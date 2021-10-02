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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Крылья Советов
0'
11' Желтая карточка
Макаров Денис
0:1
23' Гол
Ежов Роман
30' Желтая карточка
Чернов Никита
50'
0:1. Роман Ежов
31
Лещук
Игорь
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
7
Скопинцев
Дмитрий
53
Шиманьски
Себастиан
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
25
Макаров
Денис
20
Грулёв
Вячеслав
47
Захарян
Арсен
1
Ломаев
Иван
18
Зеффан
Мехди
2
Бегич
Сильвие
3
Чернов
Никита
5
Горшков
Юрий
21
Иванисеня
Дмитрий
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
15
Глушенков
Максим
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
Динамо Москва
4-3-3
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Москва
Крылья Советов

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.5
Шиманьски Себастиан 3 0.3
Захарян Арсен 2 0.2
Тюкавин Константин 2 0.2
Грулёв Вячеслав 1 0.1
Макаров Денис 1 0.1
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Моро Никола 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 (1) 0.3
Сарвели Владислав 2 0.2
Глушенков Максим 2 0.2
Зиньковский Антон 1 0.1
Ежов Роман 1 0.1
Чернов Никита 1 0.1
Бегич Сильвие 1 0.1

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Шиманьски Себастиан 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Фомин Даниил 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Макаров Денис 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Захарян Арсен 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Чернов Никита 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Горшков Юрий 2 0
Пруцев Данил 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Якуба Денис 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Сергеев Иван 1 0
Глушенков Максим 1 0
Ломаев Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
3
21%
5
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0
Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Спартак-2 - Крылья Советов 0:2 Акрон - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва 0:1 Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
8. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
10. Крылья Советов 1:0 Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов 1:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:1 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Крылья Советов 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
9. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Фомин ошибся с передачей к радиусу штрафной площади с левого фланга, Пруцев в очередной раз спокойно перехватил мяч. 
  • 50'
    Варела из глубины поля выполнил заброс на ход Шиманьски по правому флангу, Пруцев оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 49'
    Захарян в борьбе с Сергеевым пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо и точно в руки Ломаеву. 
  • 48'
    Шиманьски пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 47'
    Скопинцев с левого фланга вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Ежовым Дмитрий сразу же потерял мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как себя проявят "Крылья Советов" во второй половине матча, главное, чтобы команда Игоря Осинькина не просела физически, всё же игра от обороны требует от футболистов немало сил. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча самарские "Крыльев Советов" во многом неожиданно переигрывают на выезде московское "Динамо". Пока у команды Сандро Шварца не очень хорошо получается создавать голевые моменты, а их реализация полностью отсутствует. "Крылья Советов" в середине тайма в результате контратаки смогли забить важный гол, после углового самарский клуб мог забивать и второй гол перед перерывом, но тут уже свою команду смог спасти Игорь Лещук. Во втором тайме "Динамо" нужно значительно увеличивать давление на ворота "Крыльев Советов", а иначе сегодня московский клуб рискует остаться без очков. 
  • 45'
    Макаров сместился в центр с правого фланга, но под давлением Пруцева Денис потерял мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Варела с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Макаров головой выполнил скидку в центр штрафной, Грулёв под давлением Бегича не смог добраться до мяча и пробить по воротам. 
  • 43'
    Игроки "Крыльев Советов" пока катают мяч в центре поля, важно самарскому клубу не получить гол в свои ворота перед перерывом. 
  • Судья
    42'
    Грулёв в борьбе с Черновым оказался на газоне у штрафной площади "Крыльев Советов", Евгений Кукулян показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    41'
    Ещё один угловой у ворот "Динамо". Зиньковский выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Горшков головой пробил в ближний угол ворот, Лещук успел сложиться и ногой отбить непростой мяч. 
  • Угловой
    40'
    Зиньковский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лещук сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 39'
    Пруцев разогнал атаку по правой половине поля, далее Данил выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Сергеев пяткой смог подправить полёт мяча, в итоге он оказался на левом углу штрафной площади. Зиньковский подработал мяч и затем пробил по воротам, Бальбуэна удачно подставил ногу, в итоге будет угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Скопинцев в центре поля нарушил правила против Ежова и тем самым не дал "Крыльям Советов" в этот раз провести быструю ответную атаку. 
  • 37'
    Макаров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 36'
    Захарян неудачно сыграл с Шиманьски при развитии атаки по левому флангу, Арсен пытался выполнить ответный пас Себастиану к лицевой линии, но в итоге мяч был отправлен за пределы поля. 
  • 35'
    Зиньковский из центра поля выполнил передачу на ход Сергееву к левому углу штрафной площади, в борьбе с Бальбуэна форвард "Крыльев Советов" потерял мяч. 
  • Угловой
    34'
    Глушенков с углового выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, Сергеев даже не смог сохранить мяч в поле, он улетел в аут. 
  • 33'
