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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Перерыв

Стадион:
Краснодар
0'
26' Желтая карточка
Обляков Иван
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
19
Зайнутдинов
Бактиёр
6
Мухин
Максим
9
Чалов
Фёдор
7
Ахметов
Ильзат
11
Эджуке
Чидера
91
Заболотный
Антон
39
Сафонов
Матвей
6
Рамирес
Кристиан
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
52
Де
Вильена
Тонни
8
Газинский
Юрий
3
Крыховяк
Гжегож
7
Кабелла
Реми
74
Сперцян
Эдуард
16
Классон
Виктор
9
Кордоба
Джон
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Краснодар
4-2-3-1

Ход матча

26'
Обляков Иван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

ЦСКА Москва
Краснодар

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К«П
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 2 0.2
Заболотный Антон 2 0.2
Чалов Фёдор 2 0.2
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.1
Бийол Яка 1 0.1
Бистрович Кристиян 1 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.1
Дивеев Игорь 1 0.1
Марадишвили Константин 1 0.1
Яковлев Владислав 1 0.1
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.5
Кабелла Реми 3 0.3
Сперцян Эдуард 2 0.2
Де Вильена Тонни 2 0.2
Ионов Алексей 1 0.1
Газинский Юрий 1 0.1
Спайич Урош 1 0.1
Ильин Владимир 1 0.1
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.1
Классон Виктор 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Обляков Иван 3 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 1
Газинский Юрий 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Кабелла Реми 2 0
Классон Виктор 2 0
Рамирес Кристиан 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Спайич Урош 0 1
Петров Сергей 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Кордоба Джон 1 0
Ильин Владимир 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-ом тайме 7
3 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-ом тайме 11
7 Во 2-ом тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
38%
4
22%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 ЦСКА Москва - Злате Моравце 2:0 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Копенгаген - ЦСКА Москва 1:0 Капфенберг - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Винер Нойштадт 3:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1 ЦСКА Москва - Уфа 1:1
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2 Ахмат - Краснодар 0:2 Ростов - Краснодар 1:1
Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Зенит - Краснодар 3:2 Краснодар - Химки 0:1 Урал - Краснодар 0:3 Нюрнберг - Краснодар 0:0 Краснодар - Сепси 1:2 Краснодар - Олимпиакос 0:1 Легия - Краснодар 1:1 Ростов - Краснодар 1:3 ЦСКА Москва - Краснодар 3:1 Краснодар - Сочи 1:3 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Зенит 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар 0:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
12. Арсенал Тула 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
13. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Химки 0:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар 0:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Краснодар 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Химки 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Тула 0:0 Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
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  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге разыграли гости, после чего следовала резкая диагональная подача в центр штрафной площади, откуда головой пробивал Сорокин, но над воротами мяч полетел.
  • 45'
    Левым флангом теперь атаку провели краснодарцы, и после прострела в район 11-метровой отметки с лёту пробивал Сперцян. Но сложно было Эдуарду, так как мяч летел ему немного в противоход, из-за чего качественный удар нанести не удалось.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Заброс на правый край штрафной площади теперь прошёл на Чалова, который из неудобного положения с полулёта пробивал по воротам, но послал мяч существенно выше ворот.
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! С левого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади, откуда Чалов пробивал головой по воротам, но Сафонов среагировал и свою команду выручил.
  • 42'
    Кордоба в ответной атаке на скорости протащил мяч на левый край штрафной площади, откуда пробивал с левой ноги, несмотря на прессинг двух соперников, но в створ ворот попасть не удалось колумбийцу.
  • 41'
    Передача на Чалова шла в центр штрафной площади, но Сорокин, хоть и рискованно, но чисто сумел сыграть на опережении, не позволив нападающему подстроиться под мяч.
  • 40'
    Журналисты, работающие на кромке поля, обратили внимание, что ассистентам главного тренера "Краснодара" регулярно приходят на телефон сообщения. Скорее всего, их пишет Виктор Ганчаренко, который вынужден за игрой наблюдать с трибун из-за дисквалификации.
  • Травма, повреждение
    38'
    А теперь Вильена пострадал в стыке с Заболотным в середине поля. Головами столкнулись парни, и краснодарцу понадобилась медицинская помощь.
  • Судья
    37'
    Вильена падал неподалёку от левого угла чужой штрафной площади, но арбитр уверенно показал, что в этом эпизоде нарушения правил не было.
  • Опасный момент
    36'
    Эджуке с дальней дистанции мощно пробил по воротам - мяч прошёл очень близко от левой штанги. Хотя Сафонов, как мне показалось, в броске ситуацию контролировал.
  • 35'
    Завелась публика на трибунах "ВЭБ Арены". Разумеется, подавляющее большинство здесь болеют з ЦСКА, но фаны "Краснодара" также присутствуют в небольшом количестве.
  • 34'
    А теперь Крыховяк пробивал по воротам соперника метров с 24, но сильно пущенный мяч улетел лишь на верхние ярусы трибун.
  • Опасный момент
