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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Краснодар

История личных встреч

ЦСКА Москва
Краснодар

13 матчей

69.2%
30.8%
-3.5527136788005E-15%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.3%
30.8%
-23.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

0%
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К«П
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 2 0.22
Заболотный Антон 2 0.22
Чалов Фёдор 2 0.22
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.11
Бийол Яка 1 0.11
Бистрович Кристиян 1 0.11
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.11
Дивеев Игорь 1 0.11
Марадишвили Константин 1 0.11
Яковлев Владислав 1 0.11
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 (1) 0.56
Кабелла Реми 3 0.33
Сперцян Эдуард 2 0.22
Де Вильена Тонни 2 0.22
Ионов Алексей 1 0.11
Газинский Юрий 1 0.11
Спайич Урош 1 0.11
Ильин Владимир 1 0.11
Крыховяк Гжегож 1 (1) 0.11
Классон Виктор 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Обляков Иван 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 1
Газинский Юрий 3 0
Крыховяк Гжегож 1 1
Кабелла Реми 2 0
Классон Виктор 2 0
Рамирес Кристиан 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Спайич Урош 0 1
Петров Сергей 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Кордоба Джон 1 0
Ильин Владимир 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 0 38.46% (5) 15.38% (2)
 Краснодар 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4) 0 23.53% (4) 17.65% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Нижний Новгород 0:2 ЦСКА Москва Зенит-Ижевск 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Краснодар 3:0 Сочи Ленинградец 0:2 Краснодар Ахмат 0:2 Краснодар Ростов 1:1 Краснодар
Рубин 1:3 Краснодар Краснодар 2:0 Рубин Локомотив Москва 2:1 Краснодар Краснодар 3:2 Арсенал Тула Зенит 3:2 Краснодар Краснодар 0:1 Химки Урал 0:3 Краснодар Нюрнберг 0:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сепси Краснодар 0:1 Олимпиакос Легия 1:1 Краснодар Ростов 1:3 Краснодар ЦСКА Москва 3:1 Краснодар Краснодар 1:3 Сочи Рубин 0:1 Краснодар Краснодар 2:2 Зенит
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    ЦСКА Москва 47.6% (20)
    X 31% (13)
    Краснодар 21.4% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.56
    3.70
    3.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Краснодар онлайн


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Краснодар

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    48.8% (20)
    Ничья
    29.3% (12)
    Краснодар
    22% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    31.7% (13)
    1:1 Ничья
    22% (9)
    1:2 Краснодар
    19.5% (8)
    1:0 ЦСКА Москва
    12.2% (5)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
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    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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