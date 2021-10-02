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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Норвич
0'
11' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
24' Желтая карточка
Вуд Крис
25' Желтая карточка
Лоутон Мэттью
27' Желтая карточка
Норманн Матиас
33' Желтая карточка
Браунхилл Джош
37'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
22
Коллинз
Натан
3
Тэйлор
Чарли
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Гибсон
Бен
5
Хэнли
Грант
15
Кабак
Озан
30
Яннулис
Димитрис
20
Лис-Мелу
Пьерр
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
24
Сарджент
Джош
22
Пукки
Теэму
Бёрнли
4-4-2
Норвич
5-3-2

Ход матча

11'
Тарковски Джеймс
 
24'
Вуд Крис
 
25'
Лоутон Мэттью
 
27'
 
Норманн Матиас
33'
Браунхилл Джош
 
34'
Родригес Джей
Выдра Матей
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Бёрнли
Норвич

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
2:0
К
4:1
Ч
2:1
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.14
Ми Бен 1 0.14
Тарковски Джеймс 1 0.14
Корне Максвелл 1 0.14
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Выдра Матей 0 0
Лоутон Мэттью 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 2 (1) 0.29
Норманн Матиас 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 3 0
Барнс Эшли 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Браунхилл Джош 2 0
Леннон Аарон 1 0
Вуд Крис 1 0
Лоутон Мэттью 1 0
Ми Бен 1 0
Корне Максвелл 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Уильямс Брендон 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Хэнли Грант 1 0
Кабак Озан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Норманн Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
6
40%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2
Норвич
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0
Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Кингз Линн Таун - Норвич 1:3 Барнсли - Норвич 2:2 Норвич - Рединг 4:1 КПР - Норвич 1:3 Норвич - Уотфорд 0:1 Норвич - Борнмут 1:3 Дерби - Норвич 0:1 Норвич - Хаддерсфилд Таун 7:0 Престон Норт Энд - Норвич 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 2 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 7 3 0 4 4 - 5 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Лидс 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Норвич 0:0 Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Уотфорд 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Лидс 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бёрнли 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
5. Эвертон Дукуре Абдулай 3 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Бёрнли 78.3% (108)
X 18.8% (26)
Норвич 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Норвич
2.10
3.55
4.38
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бёрнли 0:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 0:0 Норвич

Исход игры
Бёрнли
78.3% (108)
Ничья
18.8% (26)
Норвич
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
50% (68)
Нет
50% (68)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
40.6% (56)
2:1 Бёрнли
29.7% (41)
1:1 Ничья
15.2% (21)
2:0 Бёрнли
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:2 Норвич
2.2% (3)
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