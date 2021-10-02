Россия: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Москва
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: ВТБ Арена
Крылья Советов
11' Желтая карточкаМакаров Денис
0:1
23' ГолЕжов Роман
30' Желтая карточкаЧернов Никита
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
31
Лещук
Игорь
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
18
Зеффан
Мехди
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачев ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Ход матча
11'
23'
0:1
30'
История личных встреч
Динамо Москва
Крылья Советов
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.5
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.3
|Захарян Арсен
|2
|0.2
|Тюкавин Константин
|2
|0.2
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.1
|Макаров Денис
|1
|0.1
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.3
|Сарвели Владислав
|2
|0.2
|Глушенков Максим
|2
|0.2
|Зиньковский Антон
|1
|0.1
|Ежов Роман
|1
|0.1
|Чернов Никита
|1
|0.1
|Бегич Сильвие
|1
|0.1
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Шиманьски Себастиан
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Якуба Денис
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
10
9 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
3
21%
5
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
3
38%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Ставрополь - Динамо Москва 0:6 Сочи - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 Ростов - Динамо Москва 0:2 Динамо Москва - Будафок 3:0 Динамо Москва - МТК 0:2 Динамо Москва - Яблонец 0:2 Динамо Москва - Спарта Прага 2:2 Динамо Москва - ЛАСК 0:3 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Динамо Москва - Ческе-Будеевице 4:0 Динамо Москва - ЧФР Клуж 0:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 3:2 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0
Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Крылья Советов - Урал 0:1 Урал - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 4:1 Пролетер Нови-Сад - Крылья Советов 1:3 Балтика - Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Краснодар-2 6:0 Спартак-2 - Крылья Советов 0:2 Акрон - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|8.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|10.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Крылья Советов
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 Крылья Советов
Исход игры
Динамо Москва
83.9% (141)
Ничья
6.5% (11)
Крылья Советов
9.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (84)
Меньше
40.43% (57)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
39.3% (66)
2:0 Динамо Москва
14.9% (25)
1:0 Динамо Москва
14.9% (25)
3:1 Динамо Москва
4.2% (7)
1:1 Ничья
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:0 Динамо Москва
1.2% (2)
3:2 Динамо Москва
1.2% (2)
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