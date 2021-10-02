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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
0:0
Перерыв

Стадион:
Химки
0'
17' Желтая карточка
Филин Александр
29' Желтая карточка
Тихий Дмитрий
38' Желтая карточка
Кангва Кингс
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
99
Новосельцев
Иван
60
Беляев
Максим
25
Степанов
Данил
70
Костадинов
Георги
82
Хлусевич
Даниил
20
Чаушич
Горан
44
Кангва
Кингс
22
Давиташвили
Зурико
7
Марков
Евгений
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
87
Боженов
Кирилл
3
Дагерстол
Филип
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
18
Соколов
Артём
77
Мирзов
Резиуан
9
Адеми
Кемаль
Арсенал Тула
4-1-4-1
Химки
3-4-2-1

История личных встреч

Арсенал Тула
Химки

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.2
Чаушич Горан 2 0.2
Луценко Евгений 2 0.2
Хлусевич Даниил 2 0.2
Степанов Данил 1 0.1
Ткачёв Сергей 1 0.1
Новосельцев Иван 1 0.1
Давиташвили Зурико 1 0.1
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.6
Кухарчук Илья 2 0.2
Сабович Бесард 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 3 0
Марков Евгений 3 0
Новосельцев Иван 3 0
Сокол Артём 1 1
Костадинов Георги 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Коченков Антон 1 0
Бурлак Тарас 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Кангва Кингс 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 4 0
Камышев Илья 1 1
Глушаков Денис 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2
Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Арсенал Тула - Виктория Пльзень 0:1 Арсенал Тула - Карабах 1:0 Арсенал Тула - Спарта Прага 1:4 Арсенал Тула - Чукарички 1:3 Уфа - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 2:4 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:2 Ростов - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Тамбов 4:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:0
Химки
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:0 Саранск - Химки 1:1 Уфа - Химки 3:2 Спартак Москва - Химки 3:1
Химки - Нижний Новгород 1:1 Химки - Рубин 1:1 Сочи - Химки 3:0 Химки - Ростов 1:1 Краснодар - Химки 0:1 Химки - Зенит 1:3 Химки - Спартак Москва 1:5 Химки - Сочи 2:3 Рубин - Химки 1:0 Химки - Факел 0:1 Химки - Олимп-Долгопрудный 0:1 Химки - Сочи 0:0 Спартак Москва - Химки 2:1 Химки - Урал 1:0 Динамо Москва - Химки 0:1 Ахмат - Химки 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар 0:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
12. Арсенал Тула 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
13. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14. Химки 0:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар 0:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Тула 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Краснодар 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Химки 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Арсенал Тула 0:0 Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет складываться игра для "Арсенала" и "Химок". В этой игре всё может решить и один единственный гол, а поэтому наверняка никто сильно не будет форсировать события. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле играет вничью с подмосковными "Химками" 0:0. Пока у нас игра получается быть может не самой яркой, но в целом команды стараются действовать в неплохом темпе, поэтому и скучным матч не назовёшь. Будем ждать забитых голов во второй половине матча, сегодня они обязательно должны быть. 
  • Угловой
    45'
    Давиташвили с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Хлусевич головой сбросил мяч в центр по линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог пробить по воротам. 
  • 45'
    Смольников получил мяч на правом углу штрафной площади, Игорь подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в Идову и ушёл на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Владислав Безбородов к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Марков с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Данилкин головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 43'
    Давиташвили вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Зурико пробил по воротам, мяч попал в Тихого. 
  • 42'
    Стандарт на левой половине поля заработали "Химки". Соколов выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Тихий в борьбе с Хлусевичем не смог зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    41'
    Глушаков из центра поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, Боженов оказался в небольшом офсайде. 
  • 40'
    Хлусевич попытался пройти вперёд по правому флангу, Филин накрыл Даниила и выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    39'
    Соколов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил передачу на левый угол штрафной, Мирзов зацепился за мяч у лицевой линии, затем Резиуан выполнил передачу немного назад на Глушакова, Денис пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Арсенала" Кингс Кангва получил жёлтую карточку за отмашку на своей половине поля против Мирзова. 
  • 37'
    Кангва с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    36'
    Давиташвили с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лантратов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 35'
    Хлусевич разогнал атаку по правому флангу, затем Смольников выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кангва зацепился за мяч и пробил по воротам, Данилкин успел подставить ногу, будет угловой. 
  • 34'
    Заканчивается постепенно первый тайм, "Арсенал" пока ближе к забитому мячу, но не будет ничего удивительного, если команды уйдут на перерыв при нулях на табло. 
  • Угловой
    33'
    Давиташвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Беляев и Костадинов головой так и не смогли пробить по воротам, в итоге мяч подальше от своих ворот выбил Адеми. 
  • 32'
    Хлусевич ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем от лицевой линии выполнил прострел на Маркова, Евгений в окружении соперников смог заработать лишь угловой. 
  • 31'
    Давиташвили со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    30'
    Капитан "Химок" Дмитрий Тихий получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Чаушича. 
  • 29'
    Всё нормально с Боженовым, фланговый защитник "Химок" показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Боженов получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Кангва. Владислав Безбородов лишь спустя небольшой отрезок времени дал свисток и позвал врачей "Химок" на поле. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Дагерстол перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Арсенала", правила были нарушены против Костадинова. 
  • 26'
    Хлусевич попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Идову, Даниил упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Офсайд
    25'
    Глушаков из центра поля выполнил передачу на ход Боженову по правому флангу, Кирилл забрался в офсайд. 
  • 24'
    Игроки "Химок" теперь уже перехватили контроль над мячом, "Арсенал" решил немного поиграть от обороны. 
  • Угловой
    23'
    Мирзов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Глушаков в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Степанова. 
  • 22'
    Мирзов с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, Смольников накрыл Резиуана и выбил мяч на угловой. 
  • 21'
    Давиташвили со стандарта выполнил подачу к дальней штанге, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    20'
    Защитник "Химок" Александр Филин получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге правила были нарушены против Давиташвили. 
  • Угловой
    19'
    Соколов с углового выполнил подачу вновь к ближнему углу вратарской, Хлусевич головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Арсенала". 
  • Угловой
    18'
    Соколов выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Марков выиграл верховую борьбу и выбил мяч на повторный корнер. 
  • 17'
    Идову неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Арсенала", в борьбе со Смольниковым Брайн заработал угловой. 
  • 16'
    Чаушич теперь уже пробил в правый угол ворот на исполнение в правый угол ворот, Лантратов в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 15'
    Чаушич пробил по воротам от радиуса штрафной площади после отскока, мяч попал в Дагерстола. 
  • 14'
    В целом у нас команды играют в среднем темпе, но это было ожидаемо, ценность игры для "Арсенала" и "Химок" очень высока. 
  • 13'
    "Химки" пока играют исключительно от обороны, команда Игоря Черевченко даже центр поля перейти не может. 
  • Угловой
    12'
    Давиташвили с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Костадинов головой сбросил мяч к правой штанге, совсем немного не хватило Новосельцеву, чтобы в падении пробить в открытый угол ворот. 
  • 11'
    Степанов из центра поля выполнил заброс на ход Давиташвили по левому флангу, Зурико в борьбе с Боженовым заработал угловой для своей команды. 
  • Судья
    10'
    Боженов сместился в центр с правого фланга, в борьбе с Костадиновым Кирилл оказался на газоне, Владислав Безбородов справедливо показал, что нужно играть дальше. 
  • 9'
    Давиташвили, Кангва и Степанов помешали друг другу при развитии атаки по левому флангу, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • 8'
    Тихий решил пробить по воротам с дальней дистанции, получилось совсем неудачно у капитана "Химок". 
  • 7'
    Из центра поля Беляев выполнил хороший заброс к линии штрафной площади на Хлусевича, Даниил подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • 6'
    Болельщики "Арсенала" стараются активно гнать свою команду вперёд, но "Химки" по-прежнему очень грамотно играют в обороне. 
  • 5'
    "Арсенал" пока полностью перехватил контроль над мячом, но дальше центра поля пройти у тульского клуба не получается. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Дагерстол в центре поля нарушил правила против Давиташвили. "Арсенал" не смог быстро разыграть стандарт. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Тихий в центре поля грубовато сыграл против Маркова. Пока Владислав Безбородов лишь устно предупредил капитана "Химок". 
  • 2'
    Соколов попытался войти в штрафную площадь по левой половине поля, но в борьбе с защитниками "Арсенала" Артём потерял мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва за очки между двумя крепкими командами. "Арсенал" и "Химки" где-то пока играют ниже своих возможностей, но им конечно же необходимо подниматься в турнирной таблице, чтобы покинуть зону переходных матчей. Посмотрим, кто будет сильнее в этот вечер в Туле, но конечно же тут матч полностью на три исхода. 
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Кингс Кангва получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Тихий Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Филин Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 Химки онлайн


Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Химки

Исход игры
Арсенал Тула
57.6% (83)
Ничья
34.7% (50)
Химки
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
77.14% (108)
Нет
22.86% (32)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
31.9% (46)
1:1 Ничья
29.2% (42)
1:0 Арсенал Тула
20.1% (29)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Химки
3.5% (5)
3:1 Арсенал Тула
2.8% (4)
3:2 Арсенал Тула
1.4% (2)
0:1 Химки
1.4% (2)
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