Россия: Премьер-лига 2021-2022
Арсенал Тула
0:0
Перерыв
Стадион: Арсенал (Тула)
Химки
17' Желтая карточкаФилин Александр
29' Желтая карточкаТихий Дмитрий
38' Желтая карточкаКангва Кингс
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Божович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Ход матча
17'
29'
38'
История личных встреч
Арсенал Тула
Химки
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.2
|Чаушич Горан
|2
|0.2
|Луценко Евгений
|2
|0.2
|Хлусевич Даниил
|2
|0.2
|Степанов Данил
|1
|0.1
|Ткачёв Сергей
|1
|0.1
|Новосельцев Иван
|1
|0.1
|Давиташвили Зурико
|1
|0.1
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
|Кангва Эванс
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.6
|Кухарчук Илья
|2
|0.2
|Сабович Бесард
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Новосельцев Иван
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Костадинов Георги
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Коченков Антон
|1
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Кангва Кингс
|1
|0
|Чаушич Горан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|4
|0
|Камышев Илья
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Дагерстол Филип
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Забито
12
8
8 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2
Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:2 Ростов - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Тамбов 4:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:0
Химки
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1
Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1 Химки - Урал 1:0 Динамо Москва - Химки 0:1 Ахмат - Химки 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|8.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Химки
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Химки
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Химки
Исход игры
Арсенал Тула
57.6% (83)
Ничья
34.7% (50)
Химки
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
77.14% (108)
Нет
22.86% (32)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
31.9% (46)
1:1 Ничья
29.2% (42)
1:0 Арсенал Тула
20.1% (29)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Химки
3.5% (5)
3:1 Арсенал Тула
2.8% (4)
3:2 Арсенал Тула
1.4% (2)
0:1 Химки
1.4% (2)
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