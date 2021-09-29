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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

История личных встреч

Лидс
Уотфорд

5 матчей

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

К
1:0
Ч
2:3
Ч
4:1
Ч
3:0
Ч
3:3
Ч
1:2
Ч
1:6
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
0:1
КC
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 3 0.5
Бэмфорд Патрик 1 0.17
Клих Матеуш 1 0.17
Эйлинг Люк 1 0.17
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 4 0.67
Деннис Эммануэль 2 0.33
Эрнандес Хуан 1 0.17
Кинг Джошуа 0 0
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Лиам 3 0
Стрёйк Паскаль 1 1
Морено Родриго 2 0
Рафинья Диас 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Льоренте Диего 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Робертс Тайлер 1 0
Фирпо Жуниор 1 0
Меслье Иллан 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Этебо Огенекаро 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Роуз Дэнни 2 0
Куцка Юрай 1 0
Сиссоко Мусса 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Уотфорд 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лидс 1:2 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Лидс Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:3 Ливерпуль
Бёрнли 1:1 Лидс Лидс 3:0 Крю Александра Лидс 2:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс
Уотфорд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:3 Сток Сити Норвич 1:3 Уотфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон
Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Лидс 67.5% (27)
    X 25% (10)
    Уотфорд 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Уотфорд
    1.81
    4.13
    4.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лидс - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Уотфорд

    Исход игры
    Лидс
    66.7% (26)
    Ничья
    25.6% (10)
    Уотфорд
    7.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    30.8% (12)
    1:0 Лидс
    25.6% (10)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    2:0 Лидс
    10.3% (4)
    1:2 Уотфорд
    7.7% (3)
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