    Зиньковский с левого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Ордец не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • 32'
    Моро пробил по воротам с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 31'
    Шиманьски со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Крыльев Советов", которую грамотно выстроил Ломаев. 
  • Желтая карточка
    30'
    Капитан "Крыльев Советов" Никита Чернов получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса штрафной площади против Шиманьски. 
  • 29'
    Моро из центра поля выполнил слишком читаемую передачу на ход Захаряну по левой половине поля, Зеффан без особого труда перехватил мяч. 
  • 28'
    Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Крыльев Советов", Ломаев спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 27'
    Фомин с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Варела не смог сохранить его в игре. 
  • 26'
    Сергеев из центра поля выполнил передачу на ход Глушенкову по центру, Максим попал под прессинг Фомина и потерял мяч. 
  • 25'
    Свой первый же серьёзный момент удалось реализовать "Крыльям Советов", посмотрим, как ответит "Динамо". 
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ежов!!! Игроки "Крыльев Советов" провели быструю и хорошую контратаку, которая завершилась голом. С левого фланга Зиньковский и Пруцев довели мяч до центра поля, а оттуда Сергеев выполнил отличный пас на ход Ежову по центру, Роман вышел на рандеву с Лещуком и уже далее атакующий полузащитник самарского клуба отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 23'
    Шиманьски прошёл вперёд по правому флангу, Иванисеня грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 22'
    Вроде бы всё нормально с Бегичем, должен будет центральный защитник "Крыльев Советов" вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    21'
    При игре на выходе в прошлом эпизоде Ломаев уже невольно задел Бегича, который бежал назад, в итоге защитник "Крыльев Советов" получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи самарского клуба, пауза в игре. 
  • Опасный момент
    20'
    Шиманьски из центра поля выполнил хорошую передачу к левому углу штрафной площади "Крыльев Советов" на ход Захаряну, Ломаев вновь успел сыграть на выходе и выбить мяч из-под ног Арсена. 
  • Опасный момент
    19'
    Ломаев неудачно разыграл мяч при ударе от ворот, Иван выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Захарян перехватил мяч и вышел на рандеву с голкипером "Крыльев Советов", но Ломаев очень быстро сократил дистанцию и головой отбил удар по воротам. 
  • Угловой
    18'
    Продолжает "Динамо" собирать угловые. Захарян неудачно закрутил мяч, в итоге он попал в сетку с внешней стороны. 
  • Угловой
    17'
    Шиманьски с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, на этот раз Сергеев головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Угловой
    16'
    Шиманьски с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Иванисеня неудачно сыграл при выносе мяча, в итоге он ушёл на повторный корнер. 
  • 15'
    Скопинцев при входе в штрафную площадь по левому флангу раскачал Зеффана и затем выполнил подачу к линии вратарской, Бегич грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой. 
  • 14'
    Фомин теперь уже с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 13'
    Моро пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слабо и точно по центру, Ломаев выловил его без всякого труда. 
  • Желтая карточка
    12'
    Полузащитник "Динамо" Денис Макаров получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ежова. 
  • 11'
    Макаров вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем от лицевой линии выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Захарян подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Крыльев Советов". 
  • Опасный момент
    10'
    Захарян вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем Арсен пробил под правый угол ворот, Ломаев не очень удачно отбил мяч, но защитники "Крыльев Советов" успели подстраховать своего голкипера. 
  • 9'
    Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу и затем Дмитрий выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Моро перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Крыльев Советов", правила были нарушены против Глушенкова. 
  • 7'
    Макаров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чернов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 6'
    Грулёв от левого угла штрафной площади покатил мяч в центр по линии штрафной, Скопинцев в касание пробил по воротам, Бегич удачно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Макаров в борьбе за веровой мяч у штрафной площади "Крыльев Советов" нарушил правила против Чернова. 
  • 4'
    Зиньковский прошёл к лицевой линии по левому флангу, но в борьбе с Бальбуэна Антон выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Теперь уже Грулёв в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Чернова. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Иванисеня в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Шиманьски. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный матч между двумя достаточно активными командами, которые любят играть в атакующий футбол. "Динамо" в этой игре считается практически явным фаворитом, но наверняка "Крылья Советов" смогут дать хороший бой и быть может даже отобрать очки у московского клуба. 
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Чернов Никита получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ежов Роман бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Макаров Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Динамо Москва 0:1 Крылья Советов онлайн


Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 Крылья Советов

Исход игры
Динамо Москва
83.9% (141)
Ничья
6.5% (11)
Крылья Советов
9.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
39.3% (66)
2:0 Динамо Москва
14.9% (25)
1:0 Динамо Москва
14.9% (25)
3:1 Динамо Москва
4.2% (7)
1:1 Ничья
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:0 Динамо Москва
1.2% (2)
3:2 Динамо Москва
1.2% (2)
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