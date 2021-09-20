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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Рубин
 
Позже

Стадион:
Нижний Новгород

История личных встреч

Рубин
Нижний Новгород

3 матча

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
-33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
0%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 3 0.33
Ин-Бом Хван 2 0.22
Хакшабанович Сеад 1 0.11
Кварацхелия Хвича 1 0.11
Деспотович Джордже 1 (1) 0.11
Йевтич Дарко 1 0.11
Самошников Илья 1 0.11
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0
Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Алексей 3 0.33
Калинский Николай 2 0.22
Горбунов Игорь 2 0.22
Гоцук Кирилл 1 0.11
Сулейманов Тимур 1 0.11
Кечкеш Акош 1 0.11
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Самошников Илья 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 3 0
Гоцук Кирилл 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Калинский Николай 2 0
Сапета Александр 1 0
Балай Беким 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2)
 Нижний Новгород 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Динамо Москва 2:0 Рубин Рубин 1:3 Зенит Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар
Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нижний Новгород 0:2 ЦСКА Москва Динамо Барнаул 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород
Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Рубин 89.1% (41)
    X 8.7% (4)
    Нижний Новгород 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Нижний Новгород
    1.75
    3.98
    5.35
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рубин - Нижний Новгород онлайн


    Прогнозы на матч Рубин - Нижний Новгород

    Исход игры
    Рубин
    88.9% (40)
    Ничья
    8.9% (4)
    Нижний Новгород
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    44.4% (20)
    1:0 Рубин
    26.7% (12)
    2:0 Рубин
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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