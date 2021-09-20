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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Химки

История личных встреч

Арсенал Тула
Химки

1 матч

0%
100%
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0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 0.22
Чаушич Горан 2 0.22
Луценко Евгений 2 0.22
Хлусевич Даниил 2 0.22
Степанов Данил 1 0.11
Ткачёв Сергей 1 0.11
Новосельцев Иван 1 0.11
Давиташвили Зурико 1 0.11
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Кангва Эванс 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушаков Денис 6 (3) 0.67
Кухарчук Илья 2 0.22
Сабович Бесард 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смольников Игорь 3 0
Марков Евгений 3 0
Новосельцев Иван 3 0
Сокол Артём 1 1
Костадинов Георги 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Коченков Антон 1 0
Бурлак Тарас 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Чаушич Горан 1 0
Радакович Урош 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тихий Дмитрий 3 0
Камышев Илья 1 1
Глушаков Денис 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Себаи Сенин 2 0
Дагерстол Филип 2 0
Стойинович Душан 2 0
Соколов Артём 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Сабович Бесард 1 0
Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 0 8.33% (1) 25% (3)
 Химки 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Урал 2:0 Арсенал Тула Динамо Брянск 1:6 Арсенал Тула Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва
Ахмат 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Краснодар 3:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар
Химки Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Химки 0:0 Локомотив Москва Саранск 1:1 Химки Уфа 3:2 Химки Спартак Москва 3:1 Химки
Химки 1:1 Нижний Новгород Химки 1:1 Рубин Сочи 3:0 Химки Химки 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Химки Химки 1:3 Зенит Химки 1:5 Спартак Москва Химки 2:3 Сочи Рубин 1:0 Химки Химки 0:1 Факел Химки 0:1 Олимп-Долгопрудный Химки 0:0 Сочи Спартак Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Урал Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Арсенал Тула 68.3% (28)
    X 31.7% (13)
    Химки 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Химки
    2.85
    3.43
    2.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Химки онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Химки

    Исход игры
    Арсенал Тула
    67.5% (27)
    Ничья
    32.5% (13)
    Химки
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.5% (17)
    Меньше
    57.5% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    37.5% (15)
    1:1 Ничья
    30% (12)
    1:0 Арсенал Тула
    25% (10)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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