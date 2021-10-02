Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра для "Арсенала" и "Химок". В этой игре всё может решить и один единственный гол, а поэтому наверняка никто сильно не будет форсировать события.

Одну минуту добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма.

Смольников получил мяч на правом углу штрафной площади, Игорь подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Идову и ушёл на угловой.

Давиташвили с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хлусевич головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог пробить по воротам.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле играет вничью с подмосковными "Химками" 0:0. Пока у нас игра получается быть может не самой яркой, но в целом команды стараются действовать в неплохом темпе, поэтому и скучным матч не назовёшь. Будем ждать забитых голов во второй половине матча, сегодня они обязательно должны быть.

44' Марков с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Данилкин головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

43' Давиташвили вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Зурико пробил по воротам, мяч попал в Тихого.

42' Стандарт на левой половине поля заработали "Химки". Соколов выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Тихий в борьбе с Хлусевичем не смог зацепиться за мяч.

41' Глушаков из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Боженов оказался в небольшом офсайде.

40' Хлусевич попытался пройти вперёд по правому флангу, Филин накрыл Даниила и выбил мяч в аут.

39' Соколов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу на левый угол штрафной, Мирзов зацепился за мяч у лицевой линии, затем Резиуан выполнил передачу немного назад на Глушакова, Денис пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

38' Полузащитник "Арсенала" Кингс Кангва получил жёлтую карточку за отмашку на своей половине поля против Мирзова.

37' Кангва с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

36' Давиташвили с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

35' Хлусевич разогнал атаку по правому флангу, затем Смольников выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кангва зацепился за мяч и пробил по воротам, Данилкин успел подставить ногу, будет угловой.

34' Заканчивается постепенно первый тайм, "Арсенал" пока ближе к забитому мячу, но не будет ничего удивительного, если команды уйдут на перерыв при нулях на табло.

33' Давиташвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Беляев и Костадинов головой так и не смогли пробить по воротам, в итоге мяч подальше от своих ворот выбил Адеми.

32' Хлусевич ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем от лицевой линии выполнил прострел на Маркова, Евгений в окружении соперников смог заработать лишь угловой.

31' Давиташвили со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

30' Капитан "Химок" Дмитрий Тихий получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Чаушича.

29' Всё нормально с Боженовым, фланговый защитник "Химок" показал, что он готов играть дальше.

28' Боженов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Кангва. Владислав Безбородов лишь спустя небольшой отрезок времени дал свисток и позвал врачей "Химок" на поле.

27' Дагерстол перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Арсенала", правила были нарушены против Костадинова.

26' Хлусевич попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Идову, Даниил упустил мяч за лицевую линию поля.

25' Глушаков из центра поля выполнил передачу на ход Боженову по правому флангу, Кирилл забрался в офсайд.

24' Игроки "Химок" теперь уже перехватили контроль над мячом, "Арсенал" решил немного поиграть от обороны.

23' Мирзов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глушаков в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Степанова.

22' Мирзов с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, Смольников накрыл Резиуана и выбил мяч на угловой.

21' Давиташвили со стандарта выполнил подачу к дальней штанге, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

20' Защитник "Химок" Александр Филин получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге правила были нарушены против Давиташвили.

19' Соколов с углового выполнил подачу вновь к ближнему углу вратарской, Хлусевич головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Арсенала".

18' Соколов выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Марков выиграл верховую борьбу и выбил мяч на повторный корнер.

17' Идову неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Арсенала", в борьбе со Смольниковым Брайн заработал угловой.

16' Чаушич теперь уже пробил в правый угол ворот на исполнение в правый угол ворот, Лантратов в прыжке намертво поймал мяч.

15' Чаушич пробил по воротам от радиуса штрафной площади после отскока, мяч попал в Дагерстола.

14' В целом у нас команды играют в среднем темпе, но это было ожидаемо, ценность игры для "Арсенала" и "Химок" очень высока.

13' "Химки" пока играют исключительно от обороны, команда Игоря Черевченко даже центр поля перейти не может.

12' Давиташвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Костадинов головой сбросил мяч к правой штанге, совсем немного не хватило Новосельцеву, чтобы в падении пробить в открытый угол ворот.

11' Степанов из центра поля выполнил заброс на ход Давиташвили по левому флангу, Зурико в борьбе с Боженовым заработал угловой для своей команды.

10' Боженов сместился в центр с правого фланга, в борьбе с Костадиновым Кирилл оказался на газоне, Владислав Безбородов справедливо показал, что нужно играть дальше.

9' Давиташвили, Кангва и Степанов помешали друг другу при развитии атаки по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут.

8' Тихий решил пробить по воротам с дальней дистанции, получилось совсем неудачно у капитана "Химок".

7' Из центра поля Беляев выполнил хороший заброс к линии штрафной площади на Хлусевича, Даниил подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

6' Болельщики "Арсенала" стараются активно гнать свою команду вперёд, но "Химки" по-прежнему очень грамотно играют в обороне.

5' "Арсенал" пока полностью перехватил контроль над мячом, но дальше центра поля пройти у тульского клуба не получается.

4' Дагерстол в центре поля нарушил правила против Давиташвили. "Арсенал" не смог быстро разыграть стандарт.

3' Тихий в центре поля грубовато сыграл против Маркова. Пока Владислав Безбородов лишь устно предупредил капитана "Химок".

2' Соколов попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но в борьбе с защитниками "Арсенала" Артём потерял мяч.