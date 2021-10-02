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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
0:0
Перерыв

Стадион:
Нижний Новгород
0'
35' Желтая карточка
Козлов Алексей
Самошников вынужден покинуть пол...
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
3
Талби
Монтассар
97
Нижегородов
Константин
77
Самошников
Илья
14
Костюков
Михаил
11
Дрейер
Андерс
6
Ин-Бом
Хван
99
Хакшабанович
Сеад
7
Бакаев
Солтмурад
10
Онугха
Герман
25
Нигматуллин
Артур
34
Козлов
Алексей
6
Юлдошев
Иброгимхалил
4
Кечкеш
Акош
24
Гоцук
Кирилл
31
Ткачук
Денис
88
Берковский
Илья
18
Могилевец
Павел
78
Калинский
Николай
37
Шарипов
Альберт
7
Эннин
Ричи
Рубин
4-5-1
Нижний Новгород
5-3-2

Ход матча

28'
Кварацхелия Хвича
Самошников Илья
 
35'
 
Козлов Алексей

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 220 Количество точных передач 148
  • 85 Точность передач, % 78
  • 57 Владение мячом, % 43
  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 220 Количество точных передач 148
  • 85 Точность передач, % 78
  • 57 Владение мячом, % 43

История личных встреч

Рубин
Нижний Новгород

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 3 0.3
Ин-Бом Хван 2 0.2
Хакшабанович Сеад 1 0.1
Кварацхелия Хвича 1 0.1
Деспотович Джордже 1 (1) 0.1
Йевтич Дарко 1 0.1
Самошников Илья 1 0.1
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Алексей 3 0.3
Калинский Николай 2 0.2
Горбунов Игорь 2 0.2
Гоцук Кирилл 1 0.1
Сулейманов Тимур 1 0.1
Кечкеш Акош 1 0.1
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Самошников Илья 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 3 0
Гоцук Кирилл 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Калинский Николай 2 0
Сапета Александр 1 0
Козлов Алексей 1 0
Балай Беким 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3
Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Рубин - Ротор 1:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2 Оренбург - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Чайка 2:0 СКА-Хабаровск - Нижний Новгород 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Рубин 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород 0:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Рубин" - "Нижний Новгород" - 0:0.
  • 45'
    Юлдошев на левом фланге не смог остановить мяч после передачи от калинского.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Карасёв в первом тайме.
  • 45'
    Удар Берковского с двадцати одного метра заблокировал Костюков.
  • 44'
    Берковский на правом фланге не смог пройти Костюкова.
  • Фол, нарушение
    43'
    Бакаев на чужой половине поля толкнул в спину Ткачука.
  • 42'
    У Онугхи не прошёл пас пяткой слева в штрафной площади на Кварацхелию.
  • 41'
    Первый тайм приближается к завершению. Статистика по ударам в створ ворот: 0-1.
  • Фол, нарушение
    40'
    Нижегородов у центрального круга сбил Эннина.
  • 38'
    У Хакшабановича не прошёл заброс вперёд налево на Костюкова.
  • Фол, нарушение
    37'
    Берковский справа навесил в центр штрафной площади, где Эннин в верховой борьбе с Талби нарушил правила.
  • 36'
    Хакшабанович слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.
  • Желтая карточка
    35'
    Козлов на фланге схватил руками Кварацхелию и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    34'
    Калинский от углового флага навесил к воротам. Гоцук поборолся вверху, но нанести удар не смог.
  • Опасный момент
    33'
    Юлдошев слева навесил на Шарипова, который с лёта пробил под перекладину. Дюпин успел выбросить руку вверх и отбить мяч.
  • 32'
    Подача Могилевца слева не дошла до Эннина.
  • 30'
    Калинский справа со штрафного навесил на Козлова, который слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    29'
    Хакшабанович на фланге сбил Шарипова.
  • Замена
    28'
    Замена в составе "Рубина": вместо Ильи Самошникова на поле вышел Хвича Кварацхелия.
  • 26'
    Берковский в центральном круге перехватил мяч и рванул по центру вперёд. Самошников настиг соперника и аккуратно выбил мяч.
  • 25'
    Самошников вернулся на поле. После подачи с фланга Козлов наступил ему на ногу. Похоже, всё обошлось без серьёзных повреждений.
  • Травма, повреждение
    24'
    Самошников получил травму. Какие-то серьёзные проблемы у Ильи с левой ногой.
  • 23'
    Козлов справа навесил на дальнюю штангу, где Козлов опередил Могилевца и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 22'
    Шарипов не смог сделать точный пас направо на Козлова.
  • 21'
    Дрейер с двадцати шести метров пробил немного правее ворот.
  • 20'
    Нижегородов из центрального круга сделал заброс вперёд в руки Нигматуллину.
  • 18'
    Хакшабанович сделал скидку на Дрейера, который низом с девятнадцати метров пробил правее ворот.
  • 17'
    Подачу Зотова справа к воротам прервал Гоцук.
  • Фол, нарушение
    16'
    Юлдошев у центрального круга завалил на газон Дрейера.
  • Фол, нарушение
    15'
    Самошников на чужой половине поля толкнул в спину Берковского.
  • 14'
    Подачу Козлова справа к воротам заблокировал Хакшабанович.
  • Фол, нарушение
    13'
    Шарипов у чужой штрафной площади сбил Ин-Бом Хвана.
  • 12'
    Хакшабанович слева со штрафного навесил на Костюкова, который не смог пробить по воротам.
  • Фол, нарушение
    11'
    Берковский на фланге завалил на газон Бакаева.
  • 10'
    Навес Бакаева слева получился низким и не дошёл до Онугхи.
  • Угловой
    9'
    Хакшабанович от углового флага навесил на Онугху, который головой послал мяч в соперника.
  • 8'
    Самошников на левом фланге на вираже не смог уйти от Берковского.
  • 7'
    Нигматуллин на выходе прервал длинный заброс вперёд Самошникова на Онугху.
  • 6'
    Берковский справа в штрафную площадь пас на Могилевца сделал немного сильно. Мяч покинул пределы поля.
  • 5'
    Самошников слева сделал заброс вперёд на Бакаева, у которого мяч отобрал Козлов.
  • Угловой
    4'
    Калинский от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Ин-Бом Хван.
  • 3'
    С позиционной борьбы в центре поля началась встреча. Это приводит к большому количеству аутов.
  • 2'
    "Рубин" играет в тёмно-красной форме, "Нижний Новгород" - в голубых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Центральном стадионе!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Козлов Алексей получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Самошников Илья уходит с поля. Кварацхелия Хвича выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Рубин 0:0 Нижний Новгород онлайн


Прогнозы на матч Рубин 0:0 Нижний Новгород

Исход игры
Рубин
86.3% (132)
Ничья
9.8% (15)
Нижний Новгород
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (70)
Меньше
50.35% (71)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
2:1 Рубин
41.2% (63)
1:0 Рубин
24.2% (37)
2:0 Рубин
13.1% (20)
1:1 Ничья
8.5% (13)
1:2 Нижний Новгород
2.6% (4)
3:1 Рубин
1.3% (2)
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