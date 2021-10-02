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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Уотфорд
0'
1:0
18' Гол
Льоренте Диего
36'
1
Меслье
Иллан
46
Шеклтон
Джейми
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
3
Фирпо
Жуниор
23
Филлипс
Кэлвин
10
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
20
Джеймс
Дэниэл
19
Морено
Родриго
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
5
Трост-Эконг
Виллиам
31
Сьерральта
Франсиско
3
Роуз
Дэнни
33
Куцка
Юрай
19
Сиссоко
Мусса
23
Сарр
Исмаила
18
Туфан
Озан
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
Лидс
4-1-4-1
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

18'
Льоренте Диего
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Лидс
Уотфорд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

К
1:0
Ч
2:3
Ч
4:1
Ч
3:0
Ч
3:3
Ч
1:2
Ч
1:6
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
0:1
КC
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.43
Бэмфорд Патрик 1 0.14
Клих Матеуш 1 0.14
Эйлинг Люк 1 0.14
Льоренте Диего 1 0.14
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.57
Деннис Эммануэль 2 0.29
Эрнандес Хуан 1 0.14
Кинг Джошуа 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Лиам 3 0
Стрёйк Паскаль 1 1
Морено Родриго 2 0
Рафинья Диас 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Льоренте Диего 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Робертс Тайлер 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Этебо Огенекаро 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 1 0
Сиссоко Мусса 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
50%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3
Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2 Бёрнли - Лидс 0:4 Лидс - Тоттенхэм 3:1 Брайтон - Лидс 2:0
Уотфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Уотфорд - Бирмингем 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 2 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 7 3 0 4 4 - 5 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Лидс 1:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 15 3
20. Норвич 0:0 Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Саутгемптон 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
13. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Уотфорд 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Лидс 1:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бёрнли 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Норвич 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
5. Эвертон Дукуре Абдулай 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Рафинья справа от угла штрафной площади пробил значительно выше ворот.
  • 38'
    Рафинья сделал заброс вперёд на Клиха, но Матеуш не смог остановить мокрый мяч.
  • Угловой
    37'
    Туфан от углового флага навесил низко к ближней штанге. Хозяева вынесли мяч из штрафной площади.
  • 36'
    Даллас сделал заброс слева к воротам, где Рафинья прокинул мяч мимо Фостера слишком сильно. Поел закончилось.
  • 35'
    Куцка сильно сделал заброс справа в штрафную площадь на ход Сарру.
  • Фол, нарушение
    34'
    Льоренте в центре поля подтолкнул в спину Кинга.
  • 33'
    Шеклтон справа прострелил по диагонали назад, а все партнёры оказались ближе к воротам.
  • 32'
    Морено на линии штрафной площади сделал скидку, но к ней не успел Рафинья.
  • Опасный момент
    31'
    Сарр справа вывел к воротам Туфана, который из пределов штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • 30'
    Морено слева вывел к воротам Рафинью. Диас обыграл Фостера, но с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 29'
    Сарр справа сделал наброс на ближнюю штангу, где мяч в руки забрал Меслье.
  • 28'
    Филлипс чуть сильно сделал заброс вперёд направо к воротам на Шеклтона.
  • 27'
    Удар Далласа с пятнадцати метров соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    26'
    Куцка в центральном круге придержал руками за футболку Морено.
  • 24'
    Рафинья справа чуть неточно сделал передачу в центр на ход Морено. вышедший вперёд Фостер сыграл на перехвате.
  • 23'
    Клих слева с девятнадцати метров пробил по центру ворот. Фостер поймал мяч.
  • 22'
    Сарр справа ворвался в штрафную площадь, но прострел в центр исполнить не смог.
  • 21'
    "Уотфорд" подержал мяч на чужой половине поля.
  • Судья
    20'
    Джеймс упал в чужой штрафной площади. Хупер показывает, что нарушения правил не было.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЛЬОРЕНТЕ!!! Рафинья от углового флага навесил к дальней штанге. Куцка выбил мяч на ногу Льоренте, который ударом с линии вратарской площади открыл счёт в матче.
  • 18'
    Клих откатил мяч в центр на Далласа, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • 17'
    Рафинья справа сделал заброс в штрафную площадь. Фостер выдвинулся вперёд и сыграл руками.
  • Фол, нарушение
    16'
    Фирпо в центре поля ударил сзади по ногам Сарра.
  • Дождь
    14'
    В Лидсе сегодня идёт дождь и постепенно усиливается. Мокрый мяч может преподнести неожиданные сюрпризы.
  • Фол, нарушение
    13'
    Джеймсу мяч попал в руку перед чужой штрафной площадью.
  • 12'
    Удар Далласа с линии штрафной площади сумел отразить Фостер.
  • Фол, нарушение
    11'
    Деннис на чужой половине поля ударил по ногам Шеклтона.
  • 10'
    Даллас справа навесил в руки Фостеру.
  • 8'
    Удар Рафиньи с восемнадцати метров заблокировал Трост-Эконг.
  • 7'
    Роуз из аута забросил мяч к воротам, где Кинг попытался пробить в падении через себя, но не попал по мячу. Нога Джошуа пролетела рядом с лицом Льоренте.
  • 6'
    Шеклтон в подкате на фланге выбил мяч у Денниса.
  • 5'
    Роуз слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда рывка никто из партнёров не сделал.
  • Фол, нарушение
    4'
    Рафинья на фланге сбил Роуза.
  • 3'
    Роуз не позволил Шеклтону справа прострелить к воротам.
  • 2'
    "Лидс" играет в белой форме, "Уотфорд" - в тёмно-зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 1:0 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Лидс 1:0 Уотфорд

Исход игры
Лидс
64.3% (90)
Ничья
25.7% (36)
Уотфорд
10% (14)
Тотал 2.5
Больше
50% (68)
Меньше
50% (68)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
2:1 Лидс
35% (49)
1:0 Лидс
20.7% (29)
1:1 Ничья
20% (28)
2:0 Лидс
6.4% (9)
1:2 Уотфорд
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:1 Лидс
2.1% (3)
0:1 Уотфорд
1.4% (2)
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