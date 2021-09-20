Россия: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Крылья Советов
История личных встреч
Динамо Москва
Крылья Советов
10 матчей
80%
20%
0%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.56
|Шиманьски Себастиан
|3
|0.33
|Захарян Арсен
|2
|0.22
|Тюкавин Константин
|2
|0.22
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.11
|Макаров Денис
|1
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Варела Гильермо
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.33
|Сарвели Владислав
|2
|0.22
|Глушенков Максим
|2
|0.22
|Зиньковский Антон
|1
|0.11
|Чернов Никита
|1
|0.11
|Бегич Сильвие
|1
|0.11
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лашальт Диего
|3
|0
|Варела Гильермо
|3
|0
|Шиманьски Себастиан
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Якуба Денис
|1
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|Крылья Советов
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|50% (5)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Москва 2:0 Рубин Динамо Ставрополь 0:6 Динамо Москва Сочи 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород
Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Динамо Москва Ахмат 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =1 -8Зенит 2:1 Крылья Советов Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов
Уфа 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Крылья Советов
Исход игры
Динамо Москва
92.9% (39)
Ничья
2.4% (1)
Крылья Советов
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
50% (21)
2:0 Динамо Москва
26.2% (11)
1:0 Динамо Москва
9.5% (4)
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