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Плохо сыграл Крул Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Яннулис Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Плохо сыграл Хэнли Грант - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Удар от ворот произведет Норвич

4' Бёрнли выполняет удар от ворот.

3' Ааронс Макс не смог попасть в створ ударом издали

1' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Норвич начинает с центра поля