Украина: Премьер-лига 2021-2022
Колос Ковалёвка
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Черноморец Од
1:0
15' ГолЛысенко Владимир
16' Желтая карточкаПавловец Александр
1:1
29' ГолСмирный Евгений
34' Желтая карточкаДубко Валерий
2:1
59' ГолРенан Соарес
82' Желтая карточкаСмирный Евгений
89' Желтая карточкаБрагару Максим
72
Фесюн
Кирилл
69
Ильин
Олег
- Основной состав
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Долгов ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
Ход матча
15'
1:0
29'
1:1
34'
59'
2:1
82'
89'
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.22
|Ренан Соарес
|1
|0.11
|Чурко Вячеслав
|1
|0.11
|Новак Евгений
|1
|0.11
|Черноморец Александр
|1
|0.11
|Костишин Денис
|1
|0.11
|Сичинава Ника
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авагимян Артур
|3
|0.3
|Ванат Владислав
|2
|0.2
|Бугай Владислав
|2
|0.2
|Смирный Евгений
|2
|0.2
|Михайленко Николай
|1
|0.1
|Путря Илья
|1 (1)
|0.1
|Вантух Роман
|0
|0
|Исаенко Евгений
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ром Матия
|3
|1
|Кариока Силва
|3
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Лысенко Владимир
|2
|0
|Богданов Андрей
|2
|0
|Петров Кирилл
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Костишин Денис
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Нгамба Альваро
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белошевский Богдан
|1
|2
|Ванат Владислав
|3
|0
|Кравченко Сергей
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Дубко Валерий
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Михайленко Николай
|2
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Сухоручко Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
3
43%
3
23%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
14
22
11 В 1-ом тайме 9
3 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
14%
3
14%
1-15
5
36%
1
5%
16-30
4
29%
5
23%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0
Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Олимпик Донецк - Колос Ковалёвка 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:0
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Александрия 2:2
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Десна - Черноморец Од 3:0 Волынь - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Альянс 0:2 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Кристалл Херсон 4:0 Агробизнес - Черноморец Од 1:0 Николаев - Черноморец Од 1:1 Нива Тернополь - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - ВПК-Агро 2:0 Кремень - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Полесье 2:1 Черноморец Од - Прикарпатье 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|4.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|9.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|13.
|Львов
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|5
|0
|1
|5.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|3.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|4.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|5.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:1 Черноморец Од
Исход игры
Колос Ковалёвка
71.2% (99)
Ничья
18% (25)
Черноморец Од
10.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
50% (69)
Нет
50% (69)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
41.7% (58)
2:1 Колос Ковалёвка
24.5% (34)
1:1 Ничья
15.1% (21)
1:2 Черноморец Од
6.5% (9)
2:0 Колос Ковалёвка
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
0:1 Черноморец Од
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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