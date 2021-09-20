Россия: Премьер-лига 2021-2022
Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Химки
История личных встреч
Арсенал Тула
Химки
1 матч
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2
|0.22
|Чаушич Горан
|2
|0.22
|Луценко Евгений
|2
|0.22
|Хлусевич Даниил
|2
|0.22
|Степанов Данил
|1
|0.11
|Ткачёв Сергей
|1
|0.11
|Новосельцев Иван
|1
|0.11
|Давиташвили Зурико
|1
|0.11
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
|Кангва Эванс
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушаков Денис
|6 (3)
|0.67
|Кухарчук Илья
|2
|0.22
|Сабович Бесард
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смольников Игорь
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Новосельцев Иван
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Костадинов Георги
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Коченков Антон
|1
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Чаушич Горан
|1
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Камышев Илья
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Дагерстол Филип
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Соколов Артём
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|Химки
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =2 -12Урал 2:0 Арсенал Тула Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва
Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Химки Последние 20 матчей: +3 =5 -12Химки 0:0 Локомотив Москва Саранск 1:1 Химки Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки
Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Химки
Исход игры
Арсенал Тула
67.5% (27)
Ничья
32.5% (13)
Химки
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
72.5% (29)
Нет
27.5% (11)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
37.5% (15)
1:1 Ничья
30% (12)
1:0 Арсенал Тула
25% (10)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!