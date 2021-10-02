Куцка сильно сделал заброс справа в штрафную площадь на ход Сарру.

Даллас сделал заброс слева к воротам, где Рафинья прокинул мяч мимо Фостера слишком сильно. Поел закончилось.

Туфан от углового флага навесил низко к ближней штанге. Хозяева вынесли мяч из штрафной площади.

Рафинья сделал заброс вперёд на Клиха, но Матеуш не смог остановить мокрый мяч.

34' Льоренте в центре поля подтолкнул в спину Кинга.

33' Шеклтон справа прострелил по диагонали назад, а все партнёры оказались ближе к воротам.

32' Морено на линии штрафной площади сделал скидку, но к ней не успел Рафинья.

31' Сарр справа вывел к воротам Туфана, который из пределов штрафной площади пробил немного выше перекладины.

30' Морено слева вывел к воротам Рафинью. Диас обыграл Фостера, но с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

29' Сарр справа сделал наброс на ближнюю штангу, где мяч в руки забрал Меслье.

28' Филлипс чуть сильно сделал заброс вперёд направо к воротам на Шеклтона.

27' Удар Далласа с пятнадцати метров соперники заблокировали.

26' Куцка в центральном круге придержал руками за футболку Морено.

24' Рафинья справа чуть неточно сделал передачу в центр на ход Морено. вышедший вперёд Фостер сыграл на перехвате.

23' Клих слева с девятнадцати метров пробил по центру ворот. Фостер поймал мяч.

22' Сарр справа ворвался в штрафную площадь, но прострел в центр исполнить не смог.

21' "Уотфорд" подержал мяч на чужой половине поля.

20' Джеймс упал в чужой штрафной площади. Хупер показывает, что нарушения правил не было.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЛЬОРЕНТЕ!!! Рафинья от углового флага навесил к дальней штанге. Куцка выбил мяч на ногу Льоренте, который ударом с линии вратарской площади открыл счёт в матче.

18' Клих откатил мяч в центр на Далласа, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.

17' Рафинья справа сделал заброс в штрафную площадь. Фостер выдвинулся вперёд и сыграл руками.

16' Фирпо в центре поля ударил сзади по ногам Сарра.

14' В Лидсе сегодня идёт дождь и постепенно усиливается. Мокрый мяч может преподнести неожиданные сюрпризы.

13' Джеймсу мяч попал в руку перед чужой штрафной площадью.

12' Удар Далласа с линии штрафной площади сумел отразить Фостер.

11' Деннис на чужой половине поля ударил по ногам Шеклтона.

10' Даллас справа навесил в руки Фостеру.

8' Удар Рафиньи с восемнадцати метров заблокировал Трост-Эконг.

7' Роуз из аута забросил мяч к воротам, где Кинг попытался пробить в падении через себя, но не попал по мячу. Нога Джошуа пролетела рядом с лицом Льоренте.

6' Шеклтон в подкате на фланге выбил мяч у Денниса.

5' Роуз слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда рывка никто из партнёров не сделал.

4' Рафинья на фланге сбил Роуза.

3' Роуз не позволил Шеклтону справа прострелить к воротам.

2' "Лидс" играет в белой форме, "Уотфорд" - в тёмно-зелёной.