Удар Берковского с двадцати одного метра заблокировал Костюков.

Юлдошев на левом фланге не смог остановить мяч после передачи от калинского.

44' Берковский на правом фланге не смог пройти Костюкова.

43' Бакаев на чужой половине поля толкнул в спину Ткачука.

42' У Онугхи не прошёл пас пяткой слева в штрафной площади на Кварацхелию.

41' Первый тайм приближается к завершению. Статистика по ударам в створ ворот: 0-1.

40' Нижегородов у центрального круга сбил Эннина.

38' У Хакшабановича не прошёл заброс вперёд налево на Костюкова.

37' Берковский справа навесил в центр штрафной площади, где Эннин в верховой борьбе с Талби нарушил правила.

36' Хакшабанович слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где партнёров не оказалось.

35' Козлов на фланге схватил руками Кварацхелию и получил жёлтую карточку.

34' Калинский от углового флага навесил к воротам. Гоцук поборолся вверху, но нанести удар не смог.

33' Юлдошев слева навесил на Шарипова, который с лёта пробил под перекладину. Дюпин успел выбросить руку вверх и отбить мяч.

32' Подача Могилевца слева не дошла до Эннина.

30' Калинский справа со штрафного навесил на Козлова, который слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

29' Хакшабанович на фланге сбил Шарипова.

28' Замена в составе "Рубина": вместо Ильи Самошникова на поле вышел Хвича Кварацхелия.

26' Берковский в центральном круге перехватил мяч и рванул по центру вперёд. Самошников настиг соперника и аккуратно выбил мяч.

25' Самошников вернулся на поле. После подачи с фланга Козлов наступил ему на ногу. Похоже, всё обошлось без серьёзных повреждений.

24' Самошников получил травму. Какие-то серьёзные проблемы у Ильи с левой ногой.

23' Козлов справа навесил на дальнюю штангу, где Козлов опередил Могилевца и выбил мяч за боковую линию поля.

22' Шарипов не смог сделать точный пас направо на Козлова.

21' Дрейер с двадцати шести метров пробил немного правее ворот.

20' Нижегородов из центрального круга сделал заброс вперёд в руки Нигматуллину.

18' Хакшабанович сделал скидку на Дрейера, который низом с девятнадцати метров пробил правее ворот.

17' Подачу Зотова справа к воротам прервал Гоцук.

16' Юлдошев у центрального круга завалил на газон Дрейера.

15' Самошников на чужой половине поля толкнул в спину Берковского.

14' Подачу Козлова справа к воротам заблокировал Хакшабанович.

13' Шарипов у чужой штрафной площади сбил Ин-Бом Хвана.

12' Хакшабанович слева со штрафного навесил на Костюкова, который не смог пробить по воротам.

11' Берковский на фланге завалил на газон Бакаева.

10' Навес Бакаева слева получился низким и не дошёл до Онугхи.

9' Хакшабанович от углового флага навесил на Онугху, который головой послал мяч в соперника.

8' Самошников на левом фланге на вираже не смог уйти от Берковского.

7' Нигматуллин на выходе прервал длинный заброс вперёд Самошникова на Онугху.

6' Берковский справа в штрафную площадь пас на Могилевца сделал немного сильно. Мяч покинул пределы поля.

5' Самошников слева сделал заброс вперёд на Бакаева, у которого мяч отобрал Козлов.

4' Калинский от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Ин-Бом Хван.

3' С позиционной борьбы в центре поля началась встреча. Это приводит к большому количеству аутов.

2' "Рубин" играет в тёмно-красной форме, "Нижний Новгород" - в голубых футболках и белых трусах.