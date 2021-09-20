Россия: Премьер-лига 2021-2022
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Нижний Новгород
История личных встреч
Рубин
Нижний Новгород
3 матча
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
-33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
0%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|3
|0.33
|Ин-Бом Хван
|2
|0.22
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.11
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.11
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.11
|Йевтич Дарко
|1
|0.11
|Самошников Илья
|1
|0.11
|Костюков Михаил
|0
|0
|Бакаев Солтмурад
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козлов Алексей
|3
|0.33
|Калинский Николай
|2
|0.22
|Горбунов Игорь
|2
|0.22
|Гоцук Кирилл
|1
|0.11
|Сулейманов Тимур
|1
|0.11
|Кечкеш Акош
|1
|0.11
|Эннин Ричи
|0
|0
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Георгий
|4
|0
|Уремович Филип
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Ин-Бом Хван
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас
|3
|1
|Ткачук Денис
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Сапета Александр
|1
|0
|Балай Беким
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|Нижний Новгород
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Динамо Москва 2:0 Рубин Рубин 1:3 Зенит Рубин 4:0 Урал Рубин 1:3 Краснодар
Краснодар 2:0 Рубин Химки 1:1 Рубин Рубин 1:1 Крылья Советов Рубин 0:1 Ракув Рубин 2:1 Ахмат Ракув 0:0 Рубин Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нижний Новгород 0:2 ЦСКА Москва Динамо Барнаул 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород
Химки 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Нижний Новгород
Исход игры
Рубин
88.9% (40)
Ничья
8.9% (4)
Нижний Новгород
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
59.09% (26)
Нет
40.91% (18)
Популярный счёт
2:1 Рубин
44.4% (20)
1:0 Рубин
26.7% (12)
2:0 Рубин
13.3% (6)
1:1 Ничья
8.9% (4)
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