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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

История личных встреч

Динамо Москва
Крылья Советов

10 матчей

80%
20%
0%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 5 (3) 0.56
Шиманьски Себастиан 3 0.33
Захарян Арсен 2 0.22
Тюкавин Константин 2 0.22
Грулёв Вячеслав 1 0.11
Макаров Денис 1 0.11
Скопинцев Дмитрий 0 0
Варела Гильермо 0 0
Моро Никола 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 (1) 0.33
Сарвели Владислав 2 0.22
Глушенков Максим 2 0.22
Зиньковский Антон 1 0.11
Чернов Никита 1 0.11
Бегич Сильвие 1 0.11
Ежов Роман 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лашальт Диего 3 0
Варела Гильермо 3 0
Шиманьски Себастиан 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Ордец Иван 2 0
Фомин Даниил 2 0
Скопинцев Дмитрий 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Макаров Денис 1 0
Захарян Арсен 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Солдатенков Александр 2 0
Горшков Юрий 2 0
Пруцев Данил 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Якуба Денис 1 0
Чернов Никита 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Сергеев Иван 1 0
Глушенков Максим 1 0
Ломаев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Крылья Советов 10% (1) 20% (2) 10% (1) 50% (5) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Москва 2:0 Рубин Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород
Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Зенит 2:1 Крылья Советов Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Динамо Москва 93% (40)
    X 2.3% (1)
    Крылья Советов 4.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    1.77
    4.13
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Динамо Москва - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Москва
    92.9% (39)
    Ничья
    2.4% (1)
    Крылья Советов
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    50% (21)
    2:0 Динамо Москва
    26.2% (11)
    1:0 Динамо Москва
    9.5% (4)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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