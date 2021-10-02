Россия: Премьер-лига 2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Перерыв
Стадион: ВЭБ Арена
Краснодар
26' Желтая карточкаОбляков Иван
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
98 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
ЦСКА Москва
Краснодар
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
24 матча
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|2
|0.2
|Заболотный Антон
|2
|0.2
|Чалов Фёдор
|2
|0.2
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.1
|Бийол Яка
|1
|0.1
|Бистрович Кристиян
|1
|0.1
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.1
|Дивеев Игорь
|1
|0.1
|Марадишвили Константин
|1
|0.1
|Яковлев Владислав
|1
|0.1
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5 (1)
|0.5
|Кабелла Реми
|3
|0.3
|Сперцян Эдуард
|2
|0.2
|Де Вильена Тонни
|2
|0.2
|Ионов Алексей
|1
|0.1
|Газинский Юрий
|1
|0.1
|Спайич Урош
|1
|0.1
|Ильин Владимир
|1
|0.1
|Крыховяк Гжегож
|1 (1)
|0.1
|Классон Виктор
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|4
|0
|Обляков Иван
|3
|0
|Заболотный Антон
|1
|1
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дзагоев Алан
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|5
|1
|Газинский Юрий
|3
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|Кабелла Реми
|2
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Рамирес Кристиан
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Спайич Урош
|0
|1
|Петров Сергей
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
38%
4
22%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1 ЦСКА Москва - Уфа 1:1
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1
Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1 Краснодар - Сочи 1:3 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Зенит 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|8.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Химки
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Химки
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Краснодар
Исход игры
ЦСКА Москва
39.3% (64)
Ничья
38.7% (63)
Краснодар
22.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
48.23% (68)
Меньше
51.77% (73)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (49)
2:1 ЦСКА Москва
20.2% (33)
1:2 Краснодар
14.1% (23)
1:0 ЦСКА Москва
11% (18)
2:2 Ничья
4.9% (8)
3:2 ЦСКА Москва
1.8% (3)
0:1 Краснодар
1.8% (3)
2:0 ЦСКА Москва
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!