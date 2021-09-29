Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Уотфорд
История личных встреч
Лидс
Уотфорд
5 матчей
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|3
|0.5
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.17
|Клих Матеуш
|1
|0.17
|Эйлинг Люк
|1
|0.17
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|4
|0.67
|Деннис Эммануэль
|2
|0.33
|Эрнандес Хуан
|1
|0.17
|Кинг Джошуа
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купер Лиам
|3
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|1
|Морено Родриго
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Робертс Тайлер
|1
|0
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Роуз Дэнни
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Уотфорд
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лидс 1:2 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Лидс Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:3 Ливерпуль
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:3 Сток Сити Норвич 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 10
|9
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Лидс - Уотфорд
Исход игры
Лидс
66.7% (26)
Ничья
25.6% (10)
Уотфорд
7.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
64.1% (25)
Нет
35.9% (14)
Популярный счёт
2:1 Лидс
30.8% (12)
1:0 Лидс
25.6% (10)
1:1 Ничья
23.1% (9)
2:0 Лидс
10.3% (4)
1:2 Уотфорд
7.7% (3)
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