Скопинцев с левого фланга вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Ежовым Дмитрий сразу же потерял мяч.

Шиманьски пробил в правый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Захарян в борьбе с Сергеевым пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо и точно в руки Ломаеву.

Варела из глубины поля выполнил заброс на ход Шиманьски по правому флангу, Пруцев оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Фомин ошибся с передачей к радиусу штрафной площади с левого фланга, Пруцев в очередной раз спокойно перехватил мяч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как себя проявят "Крылья Советов" во второй половине матча, главное, чтобы команда Игоря Осинькина не просела физически, всё же игра от обороны требует от футболистов немало сил.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча самарские "Крыльев Советов" во многом неожиданно переигрывают на выезде московское "Динамо". Пока у команды Сандро Шварца не очень хорошо получается создавать голевые моменты, а их реализация полностью отсутствует. "Крылья Советов" в середине тайма в результате контратаки смогли забить важный гол, после углового самарский клуб мог забивать и второй гол перед перерывом, но тут уже свою команду смог спасти Игорь Лещук. Во втором тайме "Динамо" нужно значительно увеличивать давление на ворота "Крыльев Советов", а иначе сегодня московский клуб рискует остаться без очков.

45' Макаров сместился в центр с правого фланга, но под давлением Пруцева Денис потерял мяч.

45' Одну минуту добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма.

44' Варела с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Макаров головой выполнил скидку в центр штрафной, Грулёв под давлением Бегича не смог добраться до мяча и пробить по воротам.

43' Игроки "Крыльев Советов" пока катают мяч в центре поля, важно самарскому клубу не получить гол в свои ворота перед перерывом.

42' Грулёв в борьбе с Черновым оказался на газоне у штрафной площади "Крыльев Советов", Евгений Кукулян показал, что нужно играть дальше.

41' Ещё один угловой у ворот "Динамо". Зиньковский выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Горшков головой пробил в ближний угол ворот, Лещук успел сложиться и ногой отбить непростой мяч.

40' Зиньковский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лещук сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

39' Пруцев разогнал атаку по правой половине поля, далее Данил выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Сергеев пяткой смог подправить полёт мяча, в итоге он оказался на левом углу штрафной площади. Зиньковский подработал мяч и затем пробил по воротам, Бальбуэна удачно подставил ногу, в итоге будет угловой.

38' Скопинцев в центре поля нарушил правила против Ежова и тем самым не дал "Крыльям Советов" в этот раз провести быструю ответную атаку.

37' Макаров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Крыльев Советов" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

36' Захарян неудачно сыграл с Шиманьски при развитии атаки по левому флангу, Арсен пытался выполнить ответный пас Себастиану к лицевой линии, но в итоге мяч был отправлен за пределы поля.

35' Зиньковский из центра поля выполнил передачу на ход Сергееву к левому углу штрафной площади, в борьбе с Бальбуэна форвард "Крыльев Советов" потерял мяч.

34' Глушенков с углового выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, Сергеев даже не смог сохранить мяч в поле, он улетел в аут.

33' Зиньковский с левого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Ордец не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

32' Моро пробил по воротам с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от цели.

31' Шиманьски со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Крыльев Советов", которую грамотно выстроил Ломаев.

30' Капитан "Крыльев Советов" Никита Чернов получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса штрафной площади против Шиманьски.

29' Моро из центра поля выполнил слишком читаемую передачу на ход Захаряну по левой половине поля, Зеффан без особого труда перехватил мяч.

28' Из центра поля теперь уже последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Крыльев Советов", Ломаев спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

27' Фомин с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Варела не смог сохранить его в игре.

26' Сергеев из центра поля выполнил передачу на ход Глушенкову по центру, Максим попал под прессинг Фомина и потерял мяч.

25' Свой первый же серьёзный момент удалось реализовать "Крыльям Советов", посмотрим, как ответит "Динамо".

24' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ежов!!! Игроки "Крыльев Советов" провели быструю и хорошую контратаку, которая завершилась голом. С левого фланга Зиньковский и Пруцев довели мяч до центра поля, а оттуда Сергеев выполнил отличный пас на ход Ежову по центру, Роман вышел на рандеву с Лещуком и уже далее атакующий полузащитник самарского клуба отправил мяч в правый угол ворот.

23' Шиманьски прошёл вперёд по правому флангу, Иванисеня грамотно накрыл соперника и выбил мяч в аут.

22' Вроде бы всё нормально с Бегичем, должен будет центральный защитник "Крыльев Советов" вернуться в игру.

21' При игре на выходе в прошлом эпизоде Ломаев уже невольно задел Бегича, который бежал назад, в итоге защитник "Крыльев Советов" получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи самарского клуба, пауза в игре.

20' Шиманьски из центра поля выполнил хорошую передачу к левому углу штрафной площади "Крыльев Советов" на ход Захаряну, Ломаев вновь успел сыграть на выходе и выбить мяч из-под ног Арсена.

19' Ломаев неудачно разыграл мяч при ударе от ворот, Иван выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Захарян перехватил мяч и вышел на рандеву с голкипером "Крыльев Советов", но Ломаев очень быстро сократил дистанцию и головой отбил удар по воротам.

18' Продолжает "Динамо" собирать угловые. Захарян неудачно закрутил мяч, в итоге он попал в сетку с внешней стороны.

17' Шиманьски с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, на этот раз Сергеев головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

16' Шиманьски с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Иванисеня неудачно сыграл при выносе мяча, в итоге он ушёл на повторный корнер.

15' Скопинцев при входе в штрафную площадь по левому флангу раскачал Зеффана и затем выполнил подачу к линии вратарской, Бегич грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой.

14' Фомин теперь уже с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

13' Моро пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слабо и точно по центру, Ломаев выловил его без всякого труда.

12' Полузащитник "Динамо" Денис Макаров получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ежова.

11' Макаров вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем от лицевой линии выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Захарян подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч попал в защитника "Крыльев Советов".

10' Захарян вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и затем Арсен пробил под правый угол ворот, Ломаев не очень удачно отбил мяч, но защитники "Крыльев Советов" успели подстраховать своего голкипера.

9' Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу и затем Дмитрий выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

8' Моро перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Крыльев Советов", правила были нарушены против Глушенкова.

7' Макаров с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чернов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

6' Грулёв от левого угла штрафной площади покатил мяч в центр по линии штрафной, Скопинцев в касание пробил по воротам, Бегич удачно сыграл в подкате и блокировал попытку.

5' Макаров в борьбе за веровой мяч у штрафной площади "Крыльев Советов" нарушил правила против Чернова.

4' Зиньковский прошёл к лицевой линии по левому флангу, но в борьбе с Бальбуэна Антон выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, будет удар от ворот.

3' Теперь уже Грулёв в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Чернова.

2' Иванисеня в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Шиманьски.