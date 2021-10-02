Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лидс
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Элланд Роуд
Уотфорд
1:0
18' ГолЛьоренте Диего
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
21
Фемения
Кико
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
18
Туфан
Озан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
12 Сема КенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Лидс
Уотфорд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|3
|0.43
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.14
|Клих Матеуш
|1
|0.14
|Эйлинг Люк
|1
|0.14
|Льоренте Диего
|1
|0.14
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.57
|Деннис Эммануэль
|2
|0.29
|Эрнандес Хуан
|1
|0.14
|Кинг Джошуа
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Лиам
|3
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|1
|Морено Родриго
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Робертс Тайлер
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
50%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3
Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2 Флитвуд Таун - Лидс 2:1 Блэкберн - Лидс 1:1 Гайзли - Лидс 2:3 Лидс - Вест Бромвич 3:1 Саутгемптон - Лидс 0:2 Бёрнли - Лидс 0:4 Лидс - Тоттенхэм 3:1 Брайтон - Лидс 2:0
Уотфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2
Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Миллуолл 1:0 Норвич - Уотфорд 0:1 Лутон Таун - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Рединг 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Уотфорд - Бирмингем 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 2
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|4 - 5
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Лидс
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Лидс
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Лидс
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|5.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|3
|0
Прогнозы на матч Лидс 1:0 Уотфорд
Исход игры
Лидс
64.3% (90)
Ничья
25.7% (36)
Уотфорд
10% (14)
Тотал 2.5
Больше
50% (68)
Меньше
50% (68)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
2:1 Лидс
35% (49)
1:0 Лидс
20.7% (29)
1:1 Ничья
20% (28)
2:0 Лидс
6.4% (9)
1:2 Уотфорд
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:1 Лидс
2.1% (3)
0:1 Уотфорд
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!