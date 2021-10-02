  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
1:1
Перерыв

Стадион:
Черноморец Од
0'
1:0
15' Гол
Лысенко Владимир
16' Желтая карточка
Павловец Александр
1:1
29' Гол
Смирный Евгений
34' Желтая карточка
Дубко Валерий
72
Фесюн
Кирилл
22
Павловец
Александр
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
99
Задоя
Евгений
11
Нуриев
Анатолий
4
Сакив
Тарас
20
Чурко
Вячеслав
7
Лысенко
Владимир
18
Костишин
Денис
31
Кучерук
Владислав
9
Путря
Илья
6
Кадири
Мохаммед
37
Дубко
Валерий
47
Вантух
Роман
91
Михайленко
Николай
10
Авагимян
Артур
5
Смирный
Евгений
19
Исаенко
Евгений
7
Цитаишвили
Георгий
74
Ванат
Владислав
Колос Ковалёвка
Черноморец Од

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.22
Чурко Вячеслав 1 0.11
Новак Евгений 1 0.11
Черноморец Александр 1 0.11
Костишин Денис 1 0.11
Богданов Андрей 0 0
Сичинава Ника 0 0
Ильин Олег 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авагимян Артур 3 0.3
Ванат Владислав 2 0.2
Бугай Владислав 2 0.2
Смирный Евгений 2 0.2
Михайленко Николай 1 0.1
Путря Илья 1 (1) 0.1
Вантух Роман 0 0
Исаенко Евгений 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ром Матия 3 1
Кариока Силва 3 0
Сичинава Ника 3 0
Лысенко Владимир 2 0
Богданов Андрей 2 0
Петров Кирилл 2 0
Золотов Николай 2 0
Павловец Александр 2 0
Костишин Денис 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Нгамба Альваро 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Черноморец Александр 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белошевский Богдан 1 2
Ванат Владислав 3 0
Кравченко Сергей 2 0
Авагимян Артур 2 0
Путря Илья 2 0
Дубко Валерий 2 0
Михайленко Николай 2 0
Смирный Евгений 1 0
Вантух Роман 1 0
Цитаишвили Георгий 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Брагару Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
60%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

13
20
10 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 12
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
4
31%
5
25%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0
Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:0
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0 Кремень - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Полесье 2:1 Черноморец Од - Прикарпатье 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
6. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
7. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
9. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
11. Колос Ковалёвка 1:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 14 9
12. Ингулец Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13. Черноморец Од 1:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 23 7
14. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка 1:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од 1:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Черноморец Од 1:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
7. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
11. Колос Ковалёвка 1:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
12. Ингулец Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
5. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
3. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
4. Минай Кулиев Эльдар 3 1
5. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы 139
Колос Ковалёвка 71.2% (99)
X 18% (25)
Черноморец Од 10.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Черноморец Од
2.43
3.66
3.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од

Исход игры
Колос Ковалёвка
71.2% (99)
Ничья
18% (25)
Черноморец Од
10.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
50% (69)
Нет
50% (69)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
41.7% (58)
2:1 Колос Ковалёвка
24.5% (34)
1:1 Ничья
15.1% (21)
1:2 Черноморец Од
6.5% (9)
2:0 Колос Ковалёвка
3.6% (5)
0:1 Черноморец Од
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Черноморец Од
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 