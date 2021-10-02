Заброс на правый край штрафной площади теперь прошёл на Чалова, который из неудобного положения с полулёта пробивал по воротам, но послал мяч существенно выше ворот.

Левым флангом теперь атаку провели краснодарцы, и после прострела в район 11-метровой отметки с лёту пробивал Сперцян. Но сложно было Эдуарду, так как мяч летел ему немного в противоход, из-за чего качественный удар нанести не удалось.

Угловой на левом фланге разыграли гости, после чего следовала резкая диагональная подача в центр штрафной площади, откуда головой пробивал Сорокин, но над воротами мяч полетел.

Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что в Москве. Отдыхаем...

43' ОПАСНО! С левого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади, откуда Чалов пробивал головой по воротам, но Сафонов среагировал и свою команду выручил.

42' Кордоба в ответной атаке на скорости протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда пробивал с левой ноги, несмотря на прессинг двух соперников, но в створ ворот попасть не удалось колумбийцу.

41' Передача на Чалова шла в центр штрафной площади, но Сорокин, хоть и рискованно, но чисто сумел сыграть на опережении, не позволив нападающему подстроиться под мяч.

40' Журналисты, работающие на кромке поля, обратили внимание, что ассистентам главного тренера "Краснодара" регулярно приходят на телефон сообщения. Скорее всего, их пишет Виктор Ганчаренко, который вынужден за игрой наблюдать с трибун из-за дисквалификации.

38' А теперь Вильена пострадал в стыке с Заболотным в середине поля. Головами столкнулись парни, и краснодарцу понадобилась медицинская помощь.

37' Вильена падал неподалёку от левого угла чужой штрафной площади, но арбитр уверенно показал, что в этом эпизоде нарушения правил не было.

36' Эджуке с дальней дистанции мощно пробил по воротам - мяч прошёл очень близко от левой штанги. Хотя Сафонов, как мне показалось, в броске ситуацию контролировал.

35' Завелась публика на трибунах "ВЭБ Арены". Разумеется, подавляющее большинство здесь болеют з ЦСКА, но фаны "Краснодара" также присутствуют в небольшом количестве.

34' А теперь Крыховяк пробивал по воротам соперника метров с 24, но сильно пущенный мяч улетел лишь на верхние ярусы трибун.

33' А вот сейчас было достаточно опасно, когда Кабелла принял мяч рядом с линией чужой штрафной площади, левее центральной оси, откуда мощно пробивал в ближний нижний угол - мяч рядом с целью пролетел, а Акинфеев даже не пошевелился.

32' Чалов отдал точную передачу на левый край штрафной площади на Эджуке, который на технику решил пробить по воротам, но направил мяч практически по центру, где и находился Сафонов.

30' Такое ощущение, что игровой темп падает с каждой минутой. Сейчас острыми моментами у каких-либо ворот даже не пахнет.

28' Первую жёлтую карточку в матче получил Обляков, который умудрился заработать предупреждение за симуляцию в центре поля. Редкий случай, прямо скажем.

27' Отбились после подачи углового южане, после чего с подбора следовал удар по воротам от кого-то из "армейцев", но мяч полетел прямо по центру ворот, и Сафонов уверенно поймать мяч в свои перчатки.

26' Потеряли мяч гости, и москвичи тут же организовали, в ходе которой Эджуке на левом краю штрафной площади обыграл Рамиреса, после чего пробивал на силу с острого угла, но молодой вратарь не дрогнул, парировав мяч на угловой.

25' Всей командой сейчас на свою половину поля отошли "армейцы", спокойно наблюдая за тем, как соперники пасуются поперёк поля.

24' Сперцян по левому флангу пытался пасовать на обострение, но передача получилась слишком грубой - мяч выкатился за лицевую линию поля.

23' Обляков на левом фланге атаки вёл борьбу с Рамиресом, и проиграл её - мяч именно от ноги россиянина вышел за боковую линию.

22' Классон с левого фланга выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но там сразу три защитника ЦСКА были готовы сыграть этот мяч.

21' Из глубины поля следовал заброс на левый фланг атаки в направлении Облякова, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.

20' Марио Фернандес в ответной атаке подавал с правого фланга на дальний край штрафной площади на Эджуке, который пытался подставиться под Кабелла, но француз всё-таки сумел чисто отобрать мяч.

19' Один из предыдущих выстрелов на себя в предыдущем эпизоде принял Дивеев, у которого сбилось дыхание. Игорю надо дать немного времени, чтобы прийти в себя.

18' Угловой на правом фланге разыграли краснодарцы, после чего со средней дистанции сразу два сильных удара следовали по воротам ЦСКА, но оба они были блокированы защитниками.

17' Оказали помощь медики "Краснодара" своему вратарю, и он поднялся на ноги под аплодисменты местной публики. Наш матч продолжается.

16' Сафонову требуется медицинская помощь после столкновения с огромным нападающим ЦСКА. Будем надеяться, что с Матвеем всё в порядке, и он способен будет продолжить встречу.

15' Обляков с левого фланга выполнил диагональную подачу в район линии вратарской площади, где Заболотный и Сафонов жёстко столкнулись. Фол со стороны нападающего, разумеется зафиксирован.

14' На левом фланге теперь угловой заработали гости. Кабелла выполнял подачу в район дальней штанги, но там борьба в воздухе была выиграна "армейскими" защитниками.

13' Два угловых подряд с правого фланга выполнили краснодарцы. После второй подачи Акинфеев на выходе недалеко отбил мяч кулаками, но подстраховали вратаря защитники.

12' Кордоба в контратаке ворвался на правый край штрафной площади, но под его удар успел броситься Бийол - мяч срикошетил на угловой.

11' Мячом продолжают больше владеть хозяева поля, но всё больше они начали пасоваться поперёк поля и назад.

10' Алексей Березуцкий пока что спокойно расхаживает у кромки поля. Его визави Виктор Ганчаренко, напомню, вынужден наблюдать за игрой только с трибун, по причине дисквалификации.

9' Постепенно стартовый атакующий настрой ЦСКА стихает, и игра переходит в более спокойное русло.

8' Валерий Карпин и Виктор Онопко внимательно наблюдают за этой игрой с трибун. В составе обеих команд достаточно кандидатов в сборную России.

7' Впервые в контратаку выбрались игроки "Краснодара", но до логического завершения она не дошла.

6' Ещё один угловой с левого фланга подали футболисты ЦСКА, но надёжно в своих владениях на "втором этаже" работают краснодарцы.

5' Угловой с левого фланга москвичи подали без опасности для ворот соперника, но подбор остаётся за ними же, так что атака будет продолжена.

4' После прострела с правого фланга Газинский едва не срезал мяч в собственные ворота, но мяч всё же в створ ворот не шёл, да и Сафонов в броске успевал спасать.

3' Активней на стартовых секундах встречи смотрятся "армейцы". Южане пока что как-то робко себя чувствуют на чужом газоне.

2' После подачи с правого фланга Зайнутдинов пробивал по воротам головой из центра штрафной площади, но мяч попал в Кайо, от которого срикошетил на угловой. Но после этого судьями был зафиксирован офсайд.