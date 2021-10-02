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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Земплин
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Жилина
0'
37' Желтая карточка
Alfonso Artabe
47'
1
Сараз
Беньямин
6
Alfonso
Artabe
19
Michael
Ranko
17
Вашко
Филип
21
Магда
Даниэль
7
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
38
Котула
Юрай
13
Wisdom
Kanu
29
Труса
Матей
10
Жофчак
Игор
22
Петраш
Самуэл
28
Ананг
Бенсон
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
27
Слука
Бранислав
6
Гоно
Мирослав
43
Мраз
Филип
11
Бичахчян
Ваан
66
Руснак
Матуш
8
Жибриль
Таофик
29
Дурис
Давид
Земплин
3-4-2-1
Жилина
4-3-3

Ход матча

37'
Alfonso Artabe
 

История личных встреч

Земплин
Жилина

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

С
1:1
С
6:2
СГА
5:0
С
1:1
С
0:3
СГА
2:1
К
0:2
К
1:1
СГА
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жофчак Игор 2 0.2
Wisdom Kanu 2 0.2
Труса Матей 2 0.2
Takuto Oshima 2 0.2
Попович Димитриос 1 0.1
Alfonso Artabe 1 0.1
Бегала Матуш 1 0.1
Вашко Филип 1 0.1
Котула Юрай 0 0
Магда Даниэль 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 4 (1) 0.4
Мыслович Патрик 3 (1) 0.3
Ямбор Тимотей 3 0.3
Дурис Давид 2 0.2
Слука Бранислав 1 0.1
Кивиор Якуб 1 0.1
Капралик Адриан 1 0.1
Ананг Бенсон 0 0
Фазлагич Энис 0 0
Руснак Матуш 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alfonso Artabe 4 0
Вашко Филип 3 0
Бегала Матуш 3 0
Труса Матей 2 0
Неофитидис Георгиос 2 0
Мендес Алехандро 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Квоцера Милан 1 0
Wisdom Kanu 1 0
Takuto Oshima 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 3 0
Бичахчян Ваан 1 1
Немчик Томаш 2 0
Минарик Ян 1 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Слука Бранислав 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Кивиор Якуб 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Капралик Адриан 1 0
Мраз Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
10%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
17%
5
31%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Середь - Земплин 0:1 Земплин - Злате Моравце 2:1 Земплин - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Земплин 0:0
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Слован Братислава - Земплин 3:1 Земплин - Тренчин 1:2 Погронье - Земплин 2:0 Земплин - ДАК 4:1 Нитра - Земплин 0:4 Земплин - Середь 2:2 Погронье - Земплин 0:0 Земплин - Ружомберок 2:1 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Земплин 2:0 Земплин - Погронье 1:2 Земплин - Сеница 1:0 Ружомберок - Земплин 2:0 Земплин - Нитра 1:1 Земплин - Нитра 1:0
Жилина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жилина - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Тренчин 1:3 Спартак Трнава - Жилина 1:1
Жилина - Яблонец 0:3 Жилина - Сеница 3:0 Яблонец - Жилина 5:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 2:1 Жилина - Тобол 5:0 Жилина - Погронье 3:1 Тобол - Жилина 0:1 Злате Моравце - Жилина 0:1 Жилина - Аполлон 2:2 Жилина - Середь 3:0 Аполлон - Жилина 1:3 Дила - Жилина 2:1 Жилина - Дила 5:1 Локомотив Москва - Жилина 3:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Жилина - Середь 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 6 2 1 20 - 7 20
2. Спартак Трнава 9 6 2 1 17 - 4 20
3. Ружомберок 1:0 10 4 5 1 11 - 7 17
4. Жилина 0:0 10 4 3 3 15 - 11 15
5. ДАК 10 4 3 3 16 - 15 15
6. Тренчин 9 3 5 1 16 - 11 14
7. Земплин 0:0 10 4 2 4 12 - 12 14
8. Сеница 1:1 10 3 5 2 11 - 14 14
9. Середь 1:1 10 2 3 5 7 - 12 9
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 10 2 1 7 13 - 22 7
11. Злате Моравце 10 1 3 6 10 - 22 6
12. Погронье 9 1 2 6 7 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Слован Братислава 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Земплин 0:0 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Ружомберок 1:0 6 2 3 1 3 - 2 9
5. Жилина 0:0 5 3 0 2 10 - 6 9
6. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Сеница 1:1 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Середь 1:1 6 2 1 3 6 - 6 7
9. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 4 2 0 2 9 - 8 6
10. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
11. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Погронье 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Ружомберок 1:0 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Тренчин 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Спартак Трнава 4 2 1 1 6 - 3 7
5. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Сеница 1:1 6 1 4 1 7 - 9 7
7. Жилина 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
8. Земплин 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
9. Середь 1:1 4 0 2 2 1 - 6 2
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:1 6 0 1 5 4 - 14 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 6 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Тренчин Ендришек Эрик 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Земплин Alfonso Artabe 4 0
5. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Alfonso Artabe получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Жилина
3.40
3.65
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Земплин 0:0 Жилина онлайн




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