    33'
    А вот сейчас было достаточно опасно, когда Кабелла принял мяч рядом с линией чужой штрафной площади, левее центральной оси, откуда мощно пробивал в ближний нижний угол - мяч рядом с целью пролетел, а Акинфеев даже не пошевелился.
  • 32'
    Чалов отдал точную передачу на левый край штрафной площади на Эджуке, который на технику решил пробить по воротам, но направил мяч практически по центру, где и находился Сафонов.
  • 30'
    Такое ощущение, что игровой темп падает с каждой минутой. Сейчас острыми моментами у каких-либо ворот даже не пахнет.
  • Желтая карточка
    28'
    Первую жёлтую карточку в матче получил Обляков, который умудрился заработать предупреждение за симуляцию в центре поля. Редкий случай, прямо скажем.
  • Угловой
    27'
    Отбились после подачи углового южане, после чего с подбора следовал удар по воротам от кого-то из "армейцев", но мяч полетел прямо по центру ворот, и Сафонов уверенно поймать мяч в свои перчатки.
  • Опасный момент
    26'
    Потеряли мяч гости, и москвичи тут же организовали, в ходе которой Эджуке на левом краю штрафной площади обыграл Рамиреса, после чего пробивал на силу с острого угла, но молодой вратарь не дрогнул, парировав мяч на угловой.
  • 25'
    Всей командой сейчас на свою половину поля отошли "армейцы", спокойно наблюдая за тем, как соперники пасуются поперёк поля.
  • 24'
    Сперцян по левому флангу пытался пасовать на обострение, но передача получилась слишком грубой - мяч выкатился за лицевую линию поля.
  • 23'
    Обляков на левом фланге атаки вёл борьбу с Рамиресом, и проиграл её - мяч именно от ноги россиянина вышел за боковую линию.
  • 22'
    Классон с левого фланга выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но там сразу три защитника ЦСКА были готовы сыграть этот мяч.
  • 21'
    Из глубины поля следовал заброс на левый фланг атаки в направлении Облякова, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.
  • 20'
    Марио Фернандес в ответной атаке подавал с правого фланга на дальний край штрафной площади на Эджуке, который пытался подставиться под Кабелла, но француз всё-таки сумел чисто отобрать мяч.
  • Травма, повреждение
    19'
    Один из предыдущих выстрелов на себя в предыдущем эпизоде принял Дивеев, у которого сбилось дыхание. Игорю надо дать немного времени, чтобы прийти в себя.
  • Угловой
    18'
    Угловой на правом фланге разыграли краснодарцы, после чего со средней дистанции сразу два сильных удара следовали по воротам ЦСКА, но оба они были блокированы защитниками.
  • 17'
    Оказали помощь медики "Краснодара" своему вратарю, и он поднялся на ноги под аплодисменты местной публики. Наш матч продолжается.
  • Травма, повреждение
    16'
    Сафонову требуется медицинская помощь после столкновения с огромным нападающим ЦСКА. Будем надеяться, что с Матвеем всё в порядке, и он способен будет продолжить встречу.
  • Фол, нарушение
    15'
    Обляков с левого фланга выполнил диагональную подачу в район линии вратарской площади, где Заболотный и Сафонов жёстко столкнулись. Фол со стороны нападающего, разумеется зафиксирован.
  • Угловой
    14'
    На левом фланге теперь угловой заработали гости. Кабелла выполнял подачу в район дальней штанги, но там борьба в воздухе была выиграна "армейскими" защитниками.
  • Угловой
    13'
    Два угловых подряд с правого фланга выполнили краснодарцы. После второй подачи Акинфеев на выходе недалеко отбил мяч кулаками, но подстраховали вратаря защитники.
  • Угловой
    12'
    Кордоба в контратаке ворвался на правый край штрафной площади, но под его удар успел броситься Бийол - мяч срикошетил на угловой.
  • 11'
    Мячом продолжают больше владеть хозяева поля, но всё больше они начали пасоваться поперёк поля и назад.
  • 10'
    Алексей Березуцкий пока что спокойно расхаживает у кромки поля. Его визави Виктор Ганчаренко, напомню, вынужден наблюдать за игрой только с трибун, по причине дисквалификации.
  • 9'
    Постепенно стартовый атакующий настрой ЦСКА стихает, и игра переходит в более спокойное русло.
  • 8'
    Валерий Карпин и Виктор Онопко внимательно наблюдают за этой игрой с трибун. В составе обеих команд достаточно кандидатов в сборную России.
  • 7'
    Впервые в контратаку выбрались игроки "Краснодара", но до логического завершения она не дошла.
  • Угловой
    6'
    Ещё один угловой с левого фланга подали футболисты ЦСКА, но надёжно в своих владениях на "втором этаже" работают краснодарцы.
  • Угловой
    5'
    Угловой с левого фланга москвичи подали без опасности для ворот соперника, но подбор остаётся за ними же, так что атака будет продолжена.
  • Опасный момент
    4'
    После прострела с правого фланга Газинский едва не срезал мяч в собственные ворота, но мяч всё же в створ ворот не шёл, да и Сафонов в броске успевал спасать.
  • 3'
    Активней на стартовых секундах встречи смотрятся "армейцы". Южане пока что как-то робко себя чувствуют на чужом газоне.
  • Офсайд
    2'
    После подачи с правого фланга Зайнутдинов пробивал по воротам головой из центра штрафной площади, но мяч попал в Кайо, от которого срикошетил на угловой. Но после этого судьями был зафиксирован офсайд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Обляков Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Краснодар онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Краснодар

Исход игры
ЦСКА Москва
39.3% (64)
Ничья
38.7% (63)
Краснодар
22.1% (36)
Тотал 2.5
Больше
48.23% (68)
Меньше
51.77% (73)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (49)
2:1 ЦСКА Москва
20.2% (33)
1:2 Краснодар
14.1% (23)
1:0 ЦСКА Москва
11% (18)
2:2 Ничья
4.9% (8)
3:2 ЦСКА Москва
1.8% (3)
0:1 Краснодар
1.8% (3)
2:0 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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