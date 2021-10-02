Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
0:0
Перерыв
Стадион: Казань Арена
Нижний Новгород
35' Желтая карточкаКозлов Алексей
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
22
Дюпин
Юрий
24
Гоцук
Кирилл
31
Ткачук
Денис
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
-
31 Ткачук ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
220 Количество точных передач 148
-
85 Точность передач, % 78
-
57 Владение мячом, % 43
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
220 Количество точных передач 148
-
85 Точность передач, % 78
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Рубин
Нижний Новгород
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|3
|0.3
|Ин-Бом Хван
|2
|0.2
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.1
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.1
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.1
|Йевтич Дарко
|1
|0.1
|Самошников Илья
|1
|0.1
|Костюков Михаил
|0
|0
|Бакаев Солтмурад
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Алексей
|3
|0.3
|Калинский Николай
|2
|0.2
|Горбунов Игорь
|2
|0.2
|Гоцук Кирилл
|1
|0.1
|Сулейманов Тимур
|1
|0.1
|Кечкеш Акош
|1
|0.1
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Георгий
|4
|0
|Уремович Филип
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-ом тайме 7
4 Во 2-ом тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3
Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Рубин - Ротор 1:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Динамо Барнаул - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Динамо Москва - Нижний Новгород 1:2
Химки - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Урал - Нижний Новгород 1:1 Нижний Новгород - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3 Рубин - Нижний Новгород 2:1 Томь - Нижний Новгород 1:1 Чертаново - Нижний Новгород 1:3 Нижний Новгород - Спартак-2 4:0 Нижний Новгород - Енисей 1:2 Оренбург - Нижний Новгород 2:1 Нижний Новгород - Чайка 2:0 СКА-Хабаровск - Нижний Новгород 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Рубин
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Нижний Новгород
Исход игры
Рубин
86.3% (132)
Ничья
9.8% (15)
Нижний Новгород
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (70)
Меньше
50.35% (71)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
2:1 Рубин
41.2% (63)
1:0 Рубин
24.2% (37)
2:0 Рубин
13.1% (20)
1:1 Ничья
8.5% (13)
1:2 Нижний Новгород
2.6% (4)
3:1 Рубин
1.3% (2)
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